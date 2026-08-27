1 נשארים בהרווארד: מלגת המנהיגות של בתיה ועידן עופר

בשנים האחרונות התחדד מעמדן של האוניברסיטאות הבולטות בעולם לא רק כזירות אקדמיות מובילות, אלא גם כזירות מרכזיות במאבק על דעת הקהל - עניין מהותי במיוחד עבור ישראל. על הרקע הזה מעניקה קרן משפחת עידן ובתיה עופר מלגת מנהיגות לבית הספר לממשל באוניברסיטת הרווארד. מדובר במלגות בגובה של עד 82 אלף דולר, שיוענקו ל-5-8 מועמדים - כך שהיקף המלגות הכולל יעמוד על 400-650 אלף דולר.

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לא מדובר רק במימון לימודי תואר שני: התפיסה של הקרן היא שמלגה אינה רק מוצר פילנתרופי, אלא מותג שצריך לייצר עבורו ערך, ביקוש וזהות ברורה. לכן נבנתה עבורה אסטרטגיית מיתוג, שיווק וסטוריטלינג, במטרה להפוך אותה לתוכנית מנהיגות שמשלבת מצוינות אקדמית עם שליחות ציבורית.

ב-8 בספטמבר יתקיים בזום כנס חשיפת המלגה, שבו יתארחו בתיה עופר, נציג בכיר מהרווארד, מלגאים, ויניב חלילי מנכ"ל הקרן. במהלך האירוע יינתן מידע על תהליך הקבלה ועל חווית הלימודים באוניברסיטה, לצד ההרצאה הקצרה "לחשוב כמו מנהיג".

"אני מאמינה שההשפעה האמיתית של פילנתרופיה מתחילה באנשים עם סקרנות, אומץ ורצון להשפיע על העולם סביבם", אומרת עופר. "המלגה נועדה לאפשר למנהיגים ומנהיגות מצטיינים להגיע לאחת הסביבות האקדמיות המובילות בעולם - ולהעניק להם את הביטחון, הכלים וההזדמנות להשפיע על החברה".

כזכור, ימים אחדים לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר התפטרו בני הזוג עופר, בעלי השליטה ב-ICL (לשעבר כיל), מהוועד המנהל של בית הספר לממשל בהרווארד. זאת במחאה על התגובה הרפה של נשיאת האוניברסיטה דאז למכתב ארגוני הסטודנטים, שהטילו על ישראל "אחריות בלעדית לאלימות הנגלית לעינינו". למרות ההתפטרות, בני הזוג לא ביטלו את תוכנית המלגות, אלא דווקא הרחיבו אותה.

"היו לכך שני מניעים", מסביר חלילי. "הראשון היה סמלי: לא רצינו שגל אנטי-ישראלי עכור יקבע היכן ישראלים יהיו נוכחים והיכן לא. השני היה פרקטי: בית הספר קנדי הוא המוביל בעולם לממשל ומנהיגות. סטטיסטית, בכל מחזור לומדים בו אנשים שעתידים להיות ראשי ממשלה, שרים ומקבלי החלטות בכירים במדינותיהם. הבנו שאם נצמצם את הנוכחות הישראלית שם, פשוט נוותר על מקום סביב אחד השולחנות החשובים בעולם".

להרשמה לכנס החשיפה: https://www.oferleadership.info/

2 יזמות

האלופה האולימפית לינוי אשרם נפגשה עם יזמיות, בעלות עסקים ונשות מילואימניקים מהצפון, המשתתפות בתוכנית ההכשרה של עמותת "יוזמות עתיד" (בתמיכת בנק הפועלים). מטרת התוכנית היא לחזק ולייצב עסקים נשיים, ולסייע להם בחזרה למסלול של צמיחה, ובמהלך המפגש שיתפו הנשים באתגרים העסקיים והאישיים מאז פרוץ המלחמה.

לינוי אשרם ויזמיות מהצפון / צילום: יונתן כהן

3 נדל"ן

התחרות הגדולה במתחם שדה דב בתל אביב מובילה את שחקניות הנדל"ן להתחמש בהצעות ייחודיות. חברת האחים ישראל, שמחזיקה במגרש של 7 דונם שעליו ייבנו 424 יחידות דיור, שכר את שירותי משרד העיצוב הלונדוני Tenorio Guy Atelier de Design - שיוביל את עיצוב החללים המשותפים בפרויקט. בין היתר מדובר במתחמי בריכות, מרכז Wellness, חדרי יין ועוד.

הדמיה: סטודיו אלכס לובימוב

המשרד, שייסדו נועה גיא ואנחל טנוריו, פועל ברחבי אירופה, אסיה, המזרח התיכון ודרום אמריקה, בפרויקטי מגורים ועיצוב פרטיים לצד פרויקטים רחבי היקף של שימושים מעורבים ומבני תרבות. גיא הייתה מעורבת בתכנון מוזיאון המורשת "אסאן" של קרן מיסק בסעודיה במסגרת עבודתה במשרד האדריכלים של זאהה חדיד.

4 קמעונאות

במשך שנים פעל בקניון רננים מתחם מעצבים משותף, שהתפרס על פני 300 מ"ר, וכעת "מפריד כוחות" לשלוש חנויות עצמאיות: המעצב רונן חן השקיע 600 אלף שקל בחנות בגודל 75 מ"ר, המותג אלמביקה השקיע 250 אלף בסניף בגודל 50 מ"ר, והמעצב אסף פלג פותח חנות קונספט בגודל 50 מ"ר. במלים אחרות, כעת נותרים 125 מ"ר שנמצאים, לפי הקניון, בתהליכי שיווק מול מספר שוכרים פוטנציאליים.

המתחם של רונן חן בקניון רננים / צילום: יח''צ

מה גרם להפרדת הכוחות? לדברי חן, "הלקוחות שלנו ראויות לחוויית קנייה שמרגישה כמו בית מזמין, נעים ואישי - חנות גדולה ומרווחת יותר, שמאפשרת לנו להציג את הקולקציות בצורה הנכונה ביותר".

5 אמנות

בשבוע הבא (3-5 בספטמבר) יתקיים בפרדס חנה-כרכור פסטיבל אמנות, עיצוב וקראפט המבוסס על תפיסת ה-Slow Art. באירוע ישתתפו כ-120 אמנים ואמניות שיפתחו את חללי העבודה והגלריות שלהם, וכ-40 מהם יקיימו מפגשי שיח אמן. בנוסף יוצגו ארבע תערוכות ברחבי המושבה, וייערכו 30 הופעות מוזיקה, 12 הדגמות חיות של תהליכי יצירה ו-8 הרצאות.

צילום: גילי קמחי

צילום: בועז דרורי

לדברי נעמה סגל, מעמותת אמנות פרדס חנה כרכור, "אנחנו חיים בעידן שבו הכול נצרך במהירות, דרך מסך, פילטר או אלגוריתם. הפסטיבל מבקש להחזיר את האמנות לממד האנושי שלה. למפגש, לשיחה, לשהייה מול יצירה. Slow Art היא לא טרנד עבורנו, אלא עמדה תרבותית: הזמנה לעצור, להתבונן, ולהיזכר למה אמנות עדיין חשובה ורלוונטית בעולם משתנה".