איש העסקים גבריאל טרבלסי מרחיב את פעילותו לצפון הארץ, ורוכש מאשטרום נכסים את קניון ראש פינה תמורת כ-48.5 מיליון שקל. במסגרת העסקה תרכוש החברה בבעלותו, GT נדל"ן, את מלוא הזכויות בקניון, לרבות החניון הצמוד והקרקע שעליה בנוי המתחם.

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קניון ראש פינה כולל כ-4,750 מ"ר של שטחי מסחר ומניב כיום NOI של כ-3 מיליון שקל בשנה. מדובר בתשואה של כ-6.2% ביחס למחיר הרכישה. ב-GT נדל"ן מעריכים כי לאחר השלמת העסקה והשבחת הנכס ניתן יהיה להגדיל את ה-NOI לכ-5 מיליון שקל בשנה, נתון המשקף תשואה של יותר מ-10% על מחיר העסקה. בין הרשתות שפועלות כיום במתחם נמצאות תמנון, רנואר ו-Twentyfourseven.

עם השלמת הרכישה תחזיק GT נדל"ן בתשעה מרכזי קניות מניבים. לפני כחודשיים קיבלה GT היתר בנייה להקמת מרכז מסחרי בחצור הגלילית הסמוכה. המרכז, שיפעל תחת השם GT גליל, מתוכנן להשתרע על כ-6,600 מ"ר, ועבודות ההקמה שלו צפויות להתחיל בתקופה הקרובה. לפי החברה, פתיחת המרכז מתוכננת לסוף 2027 והיא מנהלת משא ומתן מתקדם עם מספר רשתות לקראת אכלוסו.

המתחם בחצור צפוי לכלול שטחי מסחר, מסעדות, פנאי ותיירות, ובהם גם סופרמרקט וחנות סטוק גדולה. השילוב בין רכישת קניון קיים בראש פינה לבין הקמת מרכז חדש בחצור מעמיק למעשה את דריסת הרגל של GT באזור הגליל העליון.

טרבלסי מסר כי "החברה ממשיכה להעמיק את הפעילות באזור הצפון ולאתר הזדמנויות אטרקטיביות נוספות. אנחנו מאמינים שהשקעה בנדל"ן מניב ובמרכזים מסחריים באזורים אלה נותנת מענה לצרכים אמיתיים בשטח, לצד יצירת ערך לאורך זמן".

GT נדל"ן נמצאת בשליטת טרבלסי, ומנוהלת על ידי המנכ"ל אייל הברפלד. החברה עוסקת בייזום, פיתוח וניהול של נדל"ן מסחרי, ומפעילה מרכזים בין היתר בשדרות, נתיבות, אופקים, ירושלים ואילת תחת המותג GT Centers. לצד הנכסים המניבים היא מקדמת מרכזים מסחריים נוספים בדימונה, אופקים, ערד וחצור הגלילית וכן מתחם לוגיסטי באופקים. לפי החברה, היא מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב בהיקף כולל של כ-120 אלף מ"ר.