1 הסוף לספרים במימון עצמי? צומת ספרים תסנן תכנים לפני הגעתם למדף

רשת צומת ספרים משנה את מדיניות קליטת הספרים בסניפיה, ותדרוש מהוצאות הספרים לקבל אישור מראש לפני הפצת כותרים חדשים לרשת. במסגרת המהלך, שייכנס לתוקף החל מהרבעון הקרוב, ההוצאות יתבקשו גם לציין האם הוצאת הספר מומנה בידי המחבר או גורם פרטי או ציבורי אחר.

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במכתב ששלח מנכ"ל צומת ספרים אבי שומר למו"לים מסבירה הרשת כי השינוי מגיע על רקע העלייה בהיקף מה שהיא מכנה "ספרות ממומנת" - ספרים שיוצאים לאור במודל שבו המחבר משתתף או נושא בעלויות ההוצאה, ושלטענת הרשת חלקם אינם עוברים תהליך לקטורה מקצועי מחייב.

בצומת ספרים טוענים כי הגידול במספר הכותרים המגיעים לחנויות יוצר עומס על שטחי המדף ועל מערך ההפצה וההחזרות, ומקשה לתת חשיפה לספרים בעלי פוטנציאל מסחרי. "הצפת המדפים בכמות גדולה של כותרים ללא סינון מוקדם מהווה נטל כלכלי כבד ומיותר על כל שרשרת האספקה", כתב שומר במכתב.

לפי המדיניות החדשה, לפני שכותר יישלח לסניפים יהיה על המו"ל להעבירו לבחינת מנהלי הרכש ולקבל אישור רשמי להפצתו. הרשת מציינת כי בין הקריטריונים שייבחנו יהיו התאמת הספר לקהל היעד, הפוטנציאל המסחרי וניהול שטחי התצוגה בחנויות.

עם זאת, מהמכתב עולה כי עצם המימון בידי הסופר לא יהווה בהכרח פסילה אוטומטית, אלא יהיה אחד הנתונים שיובאו בפני הרשת במסגרת הליך הבחינה.

כעת הכדור עובר ליתר השחקניות הגדולות בתחום, ובראשן סטימצקי. האם גם הן יישרו קו עם ההחלטה של צומת ספרים, ויחייבו את המוציאים לאור לאשר מולן את הכותרים שמופצים אליהן?

2 בלעדי: מינהל הדיור והביטוח הלאומי שכרו שטחים בלוינשטין כפר סבא

קבוצת לוינשטין חתמה על הסכם להשכרת כ־3,500 מ"ר ו־65 חניות בקומפלקס העסקים והמסחר LEVINTECH בכפר סבא למינהל הדיור הממשלתי, עבור רשות האוכלוסין וההגירה וההוצאה לפועל. העסקה נחתמה לתקופה של 10 שנים בתוספת אופציה ל־5 שנים נוספות, בתמורה לכ־49 מיליון שקל (וכ־24 מיליון שקל נוספים בתקופת האופציה). במקביל, זכתה הקבוצה במכרז של הביטוח הלאומי להשכרת כ־800 מ"ר ועד 30 חניות במתחם לתקופה דומה, בתמורה לכ־11 מיליון שקל נוספים. בעקבות העסקאות עומד שיעור התפוסה בנכס על כ־74%, כאשר סך ה־NOI החזוי בתפוסה מלאה נאמד בכ־10 מיליון שקל.

פרויקט לוינטק של קבוצת לוינשטין בכפר סבא ) / צילום: סקייפרו

חן גור לוטן, סמנכ"לית נכסים מניבים בקבוצת לוינשטין, ציינה כי "אחרי תקופה לא פשוטה של ענף המניבים, ניתן לראות שינוי בסנטימנט, וגם בערים מחוץ לטבעת של תל אביב נסגרות יותר ויותר עסקאות. זוהי העסקה השנייה של מינהל הדיור הממשלתי בנכסיה של לוינשטין, ואנו רואים בהם לקוח אסטרטגי מהשורה הראשונה. הבחירות שלהם מהוות הבעת אמון בנכסים שלנו ובמיקומים שלהם".

3 עסקת מלונאות ביוון

קבוצת ORC LAND, שבשליטת רז עודד ופועלים אקוויטי, רוכשת את ריזורט EVIA RIVIERA RESORT באי אוויה שביוון. במסגרת העסקה צפויה הקבוצה להשקיע כ־15 מיליון שקל בשדרוג המלון, המשתרע על פני כ־18 אלף מ"ר וכולל כ־250 חדרים וסוויטות. זהו הנכס המלונאי הרביעי של הקבוצה ביוון.

ריזורט EVIA RIVIERA RESORT / צילום: ORC LAND

4 מינוי חדש

רשת 13 מודיעה על מינויו של יובל בורוביץ' (27) לדובר הערוץ. בורוביץ', שדברר את קבוצת המשקיעים של אסף רפפורט, יוביל את האסטרטגיה התקשורתית, יחסי הציבור והדוברות התאגידית.

איתי שלו מונה לשף הראשי של מלון ממילא בירושלים. כיהן בתפקיד דומה באלומה, פרובנס, אברטו, מלון סטאי ואל על.