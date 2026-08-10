נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מטיל מכס חדש, והפעם חריג במיוחד: נוסף על 15% על רכיבי פוליסיליקון להרכבת פאנלים סולאריים, הצו הנשיאותי קובע גם מחיר מינימום ליבוא הרכיבים - שצפוי לייקר אותם בכ-40%. המטרה המוצהרת: לחזק את הבסיס התעשייתי של ארה"ב ולהקטין את התלות בסין, שכיום מובילה את השוק.

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עם זאת, ייתכן כי מדובר ב"קלף" לצורך משא-ומתן מסחרי עם סין: המכס ייכנס לתוקף רק בדצמבר הקרוב, אחרי פסגה עם נשיא סין שי ג'ינפינג, שצפוי לבקר בארה"ב בחודש ספטמבר. בכל מקרה, עלויות ההקמה בארה"ב צפויות לעלות, מה שישפיע על המפתחות הסולאריות הישראליות הפועלות שם, כמו גם על מחירי החשמל לצרכנים.

על-פי הודעה שפרסם הבית הלבן עם פרסום הצו החדש, "פוליסיליקון הוא החומר הבסיסי שמבסס את הביטחון של שרשראות האספקה של מוליכים-למחצה ואנרגיה סולארית באמריקה. ואף על-פי כן, במשך עשורים אמריקה הרשתה למדינות זרות להחליש את היצרנים האמריקאים בענף הפוליסיליקון - ובכך לשחוק את הביטחון הכלכלי והלאומי שלנו".

על כן, נכתב, הצו שהתפרסם כולל מכס של 15% על יבוא מוצרי פוליסיליקון, שכאמור רלוונטיים לתעשיית השבבים והפאנלים הסולאריים כאחד, וכמו כן ייקבע מחיר מינימום שיגיע ל-38 סנט לוואט לפאנלים סולאריים, ומחיר מינימום מקביל לרכיבים הבסיסיים במעלה שרשרת הייצור.

צעדים אלה נקבעו על-פי סעיף 232 של חוק הרחבת הסחר האמריקאי, שמיועד לחסימת מוצרים (מכל מקור) שיבואם עלול לפגוע בביטחון הלאומי. משרד הסחר האמריקאי ביצע חקירה בנושא והגיע למסקנה שיבוא הפוליסיליקון אכן עושה זאת. על כן, טראמפ קיבל את הסמכות להורות על הטלת מכסים אלה, גם לאחר שרבים מצעדי המכס האחרים שלו נפסלו בבית המשפט העליון בארה"ב.

הציוד כבר הוזמן מראש

על-פי גלעד בן צבי, אנליסט אנרגיה בלידר שוקי הון, למכס החדש תהיה השפעה על חברות הסולאר הישראליות הפועלות באופן נרחב בשוק האמריקאי. אלה כוללות למשל את אנלייט , דוראל , נופר ו-OPC.

"תהיה עליית מחיר בפאנלים הסולאריים, כפי שאלה חושבו על-ידי בלומברג, מ-27 סנט לוואט ל-38 סנט לוואט. זו עלייה של מעל 40%, שתעלה את עלויות ההקמה של היזמים הסולאריים. ממילא יקר יותר להקים בארה"ב מאשר באירופה, בשל שילוב של המכסים יחד עם הטבות המס - שמביאות ספקים בכל שרשרת הערך להעלות מחירים. ועכשיו המחירים יעלו עוד, וזה אתגר".

עם זאת, חשוב לציין - הטבות מס אלב צפויות להסתיים עבור פרויקטים שבנייתם לא החלה ביולי האחרון, וגם שלא יחוברו לחשמל סופית עד סוף 2027.

"מצד שני", אומר בן צבי, "זה ייכנס רק בדצמבר, כך שיש מספיק זמן להתארגן. גם פרויקטים בשלב מתקדם עושים רכש הרבה זמן מראש".

ואכן, משיחות עם היזמים הסולאריים הבולטים בישראל הפועלים בארה"ב עולים שני דברים מרכזיים: אחד - הציוד הרלוונטי כבר הוזמן עבור כל הצבר הבשל, כך שהוא לא צפוי להיות מושפע בידי המכסים ומחירי המינימום החדשים של טראמפ. הדבר מכסה את החברות הללו לפחות לשנים הקרובות עד 2028.

ומה בשנים הבאות?

הדבר השני הוא שלגבי השנים הבאות השאלה עדיין פתוחה. ייתכן כי המכס יתבטל ויוחלף במנגנון אחר, לרבות תחת נשיא אחר. באחת החברות אומרים שהם התכוננו לכך שנה מראש וכבר חתמו על חוזים מול צרכני החשמל הגדולים, שמתחייבים לקחת על עצמם חלק או את כל עלויות המכס, מעבר לעלויות ההקמה.

כיום, הביקוש העצום לחשמל בארה"ב מחוות שרתים בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית יוצר ליזמים הסולאריים עמדה חזקה במשא-ומתן, שמאפשרת להם לדרוש סעיפים כאלה מחלק מלקוחותיהם.

החוק גם מאפשר התגברות על מחיר המינימום ותשלום המכסים במקרה של התחייבות להשקעה בתשתית ייצור פאנלים סולאריים ורכיביהם בארה"ב, זאת כחלק ממטרתו של טראמפ לחזק את הבסיס התעשייתי של ארה"ב בתחום.

זאת כל עוד הבנייה של מפעלים אלה תחל ב-2029. הדבר יאפשר המשך יבוא, אם כי חלקי, של הפאנלים הסולאריים וחלקיהם מסין. "יש חברות שכבר החליטו לעבור לארה"ב, כמו T1 מסין וקנדיין סולאר מקנדה", מעיד בן צבי מלידר. "אבל גם אם מרכיבים את הפאנלים בארה"ב, הם יסבלו ממכסים על חומרים ומוצרי ביניים במעלה שרשרת הערך".

כעת, השאלה המעניינת לדברי בן צבי היא מה תהיה ההשפעה הכלכלית של מכסים אלה. אתר PV Magazine העריך עלייה של 4 עד 5 דולר למגוואט-שעה, שתתגלגל כמובן לצרכנים הסופיים של חשמל בארה"ב, אך תפצה לפחות חלקית את היזמים הסולאריים על העלויות החדשות שלהם. "כבר היום קשה להקים פרויקטים בתשואות הולמות, בלי הטבות המס, ויהיה מעניין לראות כמה מהר הכלכלה תעשה את ההתאמה - במחירי החשמל מצד אחד ובמחירי קבלני המשנה מצד שני".