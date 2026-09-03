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רכב ותחבורה מעל חצי מיליארד שקל: יבואנית הרכב תמכור את אולם התצוגה
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דלק רכב

תמורת מעל חצי מיליארד שקל: יבואנית הרכב תמכור את אולם התצוגה

דלק רכב במו"מ למכירות "אולמות הדגל" של מותגי הרכב שלה בלה-גארדיה תמורת כ-562 מיליון שקל • החברה תמשיך להחזיק אותם בשכירות

דובי בן גדליהו 11:59
בנין ויתניה ברחוב לה גארדיה / צילום: איל יצהר
בנין ויתניה ברחוב לה גארדיה / צילום: איל יצהר

חברת דלק רכב הודיעה אמש (ד') לבורסה כי היא מנהלת מו"מ למכירת חלקה במגדלים של פרויקט לה-גארדיה, שבהם ממוקמים בין השאר "אולמות הדגל" של מותגי הרכב שלה, מאזדה, פורד וב.מ.וו. היקף העסקה כפי שנמסר הוא 562.5 מיליון שקל.

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החברה מסרה כי "בהתאם לזכות הסירוב שהוסכמה בין נכסי ד.מ.ר לבין ויתניה בע"מ ("ויתניה"), שותפתה בנכס, ביום 2 בספטמבר 2026 הודיעה נכסי ד.מ.ר לויתניה על ההצעה האמורה ועל זכותה להעביר את התייחסותה בתוך 60 ימים ממועד מתן ההודעה. ויתניה הודיעה לנכסי ד.מ.ר כי היא בוחנת את ההצעה".

בחברה מציינים כי ההצעה הינה ראשונית בלבד ואינה מחייבת, וכי אין כל ודאות כי עסקה למכירת הנכס תצא אל הפועל. לגלובס נודע כי אחד התנאים בעסקת המכר הוא, שדלק רכב תמשיך לשכור את אולמות התצוגה שלה שנמצאים במקום לטווח ארוך כך שפעילותה בהם תימשך ללא שינוי. עוד נודע, כי החברה קיבלה שלוש הצעות שונות לרכישת חלקה במגדלים והעסקה חושבה לפי שווי מוערך של כ-1.2 מיליארד שקל לפרויקט כולו.

כחלק מהמתחם, שהחל להיבנות ב-2009 בהשקעה של כ-300 מיליון שקל, תוכנן ונבנה "מגדל תצוגת רכב" ייחודי בישראל בגובה כ-40 מטרים, שתוכנן בזמנו עבור רכבי מאזדה ופורד, שהיו מותגים דומיננטיים בשוק הרכב דאז. המגדל תוכנן לאכלס 32 מכוניות חדשות לגובה עם תאורת לילה מיוחדת. עם הזמן התמקם במתחם גם אולם התצוגה של ב.מ.וו. בשנים האחרונות ירד נתח השוק של דלק רכב משמעותית ונתח השוק של מאזדה מתחילת השנה עומד כיום על פחות מ-1% לאחר ירידה של 73.6% לעומת השנה שעברה. בשיא החזיקה מאזדה בלבד כמעט 30% משוק הרכב הישראלי