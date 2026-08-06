דרמה בנובולוג: עודד פוזיס מינה עצמו ליו"ר ובחר דירקטוריון חדש

חברת נובולוג הודיעה על החלפת הדירקטוריון. עודד פוזיס, ממשפחת בעלי השליטה בחברה, ימונה ליו"ר במקום אריק שור, בעבר מנכ"ל תנובה, ויחד איתו מונו כחברי דירקטוריון עופר לינצ'בסקי, דורון סלע ורו"ח שגיא כדורי. החברה מנוהלת על-ידי אביעד בוסי.

● גד זאבי במגעים לרכישת קבוצת גדות לפי שווי של 550 מיליון דולר

● ניתוח | הוא נחשב המדד המוביל בבורסה. מה עובר עליו?

השינוי מגיע על רקע הכרעת מאבק השליטה בנובולוג. משפחת פוזיס החזיקה 26% בחברה, אך מאז שההובלה של הפעילות מטעם המשפחה עברה לבן הדור השלישי למייסדים, עודד פוזיס, החלה מתיחות בינו לבין הדירקטוריון. פוזיס האשים את הדירטקוריון בירידה החדה במניית נובולוג בשנים האחרונות ובהסתרת מידע ממנו כאשר החל לשאול על כך.

בסוף השבוע שעבר התקבלה בנובולוג הצעה מטעם אלי דהן, בעל השליטה בחברת מובמנט, להשקעה של 100 מיליון שקל בפרמיה של 5% על מחיר השוק ביום ההצעה, הצעה שהייתה מדללת את החזקתה של משפחת פוזיס והופכת את דהן לגורם הדומיננטי בחברה.

פוזיס טען כי הדירקטוריון הזמין את ההצעה של דהן לאחר שהבין שפוזיס עומד להחליף אותו. כדי להדוף את ההצעה של דהן, רכש פוזיס את מניות הפניקס וקבוצת ארקין בנובולוג במחיר גבוה ב-45% מהמחיר לפני תחילת מאבק השליטה, תמורת 91 מיליון שקל. כך הגדיל החזקתו בחברה ל-44%, ביצר את שליטתו, וכעת ניגש להחליף את הדירקטוריון כפי שהתכוון.

עודד פוזיס החל להיות פעיל מטעם המשפחה בנובולוג במאי האחרון. לפני כן ייסד וניהל את קרן הגידור TreCapital וכן פעילויות בתחום הנדל"ן ומוצרי הצריכה והמזון.

חברי הדירקטוריון הנכנסים מחליפים את אריק שור, תמר גוטליב ועופר צמחי, שהודיעו אמש (ד') על התפטרותם. הדירקטורית ענת גבריאלי התפטרה במקביל לתחילת מאבק השליטה. הדח"צים רות רלב"ג ואיציק אידלמן לא הוחלפו. לרלב"ג, בעבר מנכ"לית שירותי בריאות כללית, יש ניסיון בתחום הבריאות.

פוזיס בחר למנות לצידו דירקטורים מנוסים, אם כי ללא ניסיון רב בתחום הבריאות. לינצ'בסקי מכהן כמנכ"ל קבוצת גדות וכיו"ר ושותף מייסד בקרן ValueLBH. בעבר כיהן כמנכ"ל רכבת ישראל, כמנכ"ל קבוצת ממן וכמנכ"ל AFI Europe. סלע הוא מנכ"ל קבוצת אייקון (ICON Group). בעבר כיהן כמנכ״ל קבוצת אקרשטיין וכמשנה למנכ"ל באלקטרה מוצרי צריכה. כדורי כיהן כמנהל הכספים הגלובלי של שטראוס מים וכמנהל כספים ותפעול בחברת לומניס, ואת תחילת דרכו החל במשרד רואי החשבון EY.

"מהלך כולל לחיזוק מנגנוני הניהול"

נובולוג, שהונפקה ב-2017 ונסקה בתקופת הקורונה, סובלת בשנים האחרונות מקשיים, תחילה בשל מחיקות על רקע רכישות שביצעה בתחילת הקורונה, שהובילו את החברה הרווחית בדרך-כלל לרשום בשנת 2023 הפסד של 39 מיליון שקל; וב-2025 רשמה משבר בעקבות החלפה של מערכת ה-ERP (מערכת ניהול הלקוחות הארגונית מתוצרת SAP), שכשלה והובילה לשיבוש פעילותה במשך כמה חודשים. בתגובה חלק מהלקוחות עזבו את החברה או ביזרו את פעילותם בינה לבין חברות אחרות.

ב-2025 נובולוג התאוששה מעט ורשמה הכנסות של 1.8 מיליארד שקל, ירידה של 10% מהשנה הקודמת, והרווח צנח ל-4.4 מיליון שקל.

עם רכישת המניות של ארקין והפניקס אתמול, נמסר ממשפחת פוזיס כי "במקביל להגדלת ההחזקה, בעלת השליטה מקדמת מהלך כולל לחיזוק מנגנוני הניהול והפיקוח של החברה, ותקדם שינוי בהרכב הדירקטוריון ומינוי אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח בתחומי הלוגיסטיקה, הפיננסים והניהול.

"במרכז התוכנית העסקית תעמוד חיזוק ושיפור פעילות הלוגיסטיקה של נובולוג, תוך דגש על שיפור היעילות והרווחיות. במסגרת זו תפעל החברה לבחינה מחדש של תהליכי העבודה, חיזוק המצוינות התפעולית, שיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים והרחבת פעילות הלוגיסטיקה בשנים הקרובות".