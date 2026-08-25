נאייקס תגייס חוב ויוצאת לרכישה הגדולה בתולדותיה

חברת הפינטק נאייקס מודיעה היום (ג') על הרכישה הגדולה ביותר שלה עד כה: החברה תשלם 350 מיליון דולר במזומן תמורת החברה האמריקאית IPS Group, שעוסקת בטכנולוגיות חניה חכמה.

נאייקס, ספקית פתרונות תשלומים ללא מזומן, רוכשת את ISP מידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Windjammer Capital Investors, שרכשה את החברה ב-2020 בסכום שלא דווח.

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לפי נאייקס, הרכישה מהווה כניסה משמעותית שלה לשוק החניה החכמה ומרחיבה את פעילותה בתחום המסחר האוטונומי, ושילוב הפעילויות יגדיל את השוק הפוטנציאלי של נאייקס בתחום התשלומים ללא מזומן ב-85 מיליארד דולר, ל-342 מיליארד דולר עד שנת 2029.

לדברי נאייקס, שווי הפעילות של ISP בעסקה משקף מכפיל 17 על ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הצפוי השנה, ועם הסינרגיות הצפויות, בסך 8 מיליון דולר לשנה עד 2029, המכפיל הוא כ-12. להערכת נאייקס, העסקה תתרום מיידית לרווחיה.

מימון העסקה: החוב של נאייקס יגדל

בסוף הרבעון השני היו לנאייקס בקופה מזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך בהיקף כ-304 מיליון דולר. לצורך מימון הרכישה נאייקס תגייס חוב בהיקף כ-150 מיליון דולר. כלומר, החברה תגדיל את המינוף ואת היקף החוב שלה, שבסוף הרבעון השני עמד על 358 מיליון דולר, רובו חוב לטווח ארוך למחזיקי אג"ח. נאייקס מצפה שיחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA יעמוד על 3.8 עם השלמת העסקה ברבעון הרביעי השנה, ויירד אל מתחת ל-3 עד סוף 2027.

לפי הודעת נאייקס, ISP היא ספקית מובילה של פתרונות חניה חכמה מבוססי תשלום עם מעל 20 שנות פעילות וטכנולוגיה שפרוסה ביותר מ-250 אלף מקומות חניה. הפתרונות שלה מעבדים מדי שנה מיליוני עסקאות עבור רשויות מקומיות, אוניברסיטאות ומפעילים פרטיים, והם כוללים מדחני חניה חכמים, תשלומים במובייל, זיהוי כלי רכב ועוד. נאייקס מתכננת לשלב את הטכנולוגיה של ISP בשווקים בהם היא פועלת בדגש על אירופה.

יאיר נחמד, יו"ר ומנכ"ל נאייקס, מסר: "ערים מפעילות כמה מסביבות המסחר האוטונומי המורכבות והתובעניות ביותר בעולם, עם דרישות רגולטוריות מחמירות ותשתיות שנדרשות לפעול לאורך שנים. השילוב עם IPS יאפשר לנו להציע לערים פלטפורמה אחודה לניהול ותשלום במרחב העירוני, ולחבר בין עולם החניה לבין פתרונות טעינת הרכב החשמלי". מנכ"ל IPS צ'אד רנדל מסר כי החיבור לנאייקס יעניק ל-IPS את המשאבים להתרחב לשווקים גלובליים ולהמשיך לפתח ולהרחיב את אקוסיסטם פתרונות החניה.

נאייקס נסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, אחרי שמנייתה נפלה ב-33% מאז פרסום הדוחות הכספיים לפני כשבועיים. זאת על רקע הורדת תחזית החברה לשיעור תזרים המזומנים החופשי מתוך ה-EBITDA המתואם.