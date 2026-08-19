ההכנסות של מור השקעות זינקו, אבל העמלות לסוכנים נגסו ברווח

בית ההשקעות מור המשיך להציג צמיחה בפעילותו, וברבעון השני הכנסותיו עמדו על כ־305 מיליון שקל, צמיחה של כ־22% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית רשם מור צמיחה של כ־27% להכנסות של כ־610 מיליון שקל.

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מאחורי הצמיחה עמד, בין היתר, הגידול בפעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות, המנוהל בידי יוסי ואלי לוי. פעילות זו זכתה לרוח גבית מהתשואות הגבוהות בשוק ההון, לצד הגיוסים שרשם הבית, אשר הביאו את היקף הנכסים המנוהלים בתחום לכ־213 מיליארד שקל בסוף הרבעון. הללו הובילו את מור להעלות את תחזית הרווח השנתית של פעילות החיסכון ארוך הטווח, לרווח (לפני מס) של 150־165 מיליון שקל (לעומת תחזית קודמת ל־160־140 מיליון שקל).

בתחום של ניהול קרנות נאמנות רשם מור צמיחה של כ־9% בהכנסות במהלך הרבעון, לכ־99 מיליון שקל. בסיכום המחצית הצמיחה הייתה גדולה אף יותר, בשיעור של כ־22% בהכנסות לכ־193 מיליון שקל. לכך הובילה צמיחה בנכסים המנוהלים, בדגש על קרנות הנאמנות המסורתיות שנחשבות לרווחיות בשל דמי הניהול הגבוהים בהן באופן יחסי.

זינוק גבוה יותר נרשם בהכנסות מתחום ניהול תיקי ההשקעות במור, של כ־28% ברבעון לסך של כ־6.7 מיליון שקל. בסיכום המחצית הציגו הכנסות הפעילות צמיחה דומה של כ־28% והסתכמו בכ־13 מיליון שקל.

למרות הגידול בהכנסות, בשורה התחתונה דיווחה מור על קיטון קל של כ־2.5% ברווח הנקי, לכ־38 מיליון שקל. זאת, בעיקר בשל גידול בתשלומי עמלות שהיא משלמת לסוכנים, לצד הוצאות נוספות שנרשמו במהלך הרבעון. עם זאת, בסיכום המחצית הציגה החברה רווח נקי של 88.2 מיליון שקל, עלייה של כ־25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

פעילויות חדשות הכניסו 13 מיליון שקל

בשנה האחרונה נכנסה מור לשורה של תחומים באמצעות רכישת חברות הפועלות בין היתר בתחום האשראי החוץ בנקאי למגזר העסקי, ייעוץ משכנתאות דיגיטלי, ותחום עשיית שוק בקרנות סל ובאג"ח קונצרניות שבו החלה לפעול בתחילת השנה. הללו הניבו לה במחצית הראשונה הכנסות של 13 מיליון שקל.

מור הוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, המנהל נכסים בהיקף כולל של כ־214 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השני. מניית החברה משקפת לו שווי של כ־2.9 מיליארד שקל, אחרי שאיבדה כ־30% מערכה מתחילת השנה. עם זאת בסיכום שלוש שנים רשמה המניה זינוק של מעל 510%.