עברו את משוכת ההסתדרות: אוניות הענק בדרך לנמל אשדוד

ההסתדרות, הנהלת חברת תעבורה ימית אשדוד ונציגות העובדים חתמו על הסכם קיבוצי שיאפשר לנמל אשדוד להיערך לקליטת אוניות ענק של 400 מטר. בהמשך, הדבר עשוי גם לסלול את הדרך של אוניות הענק לנמל חיפה. בנמל המפרץ, אגב, כבר קלטו מספר פעמים אוניות ענק, אך הדבר קורה בתדירות נמוכה בעקבות מאבקי עובדים עם הנתבים.

כך או כך, ההסכם הנוכחי מסדיר באשדוד את השינויים הנדרשים באופן עבודת העובדים בעקבות כניסת האוניות הגדולות לפעילות. זאת, תוך מתן דגש על בטיחות, התפתחות מקצועית ושמירה על זכויות העובדים.

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יש לציין כי היכולת לקלוט אוניות גדולות יותר צפויה לתרום לייעול שרשרת האספקה, לחיזוק התחרותיות של נמלי ישראל ולחיזוק הרציפות התפקודית של המשק הישראלי.

במשא ומתן השתתפו מטעם ההסתדרות עו״ד ניר אייזנברג, סגן יו״ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים; מטעם חברת נמלי ישראל - המנכ״ל פינו צרויה; מטעם תעבורה ימית אשדוד - מנכ״ל החברה אביחי חתוכה, רב חובל הנמל מוריס מור, יו״ר ועד הנתבים רב חובל דימה אגרנט ורב חובל לב זכרוב.

"זהו הסכם בעל חשיבות הרבה מעבר ליחסי העבודה בחברה", אמר סגן יו״ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים בהסתדרות, עו״ד ניר אייזנברג. "עולם הספנות משתנה, האוניות הולכות וגדלות, ומדינת ישראל חייבת להיות ערוכה לכך".

יו"ר ועד הנתבים רב חובל דימה אגרנט מסר כי "עבור הנתבים מדובר במהלך משמעותי מאוד. הכנסת אוניות הענק מחייבת התאמות מקצועיות ותפעוליות, והיה לנו חשוב לוודא שהשינויים נעשים בצורה אחראית, בטוחה ומקצועית, תוך שמירה על מעמדם ותנאי עבודתם של הנתבים".

מנכ״ל תעבורה ימית אשדוד, אביחי חתוכה, הוסיף כי "ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית עבור תעבורה ימית אשדוד ומאפשר לנו להיערך בצורה מיטבית לאתגרים ולהזדמנויות שמביא עמו עידן אוניות הענק. מדובר במהלך חשוב שיחזק את יכולות החברה ואת תרומתה למשק הישראלי".