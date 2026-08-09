שבוע המסחר האחרון בוול סטריט ננעל בעליות שערים, בצל פרסום דוח תעסוקה חלש מהצפוי, אשר עשוי להרחיק את העלאת הריבית הצפויה. המדדים המובילים רשמו את השבוע הטוב ביותר מאז חודש אפריל, כשמדד ה-S&P 500 עלה ב-3.6%, הנאסד"ק רשם עלייה של 5.2% הודות להתאוששות במניות שבבים, ואילו הדאו ג'ונס עלה בכמעט 3% במהלך השבוע.

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המניה שאיבדה שליש מערכה

עונת הדוחות בוול סטריט מתקרבת לסופה, ובשוק כבר מתחילים לסכם רבעון חיובי. עם זאת, לא כל החברות יכולות להיות מרוצות מתוצאותיהן. אחת מהן היא חברת הגיימינג הישראלית, פלייטיקה , שפרסמה לקראת סוף השבוע את דוחותיה לרבעון השני, אשר הובילו לצניחה במניה שהשילה כמעט שליש מערכה.

החברה מהרצליה אמנם דיווחה על צמיחה של 5% בהכנסות שעמדו על 731.1 מיליון דולר, אך בשורה התחתונה, היא הציגה ירידה של כ-2% ברווח הנקי שעמד על כ-48 מיליון דולר. עם זאת, נדמה שהמשקיעים בשוק התאכזבו בעיקר מהתחזיות של פלייטיקה לשנה הקרובה.

החברה, המנוהלת בידי רוברט אנטוקול, הותירה את התחזית השנתית ללא שינוי, ולפיה ההכנסות השנתיות יסתכמו ב־2.75 עד 2.85 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, היא צופה כי מדד הרווחיות המרכזי שבו היא משתמשת יעמוד על 750 עד 790 מיליון דולר. עם זאת, החברה העריכה כי תסיים את השנה קרוב לחלק התחתון של שני הטווחים. בפלייטיקה הסבירו זאת בזהירות גוברת בנוגע להוצאות הצרכנים ובהחלטה להפחית את ההשקעה בשיווק במהלך המחצית השנייה של השנה.

בעקבות הדוחות, איבדה מניית החברה כ-24% מערכה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע החולף. הללו, הביאו אותה להיסחר במחירי שפל המשקפים לה שווי של כ-1.1 מיליארד שקל. זאת, לאחר שבתחילת שנת 2021 היא הונפקה לפי שווי של 13 מיליארד דולר.

ג'יי פרוג זינקה אחרי הדוחות

מניית ג'יי פרוג (JFrog) זינקה ביום שישי בכמעט 8% בעקבות דוחות כספיים חזקים שהחברה פרסמה ביום חמישי אחרי סיום המסחר. זאת, לאחר שהציגה ברבעון השני של השנה שיפור בשורה העליונה והתחתונה, ועקפה את צפי האנליסטים המוקדים.

ג'יי פרוג הציגה ברבעון החולף צמיחה של כ-29% בהכנסות שעמדו על 163.77 מיליון דולר. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח של 27 סנט למניה, בהשוואה ל-18 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. בכך, עקפה החברה את צפי האנליסטים המוקדם, להכנסות של 155.43 מיליון דולר ורווח של 24 סנט למניה.

מתחילת השנה הציגה מניית ג'יי פרוג, המספקת פתרונות בתחום פיתוח תוכנה, ומנוהלת על-ידי המייסד המשותף שלומי בן-חיים, צמיחה של כ-43%. תוך שהיא משלימה קפיצה של מעל 130% מתחילת השנה, שהביאו אותה לשווי של כ-10.8 מיליארד דולר, קרוב לרמות שיא.

בתוך כך, מתוך 9 אנליסטים שמסקרים את החברה, 7 מחזיקים בהמלצת "קניה" על מניית ג'יי פרוג, בעוד היתר (2) פרסמו המלצת "החזק". הללו, העניקו לחברה מחיר יעד ממוצע של 50 דולר למניה, הגבוה בכ-19% ממחירה הנוכחי.

סיוה קופצת בעקבות שיתוף-פעולה עם חברה סינית

מניה נוספת שעלתה במהלך סוף השבוע היא זו של חברת הטכנולוגיה הישראלית, סיוה , שטיפסה בכמעט 9%. זאת, לאחר שמוקדם יותר במהלך השבוע החולף היא דיווחה על הרחבת שיתוף-הפעולה שלה עם חברת Actions Technology הסינית. במסגרת ההסכם בין הצדדים, השתיים השיקו סדרת שבבי שמע חדשים (ATS296X), המבוססת על פלטפורמת Ceva-Waves Bluetooth High Data Throughput (HDT).

על פי סיוה, המנוהלת בידי אמיר פנוש, סדרה זו מהווה את אחד היישומים המסחריים הראשונים בתעשייה לטכנולוגיית ה-HDT עבור מוצרי שמע אלחוטיים. טכנולוגיית ה-HDT היא תכונה מרכזית בתקן הבלוטות' 7.0 העתידי. הטכנולוגיה מאפשרת הגדלת קצב העברת הנתונים (Throughput), תמיכה בשמע רב-ערוצי ללא אובדן איכות (Lossless); שמע לגיימינג בשיהוי נמוך במיוחד (Ultra-low latency); העברת קבצים מהירה יותר ועדכוני תוכנה (OTA) מואצים משמעותית; ותמיכה במערכות שמע ביתיות רב-ערוציות (כגון מקרני קול עם רמקולים לווייניים וסאב-וופר אלחוטיים), בניגוד לדורות קודמים שהוגבלו לשמע סטריאופוני בלבד.

סיוה, מספקת טכנולוגיות קישוריות אלחוטיות, חישה חכמה ובינה מלאכותית למכשירי קצה. בעקבות השקת המוצר החדש טיפסה מניית סיוה בכמעט 23%. בכך, היא משלימה קפיצה של כמעט 80% מתחילת השנה שהביאה אותה לשווי של כ-1.08 מיליארד דולר.