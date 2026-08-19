"פחות עבודה ידנית": כך תיראה 2027 בענף הפרסום

1 שיווק

יכולות הבינה המלאכותית תופסות אחיזה בענף הפרסום הישראלי, והפעם: שיתוף פעולה שבמסגרתו איי.סי דיגיטל מקבוצת אדלר חומסקי תטמיע את פלטפורמת שיווק מבוסס סביבת סוכנים של Toffu AI.

מדובר בפלטפורמה המסייעת בניתוח קמפיינים, הפקת דוחות, מחקר מתחרים ויצירת תוכן, בין היתר באמצעות חיבור למערכות הפרסום של גוגל ומטא. ההחלטה על ההטמעה התקבלה אחרי פיילוט שנמשך כחצי שנה. לדברי דובי ספקטור, מנכ"ל איי סי דיגיטל, "בתקופה הזו ראינו שמנהלי קמפיינים שלנו מתעסקים 40% פחות במשימות הטכניות, ומשקיעים יותר זמן בניתוחי עומק ואופטימיזציה".

אור ארבל, מנכ"ל ומייסד טופוAI, מסביר כי המהלך מהווה "עדות נוספת לשינוי שמתחולל בענף הפרסום לקראת 2027: פחות עבודה ידנית, ויותר תהליכים המנוהלים באמצעות אוטומציה וסוכני AI. פלטפורמות כמו שלנו מאפשרות למשרדי פרסום לבצע קפיצת מדרגה ביכולות ובהיקף הפעילות, ולשפר את ביצועי הקמפיינים".

מוביל השיווק של טופו, אמיר שניידר, מזכיר כי בסקר שפורסם בתחילת השנה בגלובס, בהשתתפות כ-400 אנשי שיווק, 46% מהמשיבים העריכו שבינה מלאכותית תשנה את מודל העבודה של כלל משרדי הפרסום. "אני מעריך שעד 2027 ענף הפרסום יהפוך ל-AI-Native", אומר שניידר. "משרדים שיאמצו את השינוי יוכלו לצמצם משמעותית את התקורות, ולהגדיל את מספר הלקוחות שכל מנהל קמפיינים מסוגל לשרת".

אמיר שניידר / צילום: יח''צ

2 בנקאות

בנק הפועלים השיק השבוע את מתחם "ג'וניור סיטי" בנמל תל אביב, שמציע פעילות חינמית לילדים בנושאי צרכנות נבונה וחינוך פיננסי, ומיועד ללקוחות כל הבנקים. ההשקה התקיימה במעמד המנכ"ל ידין ענתבי (בתמונה עם הפרזנטורית הילה קורח ועם מיני-אירנה, אביה ראובן), המשנה למנכ"ל והממונה על החטיבה הקמעונאית פזית גרפניקל, וסמנכ"ל השיווק יגאל ברקת. הפעילות מיועדת לילדים בגילאי 5-13 בהרשמה מראש, ותתקיים עד 27 באוגוסט.

המנכ''ל ידין ענתבי עם הפרזנטורית הילה קורח ועם מיני-אירנה, אביה ראובן / צילום: אביב גוטליב

3 מינויים חדשים

ד"ר אסף הורוביץ מונה לתפקיד סמנכ"ל בינה מלאכותית ברשות החדשנות.

תא"ל (מיל') רן שחור מונה לראש יחידת המסחור ויו"ר ועדת הקניין הרוחני של אוניברסיטת רייכמן.

גלית ביק מונתה לסמנכ"לית פעילות עסקית של שמן נדל"ן. בתפקידה האחרון שימשה כראש המטה והיועצת המשפטית הראשית של משק אנרגיה.

ד''ר אסף הורוביץ / צילום: נופר חסון הנדלמן