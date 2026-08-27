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רכב ותחבורה בעקבות דיווח על עשן: נוסעים פונו בשעה זו מתחנת הרכבת בירושלים
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רכבת ישראל

בעקבות דיווח על עשן: נוסעים פונו בשעה זו מתחנת הרכבת בירושלים

עדכון: הנוסעים חזרו לתחנה לאחר שמקור העשן לא אותר על ידי צוותי הכבאות שפעלו במקום

אלון פרל פורסם: 11:21 עודכן: 11:43
תחנת הרכבת יצחק נבון, ירושלים / צילום: ארן הרשלג
תחנת הרכבת יצחק נבון, ירושלים / צילום: ארן הרשלג

בעקבות דיווח על עשן: נוסעים פונו מתחנת הרכבת בירושלים.

11:40 - עדכון: בשלב זה לא אותר מקור העשן והנוסעים חזרו לתחנה.

במקום פעלו צוותי כבאות לאיתור המקור. "לוחמי האש מתחנות מרחב האומה הגיעו למקום, סורקים לאיתור מקור העשן. הנוסעים במקום פונו", נמסר מכבאות והצלה.

זה לא האירוע הראשון השבוע ברכבת: בתחילת השבוע התרחשה תקלה בלון הליום שגרם לפגיעה בכבלים חשמליים בתחנת הרכבת של נתב"ג. ברכבת עדכנו אז כי "בשל תקלה נקודתית המטופלת כעת, יתכנו עיכובים בתנועת הרכבות לנתב"ג ירושלים ומודיעין".