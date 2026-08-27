בית המשפט המחוזי בתל אביב הביע הסתייגות מהתנהלותה של מטא, במסגרת התביעה החריגה שהגיש נגדה בשבוע בנק לאומי, בסך 26 מיליון שקל. התביעה הוגשה בעקבות פרסומי הונאה המתחזים לבנק ומופצים בפלטפורמות של ענקית הטכנולוגיה.

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מטא ביקשה לדחות את דרישת לאומי להקדמת תשובתה ולקיום דיון דחוף. בתגובה שהגישה לבית המשפט טענה מטא כי אין כל דחיפות או בהילות בנושא וכי הבנק עצמו השתהה בהגשת הבקשה.

בהחלטה שניתנה הבוקר (חמישי) קבעה השופטת חדוה וינבאום וולצקי: "צר לי על תשובת מטא שטוב שלא הייתה מוגשת כפי שהוגשה", והבהירה כי כבר בהחלטה קודמת נקבע במפורש שהתגובה תוגש בתוך שבעה ימים ממועד המסירה. בית המשפט הורה למטא להגיש את תגובתה לתביעת הבנק עד 2 בספטמבר, והתיק יועבר לשופט התורן כבר בשבוע הראשון שלאחר הפגרה.

התביעה, שהוגשה בשבוע שעבר, חושפת את העימות החריף בין הבנק הגדול בישראל לבין ענקית הטכנולוגיה. לטענת לאומי, הבנק פנה בדחיפות למטא בדרישה להסיר הונאות פיננסיות המתחזות לבנק, עושות שימוש בשמו ובסימניו ומסבות נזק ללקוחות. בבנק טוענים כי קיבלו ממטא בעיקר תשובות לקוניות, ובאחד המקרים התקבלה תשובה רק יותר מחודש לאחר הדיווח וגם אז ניתן פתרון חלקי בלבד.

כעת המחלוקת בין הצדדים עוברת למסלול משפטי מואץ, לאחר שבית המשפט דחה למעשה את ניסיונה של מטא להמתין עד אמצע ספטמבר עם הגשת תגובתה.

מבנק לאומי נמסר: "צר לנו על תגובת מטא, שמוכיחה פעם נוספת כי למטא לא אכפת מהונאת הציבור הישראלי, והיא פועלת לעשות הכל על מנת להמשיך להרוויח כספים מהונאות. ההונאות ממשיכות גם בימים אלה, בציניות שאין גבול, לאחר הגשת התביעה״.

מטעם מטא לא נמסרה תגובה.