הרבנות הראשית מנסה לפתוח את אחד מצווארי הבקבוק היקרים בשוק הבשר הכשר. מועצת הרבנות אישרה היום (ג') מתווה לחידוש מיידי של הבחינות המעשיות במקצועות השחיטה, לאחר תקופה ארוכה שבה הכשרת כוח האדם החדש לא הדביקה את הצרכים הגדלים של יבואני הבשר. לפי הרבנות, המהלך אמור לאפשר לעשרות אנשי מקצוע להתקדם ולהסמיך גם ראשי צוותים חדשים - תפקיד שבו המצוקה גדולה מאוד ושנחשב כיקר ביותר במערך השחיטה הכשרה בחו"ל.

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המתווה כולל קיום בחינות מעשיות למועמדים שכבר עברו את הבחינות העיוניות ועמדו בדרישות מסלול הקידום, וכן מסלול להסמכה זמנית של ראשי צוות, בכפוף לתנאי הסף ולדרישות המקצועיות וההלכתיות. ברבנות אומרים כי מאות נבחנים כבר ניגשו במועד של יולי-אוגוסט לבחינות העיוניות בתחום, וכי מועד נוסף צפוי בספטמבר-אוקטובר.

לפני כשנה פורסם בגלובס כי המחסור החריף בשוחטים מוסמכים, ובעיקר בראשי צוותים, יצר שוק שבו ליבואנים כמעט שאין חלופות. לפי הנתונים שהוצגו אז, היו במערך פחות מאלף שוחטים מוסמכים ברמות השונות, כשחלק מראשי הצוותים היו בני 80-70 וכמעט שלא הצטרף דור חדש שיחליף אותם.

יבואנים סיפרו לגלובס כי ראשי צוותים, שהשתכרו בעבר עשרות אלפי שקלים בחודש, דרשו בעונת השחיטה של 2025 סכומים של כ-250 אלף שקל בחודש, ובמקרים מסוימים אף יותר. גם בעלי תפקידים אחרים בצוותים נהנו מהמחסור. לפי עדויות בענף, בודקי פנים וחוץ דרשו 120-100 אלף שקל בחודש ושוחטים כ-80 אלף שקל, לצד הוצאות טיסות, לינה ולעיתים כרטיסי טיסה במחלקת עסקים.

המהלך יגיע לכיס הצרכנים?

השוק בישראל תלוי במידה רבה בבשר שמגיע מחו"ל. בתחקיר גלובס הוערך כי ב-2024 כ-60% מאספקת הבשר הגיעה מיבוא, וכי בענף פעלו כ-15 יבואנים שהעסיקו במקביל כ-20 צוותי שחיטה בכל עונה. לפי אחד היבואנים שהתראיין אז, הוצאות הכשרות, שבעבר היוו כ-3%-4% מעלות הבשר, הגיעו במקרים מסוימים ליותר מ-20%.

עם זאת, הגדלת מספר השוחטים לא מבטיחה כשלעצמה שמחיר הבשר בסופר ירד. הרבנות לא משלמת את שכר צוותי השחיטה, כשחברי הצוותים מועסקים ישירות בידי היבואנים, והתנאים שלהם נקבעים בהסכמים אישיים. הגדלת היצע השוחטים וראשי הצוות אמורה להפחית את כוח המיקוח שנוצר כתוצאה מהמחסור, ורק אם הדבר יתבטא בעלויות נמוכות יותר ליבואנים עשויה חלק מההוזלה להתגלגל הלאה לצרכן.

חשוב לציין כי כבר בנובמבר האחרון הודיעה הרבנות כי היא פועלת להקמת בתי ספר נוספים לשחיטה ולגיוס צוותים מהארץ ומחו"ל במסלול מהיר. מנכ"ל הרבנות דאז אף העריך כי היבואנים יחושו בירידת המחירים כבר בעונת השחיטה הבאה. במקביל, במסגרת מגעים עם משרד האוצר עלתה האפשרות להכיר בצוותי שחיטה זרים שכבר פועלים במפעלים מעבר לים, מה שעשוי היה לצמצם את הצורך להטיס מישראל צוותים.

שוק הבשר בתזוזה

בסוף יוני חשף גלובס כי שופרסל מתכוונת לייבא בעצמה בשר מדרום אמריקה, במקום לרכוש חלק ממנו דרך יבואניות גדולות כמו בלדי ונטו. המהלך נועד לצמצם את שכבת התיווך ולחזק את המותג הפרטי של הרשת. בענף העריכו כי פער התיווך של היבואנים עשוי להגיע לכ-7%-10%, אם כי יבוא ישיר מציב בפני הקמעונאית בעצמה את מלוא מערך האישורים, הכשרות, הקירור והלוגיסטיקה.

לצד צמצום הפעילות מול שופרסל, בלדי מנהלת כבר תקופה מאבק רגולטורי סביב תוכניתה לפתוח לראשונה יבוא מסחרי של עוף מברזיל. רק השבוע הפך מנהל השירותים הווטרינריים בפועל, ד"ר סרחיו דולב, את החלטת קודמו והסיר את המפעל שבו השקיעה בלדי 21 מיליון שקל מרשימת המפעלים המאושרים ליבוא לישראל. המהלך תוכנן, לפי החברה, לייצר פעילות שנתית של מאות מיליוני שקלים. במקביל מנהלת בלדי הליכים משפטיים מול הרבנות סביב נושא השחיטה הכשרה של עופות בחו"ל.

בזמן הזה, המחירים לצרכן ממשיכים לעלות. בחמש השנים האחרונות עלה מדד מחירי מוצרי העוף בכ-30% ומחירי הבקר בכ-20%. ברבנות מציגים כעת את הגדלת מספר השוחטים כאחד הכלים להתמודדות עם יוקר המחיה. ממלא מקום מנכ"ל הרבנות, יהודה אבידן, מסר כי מדובר ב"פעולה ישירה ומשמעותית להוזלת יוקר המחיה ומחירי הבשר הכשר בישראל".