הנפט מתקרב ל-100 דולר לחבית; הין מזנק לשיא של 7 חודשים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

מגמה מעורבת נרשמת בשווקים הבוקר, לאור החששות הגוברים מהסלמה ביטחונית במזרח התיכון והשפעתה על מחירי האנרגיה, לצד דריכות שיא לקראת הכרעות הריבית המתקרבות באירופה ובארה"ב. בעוד שווקי המניות מנסים לשדר אופטימיות זהירה, זינוק מחירי הנפט לשיא של חודשיים והזינוק בתשואות האג"ח מעידים כי הפסימיות והחשש מאינפלציה מתמשכת עדיין מכתיבים את הטון.

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אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, על רקע נתוני מאקרו מעורבים מסין והתחזקות המטבע היפני. בסיאול, מדד הקוספי רושם עליות של 2.1%, בעוד מדד שנגחאי רושם עלייה מתונה של 0.4% והניקיי היפני נסחר כמעט ללא שינוי בעלייה זעירה של 0.1%. מנגד, מדד האנג סנג בהונג קונג משיל 0.4%.

ברקע למסחר באסיה, נתוני סחר מסין שפורסמו היום (שלישי) מאותתים על חולשה בביקושים המקומיים: בעוד הייצוא צמח ב-25% באוגוסט בהתאם לתחזיות, היבוא רשם עלייה של 28.2% בלבד - נתון שהחמיץ את תחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 30%.

במקביל, בגזרת המט"ח, הין היפני ממשיך להתחזק ומטפס ב-0.87% לרמה של 153 ין לדולר, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז פברואר, וזאת בעקבות התבטאויות ניציות מצד הבנק המרכזי של יפן בשבוע שעבר.

וול סטריט

בוול סטריט, ייפתח היום שבוע המסחר המקוצר לאחר שאתמול לא התקיים מסחר, בשל ציון יום הפועלים.

הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה מעורבת, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים בירידה קלה סביב רמות הבסיס, והחוזים על הנאסד"ק מטפסים ב-0.5%.

בשבוע שעבר, הבורסה בניו יורק סיכמה את השבוע בשינויים קלים בלבד. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.1%, הנאסד"ק עלה בכ-0.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%.

הסנטימנט בוול סטריט בשבוע החולף הושפע עמוקות מהתנודות בציפיות לקראת החלטת הריבית של הפד ב-16 בספטמבר: לאחר שדבריו המרגיעים של מושל הפד כריסטופר וולר הפיחו אופטימיות זמנית, דוח תעסוקה חזק במיוחד לאוגוסט - עם תוספת מפתיעה של 162 אלף משרות (לעומת צפי של 53 אלף) ואבטלה של 4.1%, הקפיץ את תמחור השוק להעלאת ריבית לאזור ה-60%. על רקע שוק עבודה איתן ואינפלציה העולה על יעד ה-2% כבר יותר מחמש שנים, תשומת הלב מופנית כעת למדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום שישי (הצפוי לעמוד על קצב שנתי של 3.4%), שיהווה את הנתון המכריע בהחלטת הפדרל ריזרב ביום רביעי הבא.

נפט

שוק הנפט הגלובלי חווה טלטלה מחודשת ורושם עליות שערים חדות, כאשר מחירי הנפט ממשיכים לטפס זה היום השלישי ברציפות. מחיר חבית מסוג ברנט חוצה שוב את רף ה-97 דולרים, ומחיר ה-WTI מטפס מעל ל-92 דולרים - רמות השיא של החודשיים האחרונים. המגמה השוורית מתודלקת ממשבר היצע פוטנציאלי ופגיעת החות'ים בבית הזיקוק של 'סעודי ארמקו' משבשת את התפוקה בסעודיה, בעוד שאיומי איראן לסגור את מצר הורמוז - דרכו עוברת כ-20% מאספקת הנפט העולמית, מחריפים את אי-הוודאות בשווקים.

