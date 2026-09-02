יציבות בפתיחת המסחר בת"א; מדד נפט וגז מטפס ב-1%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:00

הבורסה של ת"א פותחת את הבוקר בהססנות - המדדים נסחרים ביציבות. בעוד אצלנו ירדה הריבית אתמול, שזו בשורה למשקיעים המקומיים, השווקים בעולם על הקצה בעקבות ההסלמה במזרח התיכון, עליית תשואות האג"ח ומחירי הנפט, והירידות הבוקר באסיה ובוול סטריט אתמול.

בולט מדד נפט וגז שעולה בכ-1% בעקבות עליית מחירי הנפט. מדד הבנייה שזינק אתמול בעקבות הורדת הריבית, יורד בכ-1%.

09:09

לאחר שבנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז - לרמה של 3.25% ובעקבות התחזקות הדולר בעולם, השקל ממשיך להיחלש הבוקר ועומד על 3.035 הבוקר, ירידה נוספת של כ-1% ובשפל של כחודש.

בבנק דיסקונט מנמקים את החלטת בנק ישראל בהתמתנות האינפלציה שהכריעה את הכף לטובת הפחתת הריבית.

"אולם, בחודשים הקרובים האינפלציה צפויה לעלות בהדרגה לכיוון מרכז היעד (2%), לכן הלחץ להפחתת ריבית נוספת יפחת. בנוסף, כפי שציינה הועדה, בעקבות ההתאוששות המהירה בתוצר ועדכון נתוני הצמיחה ההיסטוריים, הפער בין רמת התוצר היום מרמתו לפי מגמת הצמיחה ארוכת הטווח, הצטמצם מהר מהצפוי ועומד על 0.8%. העובדה שהפער הצטמצם משקפת צמצום משמעותי בפגיעה בתוצר הנובעת מהמלחמה, גורם שמאפשר לא למהר ולהפחית ריבית פעם נוספת".

בנוסף, אומרים בדיסקונט ש"בנק ישראל צפוי להימנע מלהפחית ריבית בסמוך לבחירות ולכן הפחתת הריבית נוספת תהיה רק לאחר הבחירות."

08:10

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

הבורסה בת"א תחפש כיוון הבוקר על רקע הורדת הריבית אתמול של בנק ישראל שעשוייה לעודד את השוק המקומי, מנגד השווקים בעולם על הקצה בעקבות ההסלמה במזרח התיכון, עליית תשואות האג"ח ומחירי הנפט, והירידות הבוקר באסיה ובוול סטריט אתמול.

הדואליות ללא פערים משמעותיים הבוקר: אורמת בפער חיובי של 2.3%, קמטק בפער חיובי של 1.5%, טאואר ב-1%. מנגד טבע ואלביט ירדו בפחות מ-1%. פאלו אלטו עקפה הלילה את התחזיות וזינקה במסחר המאוחר, אך נסוגה מאוחר יותר ועברה לירידה. העלאת התחזית של דל טכנולוגיות הלילה בארה"ב עשוייה לתמוך במניות השבבים המקומיות הבוקר.

במקביל, השקל ממשיך להיחלש הבוקר ועומד על 3.036 הבוקר, ירידה נוספת של כ-1% ובשפל של כחודש.

כדאי לעקוב אחר מניות הנפט לאור העליות במחירי הזהב השחור שנמשכות גם הבוקר ואחרי מניות הנדל"ן לאחר שבנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז - לרמה של 3.25%.

● הדוחות מגלים: כמה דירות באמת נמכרו בשדה דב והצרות הנוספות של היזמים

אתמול ננעלה הבורסה בעליות: מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.2%, מדד ת"א 90 זינק בכ-2.6%.

מניות הבנייה הרגישות יותר לעלויות מימון זינקו. מדד הבנייה קפץ בכ-5.3% ומדד הנדל"ן התחזק בכ-3.3%. בין המניות הבולטות לחיוב ניתן למנות את דניה סיבוס , שיכון ובינוי , אשטרום קבוצה , עמרם ורבוע נדלן . גם מדד ת"א־מניב חו"ל טיפס בכ-2%.

מדד נוסף שבלט הוא ת"א־נפט וגז, שקפץ בכ-2.3%, על רקע המתיחות בין ארה"ב ואיראן והעלייה במחירי הנפט. מדד הביטחוניות עלה בכ-2.6%, בלטו בו מניות עשות , נקסט ויז'ן , ארית תעשיות ומנועי בית שמש .

