בית ההשקעות מיטב המשיך להציג צמיחה משמעותית ברווח הנקי, שצמח ברבעון השני בכ-31% ועמד על כ-142 מיליון שקל. מה שהביא את מנהליו להעריך כי הבית יעקוף את תחזיותיו המוקדמות ויציג צמיחה שנתית של מעל 25% בשורה התחתונה.

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ההכנסות של בית ההשקעות, בניהולו של אילן רביב, הסתכמו ברבעון השני בכ-614 מיליון שקל, גידול של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מצמיחה בכלל פעילויות החברה כולל בין היתר הודות לעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמח בכ-14% לשיא של כ-464.5 מיליארד שקל. זאת, הודות לתשואות הגבוהות בשוק ההון לצד גיוסים של יותר מ-31 מיליארד שקל, לשלל מוצריה.

על רקע התוצאות החזקות במיטב העריכו שהם עשויים להכות את התחזיות השנתיות שלהם. "תוצאות המחצית הראשונה הינן חזקות ומעבר לתכנון, אנו בטוחים ביכולתנו לעבור את התחזית השנתית שלנו", מסר מנכ"ל מיטב, אילן רביב. "החברה צופה כעת כי הרווחיות בשנת 2026 תגדל ביותר מ-25% לעומת 2025, בכפוף לתנאי השוק בחודשים שנותרו עד סוף השנה".

דמי הניהול והמשקיעים החדשים הגדילו את ההכנסות

הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכמו בכ-268 מיליון שקל, צמיחה של כ-42% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, הודות לעלייה בהיקף הנכסים וכן עלייה בשיעור דמי הניהול הממוצעים. הכנסות הקבוצה מניהול קרנות טיפסו ב-29% ועמדו על כ-128 מיליון שקל, בשל העלייה בהיקף הנכסים הממוצע בקרנות האקטיביות, ועלייה בשיעור דמי הניהול הממוצע בקרנות המסורתיות.

במקביל בבית ההשקעות נהנו גם מהעניין הגובר בשוק ההון, ומכניסה של משקיעים חדשים לתחום. כך, הכנסות הבית מפעילות הטרייד עמדו על כ-75 מיליון שקל, עלייה של כ-17% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ברקע, גייס בית ההשקעות כמעט 19 אלף לקוחות חדשים, כשנכון לסוף חודש יולי לפעילות 132 אלף לקוחות.

פעילות האשראי החוץ-בנקאי הציגה צמיחה של 7% בהכנסות שהסתכמו בכ-105 מיליון שקל. העלייה בהכנסות מיוחסת לעלייה בתיק האשראי של שלושת החברות הבנות (מיטב הלוואות, פנינסולה ולוטוס). ברקע, בחודש שעבר השלימה מיטב הצעת רכש בחברת הבת פנינסולה, שבסופה היא הפכה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

מיטב הוא בית ההשקעות הגדול בישראל עם היקף נכסים מנוהלים של כ-464.5 מיליארד שקל. בשנה אחרונה עלתה מניית החבה במעל 40%, תוך שהיא משלימה קפיצה של כ-960% בשלוש השנים האחרונות, אשר הביאה אותה לשווי של כמעט 11 מיליארד שקל.