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אירועים ומינויים

המינוי החדש של וולט בישראל

עמרי שינפלד יוביל את מהלכי הצמיחה של וולט בישראל, בהם פיתוח Wolt+ והתרחבות לקהלים ומגזרים חדשים • אלונית מנסה למשוך מתדלקים עם קפה קר בשקל אחד • ורותם סלע משיקה את מותג תוספי התזונה Better בהשקעה של כ־8 מיליון שקל • אירועים ומינויים

גלית חתן 20:45
עמרי שינפלד / צילום: יח''צ וולט
עמרי שינפלד / צילום: יח''צ וולט

1המינוי החדש של וולט בישראל

עמרי שינפלד, משנה למנכ"ל וולט ישראל, מונה על ידי החברה הגלובלית להוביל את תחום הצמיחה שלה בארץ. שינפלד יוביל מהלכי התרחבות עבור חברת המשלוחים, שבחלקם כבר עסק לאורך השנה האחרונה - כמו פיתוח שירות המינויים החודשי Wolt+, שיתופי פעולה עסקיים אסטרטגיים, והתרחבות לקהלים ומגזרים חדשים.

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2השקה

בשבוע שעבר הכריזה המגישה והשחקנית רותם סלע על השקת מותג תוספי התזונה שלה Better, בהשקעה של כ־8 מיליון שקל ובשיתוף קבוצת כמיפל. השבוע נערכה ההשקה הרשמית, במקביל לחגיגות יום הולדתה ה-43. בין הנוכחים: סלע, יהונתן גל מבעלי כמיפל ושותף-מייסד של Better, ובכירי סופר-פארם: המנכ"ל ניצן לביא, המשנה למנכ"ל דני לוזון, ומנהל החדשנות שון קופלר.

סלע, יהונתן גל מבעלי כמיפל ושותף-מייסד של Better, ובכירי סופר-פארם: המנכ''ל ניצן לביא, המשנה למנכ''ל דני לוזון, ומנהל החדשנות שון קופלר / צילום: נדב צור
 סלע, יהונתן גל מבעלי כמיפל ושותף-מייסד של Better, ובכירי סופר-פארם: המנכ''ל ניצן לביא, המשנה למנכ''ל דני לוזון, ומנהל החדשנות שון קופלר / צילום: נדב צור

3חנויות נוחות

משקאות הקפה מככבים כאלמנט מוביל בתחרות בין רשתות הנוחות בישראל, הממוקמות בתחנות דלק, וכעת מגיע תורה של אלונית מבית דור אלון. ברשת מציעים קפה קר בשקל אחד בלבד ללקוחות המתדלקים 25 ליטר ומעלה, החל מהשבוע ועד 4 באוקטובר. המהלך כולל קמפיין רדיו ודיגיטל בכיכובו של הפרזנטור הקבוע ראמזי (אמיר שורוש).

הפרזנטור ראמזי (אמיר שורוש) בקמפיין אלונית / צילום: יח''צ
 הפרזנטור ראמזי (אמיר שורוש) בקמפיין אלונית / צילום: יח''צ

4מינויים חדשים

לאה ריינר מונתה לסמנכ"לית השיווק של אדידס ישראל. קודם לכן כיהנה כסמנכ"לית השיווק של נסטלה גלידות, והובילה בין היתר את מהלך הקראנץ' פיסטוק שעורר הדים בשוק וברשתות החברתיות.

לאה ריינר / צילום: תמונה פרטית
 לאה ריינר / צילום: תמונה פרטית

יגאל גורביץ' מונה למנהל תפעול ופיתוח עסקי של טבע בישראל. הוא הצטרף לחברה בינואר 2025, וקודם לכן כיהן כסמנכ"ל אסטרטגיה ושותפויות במנהלת תקומה לשיקום העוטף.

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השווי שלפיו תיסחר חברת הרחפנים הישראלית אקסטנד בבורסת ניו יורק החל מיום שישי. בין המשקיעים: אריק טראמפ