מנגד, על מדד ת"א 35 הכביד מדד הביטוח, שנחלש בכ-0.8%. מדד הבנקים ירד מיד לאחר החלטת הריבית, אך לקראת סוף יום המסחר שינה כיוון וננעל בסוף בעלייה של כ-0.6%.

● סימנים של משבר: גל מכירות חריג של איגרות חוב ממשלתיות בעולם

הבורסות באסיה נסחרות בירידות הבוקר, כאשר מניות הטכנולוגיה והשבבים מובילות את המגמה השלילית. מדד MSCI אסיה־פסיפיק יורד בכ־1.5%, הניקיי ביפן מאבד כ־2.6% והקוספי בדרום קוריאה נופל ביותר מ־3%. הונג קונג ושנגחאי יורדות ב-1%.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר. במסחר המאוחר בלטה מניית דל, שזינקה לאחר שפרסמה תוצאות שיא והעלתה משמעותית את התחזית השנתית בעיקר בזכות הביקוש הגואה לשרתי AI.

אתמול וול סטריט ננעלה בירידות ביום המסחר הראשון של ספטמבר, על רקע החשש מהתחדשות האינפלציה בעקבות הזינוק במחירי הנפט והמשך העלייה בתשואות האג"ח בארה"ב ובעולם. הדאו ג'ונס ירד ב־0.8%, ה־S&P 500 איבד 0.6% והנאסד"ק נסוג ב־0.9%.

סקטור הטכנולוגיה (XLK ) בלט בירידה, מנגד סקטור האנרגיה (XLE ) הגיב בחיוב לעלייה במחירי הנפט. בתוך הסקטור בלטו מניות BP , וקונוקו-פיליפס .

מניות חברות התעופה והקרוזים, שנפגעות מהעלייה במחירי הדלק, נעו בכיוון ההפוך: יונייטד איירליינס ו־נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס בלטו בירידות.

עוד אתמול -

קבלת פנים חמה למניית אפל בפתחו של עידן חדש: ג'ון טרנוס נכנס אתמול (ג') באופן רשמי לתפקיד מנכ"ל אפל, ומחליף את טים קוק, שכיהן בתפקיד במשך 15 שנה ועובר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון הביצועי. המינוי מסמן את חילופי המנכ"לות הראשונים באפל מאז 2011. המניה עלתה בכמעט 3% בניגוד למגמה.

ישראלית חדשה הצטרפה לנאסד"ק. חברת הרחפנים הישראלית אקסטנד תחל להיסחר ביום שישי בניו יורק תחת הסימול XTND, לאחר מיזוג עם חברה אמריקאית לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות ברחבי העולם חוזרות לטפס ושוברות שוב שיאים של עשרות שנים. ביפן תשואות אג"ח ל־10 שנים חצו את רף ה־3% - שיא של יותר מ־30 שנה, בבריטניה התשואות ל־10 שנים גבוהות מ־5.2% - רמה שלא נראתה מאז 2008 ובגרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה שנחשבת לזו עם החוב הממשלתי הבטוח בעולם, עלתה ל־3.36% - שיא של 15 שנה.

גם בוול סטריט, על אף הנסיונות הפדרליים להרגיע את השוק, החששות של משקיעי האג"ח הולכים ושוברים שיאים כשבשוק לא זוכרים תקופה כזו מאז 2006: כבר עשרות ימים שהתשואה של האג"ח הממשלתיות ל־30 שנה עומדת על מעל 5%.

ביפן - תשואת האג"ח הממשלתיות של יפן ל־10 שנים חצתה את רף 3% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 1996 - והוסיפה ללחץ בשוקי האג"ח ברחבי העולם.

יפן נמצאת במוקד גל המכירות באג"ח, המונע מהציפיות לריביות גבוהות יותר ומהחשש מהתרחבות החוב הממשלתי. שני גורמים מקומיים מגבירים כעת את הלחץ על התשואות: העיתון העסקי Nikkei דיווח כי התקציב הבא של יפן עשוי להיות הגדול בתולדות המדינה, מה שמעלה מחדש את החששות מהתרחבות הגירעון.

