בעקבות דיווח על עשן: נוסעים פונו בשעה זו מתחנת הרכבת בירושלים

בעקבות דיווח על עשן: נוסעים פונו מתחנת הרכבת בירושלים.

11:40 - עדכון: בשלב זה לא אותר מקור העשן והנוסעים חזרו לתחנה.

במקום פעלו צוותי כבאות לאיתור המקור. "לוחמי האש מתחנות מרחב האומה הגיעו למקום, סורקים לאיתור מקור העשן. הנוסעים במקום פונו", נמסר מכבאות והצלה.

זה לא האירוע הראשון השבוע ברכבת: בתחילת השבוע התרחשה תקלה בלון הליום שגרם לפגיעה בכבלים חשמליים בתחנת הרכבת של נתב"ג. ברכבת עדכנו אז כי "בשל תקלה נקודתית המטופלת כעת, יתכנו עיכובים בתנועת הרכבות לנתב"ג ירושלים ומודיעין".