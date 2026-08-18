מימושים במניות השבבים לוחצים על אסיה; השורט על הנאסד"ק בשיא

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:54

הבוקר בשווקים: מגמת הירידות נמשכת בשווקים הגלובליים לאחר המימוש החד במניות השבבים והזינוק בתשואות האג"ח בארה"ב. באסיה נרשמות ירידות חדות, בהובלת דרום קוריאה, שם הקוספי צונח בכ־6%. ירידות גם ביפן, סין והונג קונג.

הנפט מטפס יום רביעי ברציפות על רקע המתיחות מול איראן, הזהב מתייצב סביב 4,340 דולר לאונקיה לאחר שרשם את הירידה היומית החדה ביותר שלו זה כמעט חודש, כשזינוק בתשואות האג"ח מקטין את האטרקטיביות של המתכת היקרה.

הבשורה הבוקר: ממשל טראמפ הסכים לדחות בשלושה ימים את המכסים בשיעור 50% על קנדה, כדי לאפשר את המשך המו"מ בין המדינות.

בניו יורק, החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים בינתיים. המוקד היום יהיה בפרסום פרוטוקול ישיבת הפד, שעשוי לספק רמזים נוספים לגבי המחלוקות בתוך הבנק המרכזי והכיוון העתידי של הריבית בארה"ב.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל בירידות חדות, בהמשך למימושים בוול סטריט וללחץ המתמשך על מניות השבבים. דרום קוריאה מובילה את הירידות, כאשר מדד הקוספי נופל בכ־5.9% וסמסונג ו־SK Hynix מאבדות יותר מ־7% כל אחת.

גם ביפן נרשמות ירידות של כ־1%, בעוד מדדי סין, הונג קונג ואוסטרליה נסחרים בטריטוריה שלילית.

בצד החיובי, מניית Unitree Robotics זינקה ב־630% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי לאחר גיוס של 6.1 מיליארד יואן בהנפקה, והפכה ליצרנית הרובוטים ההומנואידיים הראשונה הנסחרת בבסין.

וול סטריט

אתמול, מפולת במניות השבבים גררו את וול סטריט לירידות, כשברקע גם החששות מאינפלציה ומחוב ממשלתי תופח ממשיכים להחזיק את תשואות האג"ח ברמות גבוהות. מדד הנאסד"ק ירד ב-1.1%, S&P 500 ב-0.6% ודאו ג'ונס כמעט ללא שינוי.

ההתאוששות שנרשמה באוגוסט במניות השבבים איבדה מומנטום, כאשר קרן סל העוקבת אחר סקטור המוליכים למחצה (SOXX ) ירדה ב־5% וזו העוקבת אחרי מניות שבבי הזיכרון (DRAM ) איבדה אף יותר.

בשוק האג"ח תשואת האג"ח הממשלתית ל־10 שנים נותרה סמוך לרמות הגבוהות ביותר מאז תחילת 2025. האג"ח הארוכות נמצאות כעת במוקד החששות של המשקיעים, החל מהאינפלציה ועד לגל ההשקעות האדיר בבינה מלאכותית שממומן בחלקו באמצעות חוב. אחד החששות המרכזיים הוא שהמתיחות הגיאופוליטית תגביר את הסיכון לשיבושים בשרשראות האספקה, בזמן שממשלות ממשיכות להגדיל הוצאות ומתקשות לרסן את הגירעונות.

"שיעור התשואה שהמשקיעים דורשים מהשקעות ממשיך לעלות", אמר פלוריאן אילפו מלומברד אודייה. האסטרטג הוותיק אד יארדני אמר כי הוא עדיין לא לוחץ על "כפתור הפאניקה", אך עוקב מקרוב אחר האפשרות ש"משטרת האג"ח" - משקיעים שמענישים ממשלות באמצעות מכירת אג"ח, תעשה זאת.

