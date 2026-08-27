רוסיה מאיימת: אנחנו יכולים לתקוף מטרות בריטיות

רוסיה מאיימת לפגוע במטרות צבאיות בריטיות, בתגובה לשימוש אוקראיני בטילים בריטיים כדי לפגוע במטרות במדינה, ושיתוף הפעולה המתהדק בין קייב ללונדון תחת כהונתו של ראש הממשלה החדש אנדי ברנהאם.

משרד החוץ הרוסי מסר היום (ה') בתדרוך לתקשורת כי אם בריטניה "לא תשנה כיוון" בנוגע לתמיכה הצבאית שלה באוקראינה, יהיו לכך "השלכות קטסטרופליות", וכי הרוסים יוכלו לטווח "עמדות צבאיות בריטיות וציוד" באוקראינה או מעבר לה. האזהרה הושמעה על רקע מתח הולך וגובר בין מוסקווה ללונדון בשבועות האחרונים.

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הרמטכ"ל הבריטי הזהיר מוקדם יותר השבוע כי התקפה רוסית על מטרות בריטיות "יכולה להתרחש כל רגע". ביום שני השבוע ביקר ברנהאם בקייב והעביר למשרד הביטחון האוקראיני את תוכניות הייצור של טילים ארוכי טווח מסוג Scalp, במטרה לסייע לאוקראינה לייצר בעצמה את הטילים הדרושים לה. הבריטים קיבלו בתמורה מידע מקיף על אופי הלחימה הרוסי, על כלי הנשק שבשימוש הצבא, טקטיקות ומידע נוסף שאמור לסייע להיאבק בצד הרוסי במלחמה אפשרית.

"השלכות קטסטרופליות"

דוברת משרד החוץ הרוסי אמרה היום בתגובה לצעד כי מבחינת רוסיה, "כל מתקן וציוד צבאי בריטי באוקראינה ומחוצה לה עלולים להיות יעד לתגובה לתקיפות אוקראיניות באמצעות נשק בריטי על שטח רוסי". לדבריה, "אלו האשמים בפשעי מלחמה, כולל נגד האוכלוסייה האזרחית של ארצנו, ייענשו בהתאם למעשיהם... אנו קוראים לכל תושבי בריטניה לשקול את ההשלכות הקטסטרופליות הבלתי נמנעות של פעולותיה העוינות של ממשלתם". דוברת משרד החוץ גם הרחיבה את האזהרה לצרפת, שגם היא מתכננת להעביר לאוקראינה תוכניות לייצור טילים במטרה לייצור עצמי. "שתי המדינות משחקות באש", אמרה.

בבריטניה דווח בשבוע האחרון כי חברות ביטחוניות ויעדים צבאיים הגבירו את האבטחה בשבוע האחרון, במיוחד מחשש לפריצות סייבר מהצד הרוסי. בגרמניה התגלו בשבועות האחרונים כמה רחפנים עם חומרי נפץ, שלפי החשד היו אמורים לשבש טיסות הכוללות העברת נשק לאוקראינה. רק השבוע ביקר במוסקווה ראש ה-CIA, בביקור שנועד להזהיר את רוסיה שלא להרחיב את המערכה נגד בעלות בריתה של אוקראינה מקרב מדינות נאט"ו.