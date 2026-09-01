סגירת הפעילות בטורקיה גבתה מחמת הפסד של 28 מיליון שקל

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חברת מוצרי הבנייה חמת הציגה אמנם ברבעון השני השנה יציבות בהכנסותיה, אך הפסקת הפעילות של חברה בת מפסידה בטורקיה הביאה אותה לרשום הפסדים בשורה התחתונה. הכנסות חמת, בניהולו ושליטתו של יואב גולן, עמדו על כ-220 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית עמדו ההכנסות על כ-441 מיליון שקל, ירידה של כ-4% ביחס לתקופה המקבילה, המיוחסת בחברה להשפעת מבצע "שאגת הארי" על שוק הבנייה והשיפוצים.

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עם זאת, בשורה התחתונה רשמה החברה מעבר להפסד נקי של כ-11.2 מיליון שקל ובסיכום המחצית הפסד של כ-5.3 מיליון שקל. מאחורי ההפסד הרבעוני עומדת פעילותה של חמת בטורקיה (באמצעות החברה הבת MCP), שעל הפסקת פעילותה הודיעה חמת בחודש יוני האחרון.

סגירת הפעילות הטורקית, שריכזה את תחום ייצור הכלים הסניטריים מחרס (אסלות וכיורים), נבעה הפסדיה המתמשכים של MCP, אותם הסבירה חמת בהיקפי ביקוש נמוכים למוצריה, לצד קושי בשיווק המוצרים בשוק הטורקי ואחרים מחוץ לישראל. בסיכום המחצית הראשונה רשמה הפעילות הטורקית הכנסות של כ-2.3 מיליון שקל בלבד, בזמן שהיא הסבה הפסדים של כמעט 28 מיליון שקל (כולל הפסד מירידת ערך נכסים של 9.2 מיליון שקל, וכן הוצאה של 11.7 מיליון שקל בגין סיווג מחדש של הפרשי תרגום שנצברו בגין הפעילות).

כעת, בחמת יפעלו למכור את נכסיה בטורקיה, הכוללים את מפעל החברה הבת והקרקע עליו הוא בנוי, וכן מכונות, ריהוט וציוד. בחברה מעריכים את הסכום שתצליח להשיב בכ-56.5 מיליון שקל. אילו לא תצליח למכור את כלל הנכסים היא תידרש להפרשה נוספת. לחלופין ייתכן כי חמת תצליח למכור את הנכסים בסכום גבוה מזה שהוערך בתחילה.

בחמת ביצעו במהלך הרבעון החולף הערכת שווי גם לפעילות מטבחי זיו, אותה רכשה בשנת 2022, לנוכח החולשה בתוצאותיה. עם זאת, מעריכי השווי החיצוניים הגיעו למסקנה שהסכום בר-ההשבה מנכסי החברה נאמד בכ-110 מיליון שקל, גבוה מערכה בספרי חמת שעומד כיום על כ-82 מיליון שקל.

במבט קדימה, צבר ההזמנות של חמת בתחום קמעונאות קרמיקה וכלים סניטריים עומד על כ-252 מיליון שקל, ירידה של כ-2% ביחס לנתון בסוף שנת 2025. גם בתחום המטבחים נרשם קיטון קל בצבר שעמד על כ-90 מיליון שקל, ירידה של כ-5% ביחס לסוף השנה שעברה.

חמת פועלות בתחום של ייצור, יבוא ומכירה של מוצרי גמר בנייה ועיצוב הבית לחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים (ברזים, כיורים, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה, מקלחונים, קרמיקה ומטבחים). מתחילת השנה ירדה מניית החברה בכ-18%, והיא נסחרת בשווי של כ-1.4 מיליארד שקל.