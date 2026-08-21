סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

מניות

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח ביציבות. פערי הארביטראז' במניות הדואליות צפויים להכביד על מדד ת"א 35 בשיעור שלילי של כ-0.41% בפתיחה. פאלו אלטו צפויה להגיע בפער שלילי של מעל 2%. בסקטור השבבים, טאואר וקמטק חוזרות בפערים שליליים של עד כ-1.7%.

אתמול (חמישי) הבורסה ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.7%. את העליות הוביל מדד הקלינטק, שטיפס בכ-2.4%, הרבה בזכות מניות דוראל אנרגיה ונופר אנרג'י שטיפסו בעקבות תוצאותיהן הכספיות. דוראל דיווחה על צמיחה של 55% בהכנסות ועל צמצום כמעט מוחלט של ההפסד הנקי, בעוד נופר הציגה גם היא צמיחה דו־ספרתית בהכנסות ומעבר לרווח נקי של כ-16 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-45 מיליון שקל אשתקד. עוד בלטה לחיוב אחרי הדוחות מניית איידיאיי שהובילה את מדד ת"א 125 אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה החברה.

מנגד, את הירידות הוביל מדד הבנקים שירד בכ-1.3%, כאשר אחריו בלטו לשלילה מדדי הפיננסים והביטוח, עם ירידות של כ-0.8%.

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות קלות. הדאו ג'ונס וה-S&P 500 נסחרים ביציבות, והנאסד"ק עולה בכ-0.2%. באסיה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת. מדד הניקיי ביפן יורד בכ-0.5%, מדד הקוספי עולה ב-1.3%, וההנג סנג מטפס בכ-0.7%.

אג"ח

בארה"ב נרשמה אתמול תפנית מאכזבת. תשואת האג"ח ל־30 שנה, שנמצאת במוקד תוכנית הרכישות המואצת, עלתה ב־6 נקודות בסיס ל־5.25%. תשואת האג"ח ל־10 שנים עלתה ב־5 נקודות בסיס ל־4.7%.

בשוק האג"ח המקומי נרשמה אתמול מגמה חיובית עם ירידת תשואות לכל אורך עקום התשואות הממשלתי; באיגרת ל-10 שנים נרשמה ירידה של כ-5 נקודות בסיס לרמה של 3.81%, לצד ירידות דומות באג"ח לשנתיים ול-30 שנה.

החלטת שר האוצר אתמול להגדיל את רכישות האג"ח הצליחה להרגיע זמנית את התשואות, שעלו על רקע הגירעון התקציבי הגדל והיצע החוב הגדול חברות הטכנולוגיה. אולם בהיעדר סימנים לכך שארה"ב מתכוונת לטפל בחוב הלאומי, שכבר חצה את רף 40 טריליון הדולר, הסיכוי לירידה ממושכת בעלויות המימון נותר נמוך. ב־ING אף השוו את המהלך ל־ "סידור כיסאות נוח על הטיטאניק".

שוק המטבע וסחורות

הדולר נחלש הבוקר מול השקל, ושערו הרציף נסחר סביב רף ה-3.00 שקלים.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות קלות לאחר שעלו אתמול על רקע החרפת המתיחות בין ארה"ב לאיראן. מחירה של חבית נפט אמריקאי עומד על כ-86 דולר, ומחירה של חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-92.3 דולר.

הביטקוין, האת'ר ומטבעות קריפטו נוספים ממשיכים לטפס גם הבוקר אחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא ביום רביעי לקונגרס להעביר חוק שצפוי לתמוך במגזר. הביטקוין עלה בכ־8.2% לכ־75,000 דולר, בעוד האת'ר זינק ביותר מ־5% ל־2,350 דולר.

מאקרו

לפי סקירת בנק אוף אמריקה לשווקים מתעוררים, הכלכלה הישראלית מפגינה חוסן למרות אי-הוודאות הגיאופוליטית הגבוהה. הפעילות הכלכלית התאוששה בחוזקה ברבעון השני של 2026, כשהיא נתמכת בצריכה פרטית, השקעות ויצוא. שוק העבודה נותר הדוק מאוד (עם אבטלה נמוכה של 2.9% וצמיחת שכר שנתית של כ-7%), דבר שמייצר לחצי עלויות מקומיים. מנגד, האינפלציה מרוסנת ועמדה ביולי על 1.5% בחישוב שנתי. לאור זאת, הבנק צופה כי בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בספטמבר, ויפחיתה ב-25 נקודות בסיס רק בנובמבר, אלא אם יימשך ייסוף משמעותי בשקל שיקדים את ההפחתה.