במקביל, ארגון אופ"ק פלוס מקבע את רמות התפוקה, צעד שתומך בצד ההיצע ההדוק. בהתייחס למתיחות הביטחונית המסלימה והשפעתה על השווקים, ציין האנליסט ג'ים ריד מדויטשה בנק בסקירתו במרקטוואץ' כי התנודתיות צפויה להימשך: "המוקד המרכזי בעימות מול איראן במהלך סוף השבוע היה הסלמה של 'מידה כנגד מידה' שכוונה נגד ספנות מסחרית במפרץ ובסביבתו. אנחנו עדיין רחוקים מפתרון".

תל אביב

לאחר חופשת הלייבור דיי בוול סטריט, המניות הדואליות שבות הבוקר לבורסת תל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי, הצפוי להעיב על פתיחת המסחר ולגרור את מדד ת"א 35 לירידה תיאורטית של כ-0.46%. הלחץ השלילי על המדד המרכזי צפוי להגיע בעיקר ממניות השבבים והטכנולוגיה, בהן נובה (3%), טאואר (2.1%) וקמטק (1.4%), לצד חולשה במניות אלביט מערכות (2.5%), אורמת טכנולוגיות (2.7%) ופאלו אלטו (1.7%), בעוד שנייס (1.7%) וטבע (0.1%) יספקו תמיכה קלה. מחוץ למדד הדגל נרשמות תנודות ארביטראז' קיצוניות במיוחד: מניית אקס טי אל מזנקת עם פער חיובי חריג של קרוב ל-300%, אנלייבקס וסיאון חוזרות עם פערים של עשרות אחוזים למעלה, ומנגד - סייברוואן ופרפל ביוטק צוללות עם פערים שליליים של 97% ו-73% בהתאמה.

אתמול, הבורסה המקומית פתחה את שבוע המסחר המקוצר במחזור מסחר נמוך יחסית ומגמה מעורבת, וזאת ללא ההשפעה מוול סטריט.

מדד ת"א 35 עלה בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.7%. מדד הטכנולוגיה בלט בעלייה של כ-2% ותמך במדד ת"א 35 - בלטו מניות טאואר , נובה ונקסט ויז'ן .

מנגד נרשמת חולשה יחסית במניות הנדל"ן שמדדיה ירדו בכ-1% (מדד הבנייה ונדל"ן 35) - אלקטרה נדלן בראש היורדות.

מדד הביטחוניות בלט אתמול (2.6%) ונמשך בעיקר ע"י המניה הביטחונית הקטנה אקסון ויז'ן שקיבלה מגוף ביטחוני מקומי הזמנה בהיקף של כ-6 מיליון שקל. גם אירודרום והעין השלישית זינקו אתמול. עין שלישית חתמה על מזכר הבנות עם יצרנית אירופית גדולה של כלי רכב ממוגנים לבחינת שילוב מערכות זיהוי הרחפנים שלה על גבי כלי הרכב.

עוד משהו שכדאי לדעת

בנק ההשקעות גולדמן זאקס מעלה את יעד מדד ה-MSCI אסיה-פסיפיק (ללא יפן) ל-1,120 נקודות - רמה המשקפת אפסייד של 26%, הודות לזינוק בציפיות הרווח וצמיחה של 102% ברווחי הרבעון השני. מגמה זו מובלת בעיקר על ידי השווקים בסינגפור, בטייוואן ובדרום קוריאה, שעבורה הקפיץ הבנק את יעד מדד הקוספי ל-12,000 נקודות (אפסייד של 79%) על רקע תנופת הבינה המלאכותית שדוחפת את יצרניות השבבים. "אנו מעדיפים חשיפה לצפון אסיה ולחומרת טכנולוגיה הקשורה ל-AI", הדגישו האנליסטים של גולדמן ב-CNBC, וסימנו במשקל-יתר גם את סקטורי הציוד התעשייתי, הבריאות והבנקים (למעט בסין ובאוסטרליה). למרות החששות ממתיחות במזרח התיכון, תשואות האג"ח והבחירות בארה"ב, בבנק מסכמים: "אנו נותרים קונסטרוקטיביים ביחס למניות באסיה, בתמיכת צמיחת רווחים חזקה מוטת-טכנולוגיה, תמחורים אטרקטיביים בשווקים נבחרים, ופוזיציות נקיות יותר לאחר גלי המימושים האחרונים".

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