תל אביב

הירידות במניות השבבים בוול סטריט מגיעות הבוקר לת"א דרך המניות הדואליות. מניית קמטק בפער שלילי של כ-3%, טאואר ב-2%, מניית אלביט שבפער חיובי של 2.5% תאזן מעט.

בין הדוחות הרבעוניים שיתפרסמו היום: כלל ביטוח, קסטרו, עשות, מנועי בית שמש וקבוצת עזריאלי. בוול סטריט תדווח צים.

אתמול נפתח יום המסחר נפתח בירידות של עד 1.5%, בהשפעת החוזים בניו יורק, אך אחר כך התמתנו ואף הפכו לעליות בנעילה. מדד ת"א 90 עלה ב 1.5% ות"א 35 סיים בעלייה קלה.

בלט מדד ת"א תוכנה שזינק ב 4.3% בעקבות הדוחות החזקים של מטריקס שמצידה משכה מניות תוכנה נוספות. מדד הבנקים עלה ב 1.9%, מדד ת"א נפט וגז ב 1.6% ומדדי הנדלן עלו עד 1.5%. מנגד, סקטור הטכנולוגיה השיל 1.6%, סקטורי הביטחון והתעשייה ירדו אף הם, כ-1.1% ו-0.9%, בהתאמה.

עוד משהו שכדאי לדעת

מנהלי נכסים וקרנות גידור הגיעו בימים אלו לפוזיציית השורט הגדולה ביותר בהיסטוריה נגד חוזים עתידיים על מדד נאסד"ק 100. על פי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים (CFTC) ונתונים שפורסמו על ידי פלטפורמות הניתוח Barchart ו -Macro Charts, היקף הפוזיציה השלילית נטו מוערך בסכום חסר תקדים של בין 16 ל-20 מיליארד דולר.

Biggest Nasdaq Short of all time. pic.twitter.com/tugJ5jBxqs - Macro Charts (@MacroCharts) August 17, 2026

זוהי תפנית בסנטימנט המוסדי. למה עכשיו? המוסדיים חוששים מתמחור יתר של ענקיות הטכנולוגיה, בדגש על חברות השבבים וסקטור ה-AI.

מה שהופך את המצב למרתק הוא פער קיצוני מול התנהגות השוק. ג'ייסון גופרט, מייסד SentimenTrader, ציין כי בעוד שהסוחרים נמצאים בשיא שורט היסטורי, בכירי החברות עצמם רוכשים מניות של חברותיהם בקצב הגבוה ביותר מזה 15 שנה.

לפי נתוני חברת המחקר SentimenTrader מאוגוסט 2026, רכישות מניות על ידי אנשי פנים (מנכ"לים ודירקטורים) במדד הנאסד"ק 100 זינקו לשיא של 15 שנה, בסקטור הטכנולוגיה (קרן XLK) נרשם שיא היסטורי, כאשר כמות בכירי החברות שקנו מניות של עצמם הכפילה את עצמה מתחילת השנה. זינוק אגרסיבי זה משקף ביטחון רב של ההנהלה בעתיד החברות.

אחד מהם הוא מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן שרכש באוגוסט 105,263 מניות בשווי כולל של כ-10 מיליון דולר

אנליסטים בשוק מציינים כי פוזיציות "שורט" (דוביות) כבדות כל כך, בשילוב עם רכישות אגרסיביות של אנשי פנים, משאירות את מוכרי השורט פגיעים אם השווקים יעלו ויאלצו אותם לסגור את הפוזיציות שלהם

אנליסטים מזהירים שמצב זה של הקהל המוסדי נוטה לעיתים להתברר כטעות, ועלול להוביל ל"שורט סקוויז " (Short Squeeze) אלים שיזניק את השוק למעלה אם השורטיסטים ייאלצו לסגור פוזיציות, זאת כמובן אם ה"אינסיידרס" - האנשים שמנהלים את החברות ומכירים את המספרים מבפנים - צודקים.