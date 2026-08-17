ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים הפניקס ואשטרום נכסים יקימו מתחם קולינריה ולייף סטייל במתחם האלף
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים

הפניקס ואשטרום נכסים יקימו מתחם קולינריה ולייף סטייל במתחם האלף

המתחם בראשון לציון יתפרס על פני כ־1,500 מ"ר ויכלול בין היתר את מסעדת קופי בר של רותי ברודו שתיפתח מחדש, ואף מוזיאון אמנות • מוזיאון ארץ־ישראל מציג תערוכה חדשה של האמנית נטע הררי נבון • ובנמל אשדוד קיימו יום התנדבות במרכז הלוגיסטי של ארגון "לתת" • אירועים ומינויים

שירות גלובס 20:29
מימין-אייל בן סימון - מנכ״ל קבוצת הפניקס, גיא פורת - מנהל הפניקס נדל''ן, רותי ברודו וגיא פולק בעלים קבוצת R2M , עפר פורת מנכ''ל קבוצת R2M / צילום: רפי דלויה
מימין-אייל בן סימון - מנכ״ל קבוצת הפניקס, גיא פורת - מנהל הפניקס נדל''ן, רותי ברודו וגיא פולק בעלים קבוצת R2M , עפר פורת מנכ''ל קבוצת R2M / צילום: רפי דלויה

1נדל"ן

הפניקס ואשטרום נכסים חתמו על הסכמי שיתוף פעולה להקמת מתחם קולינריה ולייף סטייל חדש במתחם האלף בראשון לציון. המתחם הקולינרי יתפרס בשלב הראשון על פני כ־1,500 מ"ר ויכלול מסעדות, בתי קפה וקונספטים קולינריים, בהם מסעדת קופי בר של רותי ברודו שתיפתח מחדש, בייקרי־דליקטסן ועוד. בנוסף, יוקם במתחם מוזיאון לאמנות.

אפילו רותי ברודו בחרה בראשל"צ: ת"א שוחקת את מנוע הצמיחה שלה
השקת ANTA בישראל: קסטרו משתפת פעולה עם המתחרה רנואר

2תרבות

מוזיאון ארץ־ישראל בת"א ערך אירוע פתיחה לתערוכה של האמנית נטע הררי נבון "יום דין", באוצרות ילנה אלגרט־שרון. במרכז התערוכה ניצבת העבודה "יום דין", שנוצרה בין השנים 2018־2022 בצבעי שמן על לוחות עץ ומוצגת בהצבה ייחודית המותאמת לחלל. היצירה מתכתבת עם מסורת ציורי יום הדין של ימי הביניים והרנסנס.

האוצרת ילנה אלגרט־שרון והאמנית נטע הררי נבון / צילום: טל איזק
 האוצרת ילנה אלגרט־שרון והאמנית נטע הררי נבון / צילום: טל איזק

3תרומה לקהילה

חברי הנהלת נמל אשדוד קיימו יום התנדבות מיוחד במרכז הלוגיסטי של ארגון "לתת". במסגרת הפעילות, קיבלו המשתתפים סקירה על פעילות הארגון למען אוכלוסיות במצוקה, ולאחר מכן השתתפו באריזת חבילות מזון עבור משפחות נתמכות. חברי ההנהלה ארזו בפס ייצור כאלף מארזי מזון.

נמל אשדוד / צילום: Shutterstock
 נמל אשדוד / צילום: Shutterstock

4 מינויים חדשים

שלי לנצמן הצטרפה לדירקטוריון חברת אגירת האנרגיה אייראנג'י; בעבר כיהנה כמנכ"לית מיקרוסופט ישראל ומייסדת־שותפה בקבוצת NED.

שלי לנצמן / צילום: יחצ
 שלי לנצמן / צילום: יחצ

רו"ח יואב לביא מונה לסמנכ"ל כספים של אינרום תעשיות בנייה; מאחוריו 26 שנה ב־KPMG, בה היה שותף בכיר, ושימש בתפקידים כמו ראש מערך הייעוץ העסקי.