הפניקס ואשטרום נכסים יקימו מתחם קולינריה ולייף סטייל במתחם האלף

1 נדל"ן

הפניקס ואשטרום נכסים חתמו על הסכמי שיתוף פעולה להקמת מתחם קולינריה ולייף סטייל חדש במתחם האלף בראשון לציון. המתחם הקולינרי יתפרס בשלב הראשון על פני כ־1,500 מ"ר ויכלול מסעדות, בתי קפה וקונספטים קולינריים, בהם מסעדת קופי בר של רותי ברודו שתיפתח מחדש, בייקרי־דליקטסן ועוד. בנוסף, יוקם במתחם מוזיאון לאמנות.

● אפילו רותי ברודו בחרה בראשל"צ: ת"א שוחקת את מנוע הצמיחה שלה

● השקת ANTA בישראל: קסטרו משתפת פעולה עם המתחרה רנואר

2 תרבות

מוזיאון ארץ־ישראל בת"א ערך אירוע פתיחה לתערוכה של האמנית נטע הררי נבון "יום דין", באוצרות ילנה אלגרט־שרון. במרכז התערוכה ניצבת העבודה "יום דין", שנוצרה בין השנים 2018־2022 בצבעי שמן על לוחות עץ ומוצגת בהצבה ייחודית המותאמת לחלל. היצירה מתכתבת עם מסורת ציורי יום הדין של ימי הביניים והרנסנס.

האוצרת ילנה אלגרט־שרון והאמנית נטע הררי נבון / צילום: טל איזק

3 תרומה לקהילה

חברי הנהלת נמל אשדוד קיימו יום התנדבות מיוחד במרכז הלוגיסטי של ארגון "לתת". במסגרת הפעילות, קיבלו המשתתפים סקירה על פעילות הארגון למען אוכלוסיות במצוקה, ולאחר מכן השתתפו באריזת חבילות מזון עבור משפחות נתמכות. חברי ההנהלה ארזו בפס ייצור כאלף מארזי מזון.

נמל אשדוד / צילום: Shutterstock

4 מינויים חדשים

שלי לנצמן הצטרפה לדירקטוריון חברת אגירת האנרגיה אייראנג'י; בעבר כיהנה כמנכ"לית מיקרוסופט ישראל ומייסדת־שותפה בקבוצת NED.

שלי לנצמן / צילום: יחצ

רו"ח יואב לביא מונה לסמנכ"ל כספים של אינרום תעשיות בנייה; מאחוריו 26 שנה ב־KPMG, בה היה שותף בכיר, ושימש בתפקידים כמו ראש מערך הייעוץ העסקי.