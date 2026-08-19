רגע לפני שנכנסו לתוקף: טראמפ מקפיא את המכסים על קנדה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השהה אמש (ג') בשעות הערב המאוחרות את הטלת המכסים בגובה 50% על שורה של מוצרים המיובאים מקנדה, זמן קצר לפני שהמכסים היו אמורים להיכנס לתוקף בחצות הלילה שעון חוף המזרחי בארה"ב.

בציוץ שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי ההחלטה התקבלה "בהתבסס על העובדה שלקנדה ולארה"ב, בכפוף להשלמת המסמכים, יש עסקה!". המכסים הוקפאו לשלושה ימים כדי שבזמן זה הצדדים יגיעו להסכם.

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ההודעה הגיעה לאחר שטראמפ וראש ממשלת קנדה מארק קרני קיימו ביום שלישי שיחות בנושא הסחר בין המדינות.

באותו פוסט העלה טראמפ גם את האפשרות להחיות את פרויקט צינור הנפט Keystone XL, וכתב כי הוא עשוי "להתעורר מהקבר!". מדובר בהרחבה מתוכננת של מערכת צינורות נפט המחברת בין קנדה לארה"ב. טראמפ אישר את הפרויקט במהלך כהונתו הראשונה, אבל הנשיא לשעבר ג'ו ביידן ביטל את ההיתר בשנת 2021.

המכסים בגובה 50%, אם היו נכנסים לתוקף, היו חלים על מקלות הוקי, יין ושורה ארוכה של מוצרים קנדיים נוספים. ממשל טראמפ הכריז עליהם בחודש שעבר בתגובה למה שהגדיר כאפליה מסחרית מצד קנדה בתחומי הרכב, האלכוהול ומוצרי החלב.

הבסיס המשפטי שנבחר להטלת המכסים היה סעיף 338 לחוק המכסים האמריקאי משנת 1930, חוק מתקופת השפל הגדול שכמעט שלא נעשה בו שימוש במשך עשרות שנים.

לפי משרד נציג הסחר של ארה"ב, המכסים החדשים היו אמורים לחול על יבוא קנדי בשווי של כ-20 מיליארד דולר. מדובר אומנם בחלק קטן יחסית מתוך כ-382 מיליארד דולר של סחורות שארה"ב ייבאה מקנדה בשנה שעברה, אבל שיעור מכס של 50% על המוצרים שנכללו ברשימה היה עלול ליצור קושי משמעותי עבור החברות הקנדיות שמוכרות אותם בשוק האמריקאי.

זו כמובן לא מלחמת המכסים היחידה שפתח טראמפ מול השכנה מצפון. הממשל כבר הטיל שורת מכסים על קנדה ועל מוצרים קנדיים מסוימים, בהם מתכות, עץ וחלקי רכב. טראמפ הטיל גם מכסים כבדים על קנדה בטענה לחששות הנוגעים לסחר בסמים, אלא שאז בית המשפט העליון פסל אותם כבר בחודש פברואר.