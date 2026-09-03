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בארץ עקב הוזלת הבלו: אחרי שזינק, מחיר הדלק יירד בתחילת השבוע הבא
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מחירי הדלק

עקב הוזלת מס הבלו: אחרי שזינק, מחיר הדלק יירד בתחילת השבוע הבא

מחיר הדלק עלה השבוע ב-16 אגורות ל-8.25 שקלים לליטר - ואולם בעקבות ההחלטה על הוזלת מס הבלו בהוראת שעה, שקידם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', המחיר צפוי לרדת בחצות הלילה בין יום ראשון ושני הבא ל-7.75 שקלים לליטר

שירי חביב ולדהורן 11:36
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier

אחרי שמחיר הדלק עלה השבוע ב-16 אגורות, ל-8.25 שקלים לליטר, המחיר צפוי לרדת בחצות הלילה בין יום ראשון ושני הבא. זאת, בעקבות ההחלטה על הוזלת מס הבלו על הדלק (בנזין) בהוראת שעה, שקידם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

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משרד האוצר הודיע כי פירסם להערות הציבור את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין, בשיעור של 50 אגורות. לפי הודעת האוצר, לאחר תום מועד הפרסום לציבור ביום ראשון הקרוב, צפוי השר סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה (כפוף לבחינת הערות הציבור).

כניסת הצו לתוקף תיעשה עם חתימת השר, והמחיר בתחנות הדלק יעודכן כאמור בלילה שבין ראשון לשני. בכך יופחת מחיר הדלק ל-7.75 שקלים לליטר.

בבקשה להערות הציבור נכתב כי "על-מנת להפחית את מחיר הבנזין לצרכן, נוכח עליית מחיר הבנזין בתקופה האחרונה, מוצע לקבוע בהוראת שעה כי מיום 7 בספטמבר 2026 עד יום 31 באוקטובר... תחול הפחתה של הבלו על בנזין ועל הבנזין המהול במתנול, כך שמחירי הדלקים האמורים בתחנות הדלק ירדו בחצי שקל לליטר".

השבוע פורסם כי למרות הקירבה לבחירות והחשש שמדובר ב"כלכלת בחירות", הייעוץ המשפטי במשרד האוצר המליץ לאשר זאת, והיועצת המשפטית לממשלה קיבלה את חוות-דעתו.

נזכיר כי העלייה האחרונה במחירי הדלק הביאה לכך שהמחיר השווה את שיא כל הזמנים, אליו הוא הגיע בספטמבר 2012. העלייה הוסברה בין היתר בעליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, שקוזזה חלקית בירידת שער הדולר.