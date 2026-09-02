אחת מקבוצות המשקיעים הבולטות מאחורי חברות שבבים ישראליות בשנים האחרונות מגדילה את השקעתה בסטארט־אפ רובוטיקה חדש המנוהל מעמק הסיליקון, Lyte, שהוקם על ידי ישראלים יוצאי אפל ומנוהל על ידי אחד ממייסדי פריימסנס, אלכסנדר שפונט.

מאחורי החברה עומדת הכוונה לפתח שבב המסוגל לקבל במקום אחד את כל הנתונים הדרושים לפעולת רובוט, ולאפשר לו לנווט בקלות רבה יותר או לראות טוב יותר את פס הייצור. זאת בדגש על רובוטים יומנואידים - רובוטים דמויי אנוש המבצעים משימות ביתיות - או רובוטים תעשייתיים.

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קבוצת המשקיעים, הכוללת את יזם השבבים הסדרתי אביגדור וילנץ, קרן ההשקעות אטריידס, בהובלתו של גאווין בייקר, אחד ממשקיעי ספייס אקס, ופידליטי - השתתפה בסבב של 165 מיליון דולר שהובל על ידי משקיעה אחרת, קרן מאבריק סיליקון האמריקאית. אליהן הצטרפו גם המשקיעות הקיימות בחברה - קרן קי1 הישראלית ואורה גלובל. לאחר הגיוס מקבל הסטארט־אפ שווי של 1.6 מיליארד דולר, כך מדווח בלומברג. קבוצת המשקיעים של וילנץ, אטריידס ופידליטי משקיעה גם בחברות השבבים הישראליות אקסייט לאבס ואלמנט לאבס.

החברה הוקמה על ידי הישראלים אלכסנדר שפונט, יובל גרסון ומנהלים נוספים שעבדו עמם על מוצר זיהוי הפנים של אפל, Face ID - המאפשר לפתוח את מסך הנעילה או אפליקציות פיננסיות באמצעות זיהוי פני המשתמש. שפונט וגרסון הגיעו לאפל באמצעות רכישת פריימסנס מרמת החייל ב־350 מיליון דולר על ידי יצרנית האייפון בעשור שעבר, ואת החברה החדשה שלהם הקימו בעיר סאניווייל שבעמק הסיליקון.

ככל הידוע, אין לחברה משרדים בישראל, והישראלים המועסקים בה מתגוררים כולם בארה"ב. החברה מעסיקה כיום 120 עובדים, רובם בעמק הסיליקון, שעוסקים לא רק בפיתוח שבבים, אלא גם ביישום מערכת המבוססת על אופטיקה ואלגוריתמים מתוחכמים.

"המוח החזותי" של הרובוטיקה

מזיהוי הפנים והגוף האנושי בפריימסנס, מקווים בלייט לפתח את הדור הבא של האופן שבו רובוטים יומנואידים תופסים את המציאות סביבם. "עולם הבינה המלאכותית הפיזית מתקדם במהירות רבה, ומה שאנחנו רואים הוא שהגישה השלטת ללמידה עוברת מלמידת חיקוי ללמידה סימולציונית, שזה המקום שבו אנחנו משתלבים", אמר שפונט לבלומברג.

שבבי החיישנים של לייט כוללים שלושה סוגים: מצלמה, חיישן תנועה אינרציאלי וחיישן המודד מרחק ומהירות. המערכת אוספת לאחר מכן את נתוני המיקום והראייה בפלטפורמה אחת, כדי לשרת את מה שהחברה מכנה "המוח החזותי" של הרובוטיקה. בעוד שרובוטים עושים שימוש משמעותי בחיישנים כבר כיום, בחברה מבטיחים לפתח פתרון פשוט, שבו חיישנים ורכיבים אחרים משולבים יחד בתשתית אחת הניתנת לחיבור לרובוט. במילים אחרות, בחברה מבטיחים לפתח "מוח" שניתן לחיבור ולהטמעה מהירה בסדרות של רובוטים יומנואידים וניידים.