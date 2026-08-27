לא רק דוחות חלשים: מניית קבוצת אקרשטיין מתרסקת. זו הסיבה

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חברת מוצרי הבנייה והנדל"ן המניב קבוצת אקרשטיין , סבלה במהלך הרבעון השני מקיטון מהיקף בפעילות של לקוחותיה, לצד קפיצה בעלויות ההובלה שהביאו לצניחה של מעל 85% ברווח הנקי. בד בבד עם פרסום הדוחות, הודיעה החברה על עזיבת המנכ"ל עמית לנג, פחות משנה אחרי שמונה לתפקיד.

הכנסות החברה, שבשליטת משפחת אקרשטיין (68%), עמדו במהלך הרבעון השני על כ-190 מיליון שקל, קיטון של כ-15% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית, הציגה אקרשטיין הכנסות של כ-399 מיליון שקל, ירידה של כ-12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר בשל ירידה בפרויקטים שהיא ביצעה עבור לקוחות, שנבעה באופן חלקי מהגבלת הפעילות באתרי הלקוחות בעקבות מבצע "שאגת הארי".

בשורה התחתונה, הציגה החברה צניחה של כ-86% ברווח הנקיף שעמד בסוף הרבעון על כ-2.3 מיליון שקל. בסיכום המחציתף רשמה החברה רווח נקי של כ-19.8 מיליון שקל, נפילה של כ-48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מאחורי הקיטון עומדים הירידה בהכנסות והעלייה בהוצאות ההובלה בשל העלייה במחירי האנרגיה, לצד הגידול בהוצאות ההנהלה.

לצד פרסום הדוחות החלשיםף הודיעה החברה על עזיבתו של מנכ"ל החברה, עמית לנג, שמסיים את תפקידו אחרי פחות משנה. לנג, שבעבר שימש כמנכ"ל מקורות ומנכ"ל משרד הכלכלה, תחת נפתלי בנט, מונה בתחילת השנה לתפקיד. זאת, לאחר שכמה חודשים קודם לכןף הודיע המנכ"ל הקודם, אהוד דנוך, על פרישתו מראשות הקבוצה, אחרי שנה וחצי בתפקיד.

מי שצפוי לתפוס את מקומו של לנג הוא צבי אקרשטיין, מבעלי השליטה בחברה ובנו של יו"ר הדירקטוריון גיורא אקרשטיין. כחלק מהמהלך, מונה איל ויינברג, סמנכ"ל הכספים של החברה, לתפקיד משנה למנכ"ל, במקביל לתפקידו הנוכחי. בחברה מציינים כי בכוונתם לפעול לאיתור יו"ר דירקטוריון, אשר אינו נמנה עם בעלי השליטה.

בעקבות הדוחות החלשים ועזיבתו הצפויה של לנג, מאבדת מניית החברה גובה. בכך, היא משלימה ירידה של כ-16% בשנה האחרונה, אשר הביאו אותה לשווי של כ-2.1 מיליארד שקל.