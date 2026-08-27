קרן אלומה תשתיות מתכננת לשנות את מודל התגמול שלה, כחלק מגיבוש עקרונות להארכה ולעדכון של הסכם הניהול עם חברת הניהול, שתוקפו עומד לפוג בנובמבר.

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הקרן מבקשת ליצור מתווה תגמול פשוט ושקוף יותר, שמחובר לביצועי הקרן וליצירת ערך לבעלי המניות. הקרן צפויה לקבוע עיקרון /לפיו יימשך התשלום של דמי הניהול בשיעור מסוים מהיקף הנכסים המנוהלים, אך זאת תוך נטרול השפעה של שיערוכים חשבונאיים של נכסי הקרן מבסיס החישוב. בכך, עלייה חשבונאית בשווי של נכס לא תגדיל את בסיס דמי הניהול (המשמשים למימון פעילותה של חברת הניהול, לתשלומי שכר לנושאי משרה וכדומה).

עיקרון אחר יהיה בחינה של הצמדת רכיב התגמול המשתנה לביצועי הקרן בפועל, לדוגמה - מחיר מנייתה של אלומה בבורסה והשאת רווחים ממימושים. הקרן בוחנת גם רכיבי תגמול הוניים אחרים כגון הקצאת ניירות ערך לעובדי חברת הניהול. כיום, אין קשר בין ביצועי מניית הקרן לבין התגמול לחברת הניהול. עיקרון נוסף הוא ביטול מנגנון חלוקת דמי הניהול המתקבלים מחברות הפורטפוליו של אלומה לחברת הניהול - מלוא דמי הניהול יועברו ישירות לקרן.

צפי לחלוקת דיבידנד ראשונה

קרן אלומה משקיעה בחברות בתחומי התקשורת, האנרגיה ואיכות הסביבה. נכון לעכשיו, היא מבצעת השקעות ומשיגה תשואות מעליית ערך הונית והכנסות אחרות מאותן השקעות (דמי ניהול, ריביות, דיבידנדים). היא מודדת ומעריכה את ביצועי ההשקעות על בסיס שוויין ההוגן. בתמורה להעמדת שירותי דמי הניהול, חברת הניהול מקבלת דמי ניהול שנתיים בשיעור שנגזר משווי הנכסים המוחזקים, כפי שהם מוצגים בספרים, כולל מזומנים ושווי מזומנים ובתוספת מע"מ. שיעור דמי הניהול השנתיים עשוי לנוע בין 1%-1.5% משווי הנכסים. חברת הניהול זכאית גם למענק שנתי.

בד בבד, לצד השינוי הצפוי במודל התגמול, הקרן צפויה לחלק לראשונה דיבידנד ולצאת למהלך של רכישה עצמית של מניותיה.

קרן אלומה מנוהלת על-ידי יאיר הירש, ושווי השוק שלה הוא 305 מיליון שקל אחרי עלייה של 13.3% במחיר המניה מתחילת השנה. הקרן הונפקה לראשונה לפני 5 שנים. נזכיר שקרן תשתיות אחרת, קיסטון, הודיעה לאחרונה על הפיכתה לחברה ציבורית רגילה.