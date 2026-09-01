קבוצת חג'ג' פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני של השנה, במהלכו מכרה 66 יחידות דיור וסה"כ 131 יחידות דיור במחצית. עיקר הגידול במכירות נבע מפרוייקט ברחוב בבלי בתל אביב, masterpiece bavli , בו נמכרו 3 יחידות דיור ברבעון הראשון ועוד 17 יחידות דיור ברבעון השני. גם בפרויקט האלון בעיר יבנה של חג'ג'-צים נדל"ן נרשם גידול במכירות, אז נמכרו 27 דירות ברבעון השני לעומת 8 דירות ברבעון הראשון של השנה.

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מנגד, בפרויקט אינפיניטי-סומייל, הממוקם בצומת הרחובות אבן גבירול וז'בוטינסקי בתל אביב, לא נמכרה אף דירה ברבעון השני של השנה, לאחר שברבעון הראשון נמכרה דירה אחת בלבד. לפני כשבועיים השיקה קבוצת חג'ג' מבצע מכירות בפרויקט, שבמסגרתו הרוכשים יוכלו לשלם מיליון שקל במועד חתימת החוזה, ואת יתרת התמורה שלוש שנים ממועד האכלוס, ללא ריבית והצמדה. במקביל, לרוכשים שיבחרו להשכיר את הדירה מתחייבת החברה לדאוג להשכרת הנכס בשנתיים הראשונות לאכלוס, בתשואה של 24%-52% על הסכום הראשוני ששולם.

עוד צוין בדוחות כי לאחר תום תקופת הדוח נחתמו 11 הסכמים נוספים בפרויקט, הכוללים הסכמי מכר, בקשות הצטרפות והסכמי אופציה.

בכל הנוגע לפרויקט FIRST של חג'ג', שממוקם ברובע שדה דב, נמכרו ברבעון השני של השנה 13 דירות, לעומת 23 דירות ברבעון הראשון של השנה ו-132 דירות בכל שנת 2025. המחיר הממוצע למטר עלה בהשוואה לרבעון הקודם אז עמד על 61.7 אלף שקל למטר, לעומת 63.1 אלף שקל למטר ברבעון השני של השנה. עוד צוין כי לאחר פרסום הדוח נחתמו 29 הסכמים נוספים בפרויקט.

זינוק ברווח הנקי

בחג'ג' מתייחסים גם לזיהום הקרקע שנמצא בשדה דב ומציינים כי לאחר תקופת הדוח התקבל אצלה מהמשרד להגנת הסביבה דוח תוצאות דיגום קרקע, בעקבות בדיקות שבוצעו בתוכנית בשנת 2025 ואשר העלו בעבר ריכוזים של מזהמי PFAS באזורים שונים. לפי החברה, בעקבות העלאת ערכי הסף שקבע המשרד, אותרו ממצאים רק בחלק קטן מהאזורים שנדגמו. עוד מציינים בחג'ג' כי החברה ויועציה מעריכים כי היקף הקרקע שיידרש לטיפול זניח ביחס להיקף עבודות העפר הכולל בפרויקט, וכי הטיפול צפוי להסתכם בפינוי הקרקע מהאזור האמור בלבד, בעלות שלדבריהם תהיה זניחה ולא צפויה להשפיע על לוחות הזמנים.

בשורה התחתונה, חג'ג' הציגה גידול של 26% בשורת ההכנסות בהשוואה לרבעון המקביל. גם הרווח הנקי לרבעון זינק בחדות והסתכם ב-35 מיליון שקל לעומת 15 מיליון שקל ברבעון הקודם, וכ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל.

צחי ועידו חג'ג', בעלי השליטה והמנכ"לים המשותפים, התייחסו לתוצאות וציינו כי: "תוצאות הרבעון השני מבטאים ביצועים מרשימים במיוחד במציאות שבה נמצא השוק. הזינוק במכירות בתחום ההתחדשות העירונית, יחד עם העלייה במחיר הממוצע לדירה בתחום הייזום מוכיחים כי אסטרטגיית החברה הכוללת את מגוון הפעילויות שלה מוכיחה את עצמה. נמשיך לדבוק בסטנדרטים שמייחדים את קבוצת חג'ג' כדי להעצים את המובילות שמזוהה עם כלל הפעילויות שלנו".