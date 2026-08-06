כל הסיפור של המאייר והמעצב נומה בר הוא המבט הנוסף. לכן אין פלא שהכותרת שניתנה לתערוכה הראשונה בישראל המוקדשת ליצירה שלו היא "מצד שני". הכלב מקפל בתוכו גם חתול וגם עכבר, לוע הכריש היא גם הרגל של הקורבן. כל אובייקט מצריך עוד רגע של השתהות, שאחריו לא אחת תגיע גם השתאות - על ההברקה, על חדות המחשבה, על הגישה הישירה והמקורית.

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התערוכה החדשה שעלתה השבוע במוזיאון תל אביב לאומנות מציעה מבט מקיף על אחד המאיירים המשפיעים הפועלים כיום בזירה הבינלאומית. נומה בר הוא במקור אבינועם ברנשטיין, ישראלי שקנה לו שם ועבודותיו התפרסמו בפלטפורמות הכי נחשבות בעולם. על שערי עיתונים ומגזינים מובילים, מהאקונומיסט ועד הניו יורקר, על כריכות ספרים של ענקי התחום. הוא לא רק מעצב דימויים - הוא מעצב את התדמית של מוסדות תרבות בולטים ושל מותגים בינלאומיים מהשורה הראשונה, מאפל ועד נטפליקס.

דימוי ברור וחד

בר, יליד 1973, הוא בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. עם סיום לימודיו בשנת 2000 עבר ללונדון עם דנה, אשתו ושותפתו ליצירה, ומאז הוא שם. כנגזרת מכך השפה החזותית שלו היא מינימליסטית, אוניברסלית ומזוהה, בלי צורך בשפה - רק דימוי ברור וחד.

התערוכה כוללת את העבודות המכוננות שעיצבו את השפה העיצובית שלו, חלקן יהיו בוודאי מוכרות למבקרים. בחדר האחרון, בחדר פנימי מוצגים הסקטצ'בוקים של בר. המחברות שהוא ממלא בקו וצבע ומדליקות אצלו רעיונות. על הקיר יש ציורים שלו מגיל תשע, וכבר שם יש לדמויות קקטוסים במקום שיער וקלידים במקום שיניים. ממש רואים איך התפיסה החזותית שלו התעדנה והשתייפה עם השנים - אבל תמיד ההומור והשנינות היו ברורים בה.

עוד הרבה מה לראות: תערוכות לקחת אליהן את הילדים בקיץ אין ספק שמוזיאון היא חלופה טובה לחוויה עם הילדים בחום הכבד של אוגוסט. במקביל לתערוכה של נומה בר, שם מתבקש לשאול מה הילדים רואים בכל דימוי ודימוי, רצות במוזיאון תל אביב תערוכות נוספות שיכולות לדבר לילדים בטווח גילאים די רחב. זאת מעבר לפעילויות ייעודיות לילדים שמפורסמות באתר המוזיאון וכוללות סדנאות קולאז', ציאנוטייפ ועוד. תערוכת המיניאטורות "עולמות זעירים" מבקשת לפצח את סוד הקסם של המידה הקטנה. עשרות אמניות ואמנים עכשוויים מציגים בתערוכה את העולמות הקטנים שלהם, מפיחים חיים בדגמים שהתכווצו. החיבה של ילדים לחפצים מוקטנים תבוא על סיפוקה. גם חדר מראות האינסוף של יאיוי קוסאמה, הציירת שעשתה שימוש אייקוני בנקודות, פתוח בימים אלה. במשך למעלה מחמישים שנה יוצרת קוּסאמה חדרי מראות שעוטפים את המבקרים ומטמיעים אותם בעולמה, הצבעוני והמסעיר. הביקור בחדר מוגבל לדקה למבקר אבל שווה בהחלט לחתום איתו את הביקור במוזיאון. קראו עוד

משחקיות בכל יצירה

בילדותו בילה בר הרבה ביערות, והיה יושב שם לצייר. מאז הוא עובד בין העצים כבר 20 שנה. מה שקפץ לנגד עיניו ביער היה הרבה חלל נגטיבי, המרווחים בין העצמים, כמו הריק בין עלי העץ. אלא שבעיניו החלל הזה פוזיטיבי מאין כמותו. כשהמבט שלו פוגש את העולם, הוא מתמקד גם באובייקט עצמו, וגם במה שמסתתר סביבו. רגע הגילוי של ההיגיון הפנימי של העבודות שלו הוא ממש כמו משחק של ילדים: יש קסם, הפתעה. המשחקיות והילדיות ניכרים בכל יצירה שלו. כל רעיון מורכב מתומצת לכדי דימוי אחד חד ונהיר.

את התערוכה אצר יובל סער, שהחיבור האמיתי שלו ליצירה של בר ניכר בבחירות מלאות התעוזה. הרי העבודות של בר הן לרוב איור שנעשה במחשב, אבל במגרש המשחקים שהם בנו יחד במוזיאון, יש פסלים ומוצגים מסתובבים והפתעות שהן כיף גדול.

אי אפשר לפספס את דובי הענק הוורוד שעומד הפוך ועל הראש, כלומר כביכול גבו לצופה, אבל גם גבו הוא אינו מה שהוא נראה. בר לוקח צעצועים ויוצר פנים לצד האחורי שלהם, מבקש להראות לבנותיו שלכל דבר יש צד נוסף. שיעור ראשון ויצירתי בדו קיום, אם תרצו.

הראשון לקרוא את אטווד

מהיתרונות בלהיות נומה בר: הוא בין הראשונים לקבל את הספר החדש של מרגרט אטווד - כדי ליצור דימוי לכריכה כמובן. בשיתוף הפעולה הראשון שלו עם הסופרת האייקונית הוא התבקשת לאייר את כריכת "סיפורה של שפחה". דימוי השמלה האדומה והמצנפת, המוכרים למי שצפה בסדרה שנעשתה על בסיס הספר, מקבל בחלל הנגטיבי פרופיל של גבר - המפקד. וכמו האח הגדול שעינו פקוחה, גם עינו של המפקד - הירח באיור - רומז למבט בלתי פוסק על האישה שהופשטה מרצונותיה. בר גם אמון על האיור הכריכות של הסופר היפני המוערך הרוקי מורקמי, וכבר אייר לו 15 ספרים.

העבודה החדשה שיצר בר במיוחד עבור התערוכה, נהגתה דווקא בלונדון הקרה אבל מדייקת את החום של תל אביב בעזרת אובייקט כל-ישראלי - מטקות. אצל בר בעבודה "קיץ תל אביבי" בגדי הים והציפורים, משקפת הצלילה ואוזני הכלב, השחפים והאוזניות - כולם עשויים ממטקות. היצירה נצבעה בצבעי טמבור, נותנת חסות לתערוכה.

נותנת החסות הראשית היא קוקה-קולה, שבר הפליא להמחיש בעבודותיו את החיבור שלה למוזיקה. חברי אפליקציית קוקה-קולה (הצטרפות ללא עלות) יכולים לרכוש כרטיס כניסה במחיר של 10 שקל בלבד, החל מהשבוע ולמשך חודשיים (עד גמר המלאי).

התערוכה תוצג עד 16.01.27.

מחיר כניסה למוזיאון - 55 שקל, לסטודנטים / בעלי דיגיתל (תושבי תל אביב-יפו) - 45 שקל, אזרחים ותיקים/ בעלי תעודת נכה - 27 שקל, ילדים עד גיל 18 חינם