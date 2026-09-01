1 המינוי החדש של וולט בישראל

עמרי שינפלד, משנה למנכ"ל וולט ישראל, מונה על ידי החברה הגלובלית להוביל את תחום הצמיחה שלה בארץ. שינפלד יוביל מהלכי התרחבות עבור חברת המשלוחים, שבחלקם כבר עסק לאורך השנה האחרונה - כמו פיתוח שירות המינויים החודשי Wolt+, שיתופי פעולה עסקיים אסטרטגיים, והתרחבות לקהלים ומגזרים חדשים.

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2 השקה

בשבוע שעבר הכריזה המגישה והשחקנית רותם סלע על השקת מותג תוספי התזונה שלה Better, בהשקעה של כ־8 מיליון שקל ובשיתוף קבוצת כמיפל. השבוע נערכה ההשקה הרשמית, במקביל לחגיגות יום הולדתה ה-43. בין הנוכחים: סלע, יהונתן גל מבעלי כמיפל ושותף-מייסד של Better, ובכירי סופר-פארם: המנכ"ל ניצן לביא, המשנה למנכ"ל דני לוזון, ומנהל החדשנות שון קופלר.

סלע, יהונתן גל מבעלי כמיפל ושותף-מייסד של Better, ובכירי סופר-פארם: המנכ''ל ניצן לביא, המשנה למנכ''ל דני לוזון, ומנהל החדשנות שון קופלר / צילום: נדב צור

3 חנויות נוחות

משקאות הקפה מככבים כאלמנט מוביל בתחרות בין רשתות הנוחות בישראל, הממוקמות בתחנות דלק, וכעת מגיע תורה של אלונית מבית דור אלון. ברשת מציעים קפה קר בשקל אחד בלבד ללקוחות המתדלקים 25 ליטר ומעלה, החל מהשבוע ועד 4 באוקטובר. המהלך כולל קמפיין רדיו ודיגיטל בכיכובו של הפרזנטור הקבוע ראמזי (אמיר שורוש).

הפרזנטור ראמזי (אמיר שורוש) בקמפיין אלונית / צילום: יח''צ

4 מינויים חדשים

לאה ריינר מונתה לסמנכ"לית השיווק של אדידס ישראל. קודם לכן כיהנה כסמנכ"לית השיווק של נסטלה גלידות, והובילה בין היתר את מהלך הקראנץ' פיסטוק שעורר הדים בשוק וברשתות החברתיות.

לאה ריינר / צילום: תמונה פרטית

יגאל גורביץ' מונה למנהל תפעול ופיתוח עסקי של טבע בישראל. הוא הצטרף לחברה בינואר 2025, וקודם לכן כיהן כסמנכ"ל אסטרטגיה ושותפויות במנהלת תקומה לשיקום העוטף.