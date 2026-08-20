רגע אחרי ההודעה על החלפת כל הדירקטוריון והנהלת חברת נובולוג , על רקע הכרעת מאבק השליטה בחברה וביצור הדומיננטיות של משפחת פוזיס, מפרסמת היום (ה') החברה דוחות לרבעון השני של 2026.

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הכנסות נובולוג במחצית הראשונה של השנה רשמו עלייה קלה של כ-1% ל-957 מיליון שקל ורווחיות תפעולית שירדה כ-1.5% ל-13.7 מיליון שקל. הרווח הנקי ירד משמעותית לכ-1 מיליון שקל, לעומת 5.8 מיליון במחצית הראשונה אשתקד, בשל הוצאות מימון גבוהות יותר. החברה מסרה כי הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר משער הדולר וגידול בהוצאות ריבית.

בהסתכלות רבעונית, ההכנסות ברבעון השני צמחו ב-2% ל-452 מיליון שקל, הרווחיות התפעולית ירדה ב-13% ל-8.6 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 541 אלף שקל, לעומת 4.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, בגלל הוצאות המימון כאמור לעיל.

בקופת החברה 204 מיליון שקל, לעומת 218 בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

חטיבת הלוגיסטיקה, החטיבה הגדולה של נובולוג הפועלת בתחום הפצת התרופות, רשמה יציבות בהכנסות, כאשר העלייה בהכנסות הגיעה בעיקר מחטיבת שירותי הבריאות, והיא גם רשמה גידול ברווח. חטיבת הבריאות הדיגיטלית צמחה גם היא, אך כלל פעילותה נותרה קטנה לעומת החטיבות האחרות.

מאבק שליטה

על הדוחות הללו חתום המנכ"ל אביעד בוסי, אשר הודיע אתמול (ד') כי הוא עוזב את החברה אחרי שלוש שנים. עזיבתו, יחד עם סמנכ"ל הכפסים יניב וידבסקי, מגיעה על רקע דרמה בנובולוג: לפני כשבועיים הודיע עודד פוזיס על כוונתו להחליף את דירקטוריון החברה, וממש במקביל הגיעה הצעה של אלי דהן, בעל השליטה בקבוצת מובמנט, להשקיע 100 מיליון שקל כדי לרכוש 21% מהחברה, מהלך שהיה יכול למנוע את החלפת הדירקטוריון ולהשוות את כוחו של דהן בחברה לזה של משפחת פוזיס.

האירוע הסתיים כאשר משפחת פוזיס רכשה את חלקן בחברה של הקבוצות ארקין והפניקס תמורת 91 מיליון שקל ובמחיר גבוה ב-45% ממחיר השוק של המניה לפני מאבק השליטה, והגיעה להחזקה של 44% בחברה. בכך קיבעה משפחת פוזיס את השליטה שלה בחברה. הדירקטוריון הבין לאן נושבות הרוחות והתפטר, ועודד פוזיס, שלקח על עצמו את ההובלה של מעורבות המשפחה בחברה מידי אביו בסך-הכול במאי השנה, מינה דירקטוריון חלופי ואת עצמו ליו"ר.

נראה כי פוזיס מעוניין להתחיל מחדש, עם שליטה מלאה בחברה וניתוק מן העבר. נובולוג, שנסקה בתקופת הקורונה, סובלת בשנים האחרונות מקשיים, תחילה בשל מחיקות על רקע רכישות שביצעה בתחילת הקורונה, שהובילו את החברה הרווחית בדרך-כלל לרשום בשנת 2023 הפסד של 39 מיליון שקל; וב-2025 רשמה משבר בעקבות החלפה של מערכת ה-ERP (מערכת ניהול הלקוחות הארגונית מתוצרת SAP), מהלך שפגע בפעילות החברה למשך כמה חודשים. בתגובה חלק מהלקוחות עזבו את החברה או ביזרו את פעילותם בינה לבין חברות אחרות.

נובולוג בונה בהדרגה שוב את ההכנסות שלה, אולם החשש הוא שתמהיך הפעילויות והלקוחות כיום אינו מאפשר לשמור על רווחיות משמעותית, מבלי שיתרחש שינוי משמעותי. בוסי והדירקטוריון עבדו על תוכנית אסטרטגית לחברה, והספיקו להוציא לפועל רק את שלב צמצום הפעילות שלא הייתה בליבה. אולם את השלב הבא - של רכישת חברות נוספות הקרובות יותר לליבה - הם לא הספיקו לעשות. כעת נראה כי פוזיס מתכוון לכתוב תוכנית אסטרטגית אחרת, עם מנכ"ל אחר.