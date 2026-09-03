מקס סטוק שוכרת מרלו"ג באופקים תמורת כ-21 מיליון שקל בשנה

רשת מקס סטוק מרחיבה את המערך הלוגיסטי שלה, וחתמה על הסכם לשכירת מרכז לוגיסטי חדש באופקים, בשטח של כ-45 אלף מ"ר, לתקופה של 20 שנה.

המרלו"ג מוקם בימים אלה על-ידי חברה-בת של GT נדל"ן, חברת הנדל"ן של איש העסקים גבריאל טרבלסי, וצפוי להימסר למקס סטוק בדצמבר 2028. לפי דיווח שפרסמה GT לבורסה, ההכנסה השנתית הצפויה מהנכס תעמוד על כ-21 מיליון שקל.

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תקופת השכירות הראשונית נקבעה לעשר שנים ממועד מסירת המרלו"ג, ולאחריה היא תוארך אוטומטית לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. בתחילת כל אחת מתקופות ההארכה יעלו דמי השכירות הריאליים ב-5%. בחישוב על בסיס מלוא השטח וההכנסה השנתית שעליה דיווחה GT, מדובר בדמי שכירות ממוצעים של כ-39 שקל למ"ר בחודש.

את הפרויקט מקימה GT וואן החזקות, המוחזקת ב-50% על-ידי GT נדל"ן. לפני כשבוע קיבלה החברה היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה באופקים, והעבודות כבר החלו. מבחינת GT, ההסכם מבטיח לה כבר בשלב ההקמה שוכר יחיד למלוא 45 אלף המ"ר של הפרויקט.

רבעון שני חזק

העסקה מצטרפת לרצף מהלכים שמבצעת GT בתקופה האחרונה. השבוע הודיעה החברה על רכישת קניון ראש פינה מאשטרום נכסים תמורת 48.5 מיליון שקל, ולפני כחודשיים קיבלה היתר להקמת מרכז מסחרי בשטח של כ-6,600 מ"ר בחצור הגלילית.

GT מחזיקה כיום בתשעה נכסים מניבים ומקדמת כמה פרויקטים נוספים בהקמה. בסך-הכול, על-פי הודעת החברה, היא מחזיקה ומנהלת כ-120 אלף מ"ר של נדל"ן מניב ברחבי הארץ.

מקס סטוק מגיעה לעסקה לאחר רבעון שני חזק. הכנסות הרשת צמחו בכ-13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-379 מיליון שקל, כשהמכירות בחנויות זהות עלו בכ-7%, והצמיחה נתמכה גם בפתיחת סניפים חדשים. הרווח הנקי של החברה זינק בכ-30%.

התוצאות בלטו על רקע התחזקות השקל, שמיטיבה בדרך-כלל עם יבואנים כמו מקס סטוק, אף שבמקרה שלה חלק מההשפעה קוזז בשל עסקאות גידור שביצעה.