המכנה המשותף בין כל השיאים הללו הוא שילוב בין גרעונות ממשלתיים תופחים, מדיניות תקציבית לא ברורה וחשש מהאינפלציה שמרימה ראש.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

החמרת המתיחות הביטחונית במפרץ הפרסי ודיווחים על פגיעה במכליות נפט במצר הורמוז מציבים שוב את שוק האנרגיה במוקד.

הנפט ממשיך לטפס הבוקר לאחר הזינוק החד אתמול. ברנט עולה בכ־1% לכ־ 95.5 דולר לחבית , לאחר שזינק אתמול ב־4.6% ל־94.65 דולר - שיא של חמישה שבועות. ה־WTI עולה בכ־0.9% לכ־91 דולר, אחרי זינוק של 5.2% אתמול. המהלך מחזק את החשש בשווקים שהנפט יתקרב מחדש לרף 100 דולר לחבית, במיוחד אם השיבושים באספקה דרך מצר הורמוז יימשכו.

בשוק המטבע. הדולר התחזק מול השקל ובשעות הצהריים חצה את רף ה־3 שקלים לדולר. הבוקר נמשכת המגמה והדולר מתחזק בכ-1% ל-3.036 שקלים.

4. מאקרו

בנק ישראל הוריד את הריבית וכעת היא עומדת על 3.25%. בבנק המרכזי הסבירו את ההחלטה: "בחודשים האחרונים התמתנה האינפלציה, ושיעורה בתקופה הנסקרת נמוך ממרכז תחום היעד. התוצר צמח בקצב מהיר במחצית הראשונה של השנה, אך בניכוי ייצור בחו"ל מסתמנת פעילות מתונה יותר".

בינתיים בארה"ב, הציפיות מיו"ר הפד, קווין וורש, רק עולות אחרי הנאום בג'קסון הול שהקפיץ את ההסתברות להעלאת ריבית בספטמבר (16.9). כלכלני בנק אוף אמריקה כתבו כי "נאומו של וורש בג'קסון הול הציב רף גבוה יותר להימנעות מהעלאת ריבית". הכלכלנים, שתמכו זה מכבר בהעלאת ריבית בספטמבר, מציינים כי בהיעדר הפתעה שלילית חריגה בנתוני אוגוסט, "חובת ההוכחה מוטלת על וורש לבצע את ההעלאה על מנת לשמר את האמינות שצבר".

עוד אתמול. מספר המשרות הפנויות בארה"ב עלה ביולי, אך נותר נמוך מהצפוי, במה שמצביע על המשך ההתמתנות בשוק העבודה. לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי (JOLTS), מספר המשרות הפנויות הסתכם ב־7.271 מיליון, לעומת תחזיות ל־7.330 מיליון.

הנתון ליוני עודכן כלפי מטה באופן משמעותי, ל־7.182 מיליון משרות פנויות, לעומת 7.359 מיליון בפרסום הקודם. המשמעות היא שההתאוששות במספר המשרות הפנויות ביולי הייתה מתונה יותר מכפי שנראה בתחילה.

הנתונים מגיעים ימים ספורים לפני פרסום דוח התעסוקה החודשי של ארה"ב ביום שישי, שיהיה במוקד תשומת הלב של המשקיעים לקראת החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב.

5. תחזית

בנק ההשקעות האמריקאי KeyBanc מתחיל לסקר את מניית איטורו בהמלצת "תשואת יתר", וקובע לה מחיר יעד של 45 דולר למניה. מחיר היעד משקף פרמיה של 40.7% על המחיר הנוכחי של איטורו בנאסד"ק. איטורו, בניהולו של המייסד המשותף יוני אסיא, פיתחה פלטפורמה למסחר באפיקי השקעה שונים. החברה נסחרת בשווי של כ־2.5 מיליארד דולר, אחרי שהמניה נחלשה ב־38.5% ממחיר ההנפקה בשנה שעברה.

אנליסט הפינטק של KeyBanc, אלכס מרקגרף, מזהה הזדמנויות לאיטורו להרחיב את ההיצע שלה ולהגדיל את נתחי השוק, גם בארה"ב. נכון להיום, על פי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 15 אנליסטים שמסקרים את מניית איטורו. מחיר היעד הממוצע שלהם הוא 48.2 דולר והוא משקף פרמיה של 50.7%.