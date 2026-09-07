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ביט

התקלה בביט טופלה, האפליקציה חזרה לפעילות

משתמשים באפליקציית התשלומים של בנק הפועלים דיווחו על קשיים בביצוע פעולות ועל הודעות שגיאה • התקלה תוקנה

נבו שפיר פורסם: 19:00 עודכן: 19:36
אפליקציית bit / צילום: Shutterstock, Maor Winetrob
אפליקציית bit / צילום: Shutterstock, Maor Winetrob

התקלה באפליקציית ביט של בנק הפועלים תוקנה. משתמשים באפליקציה דיווחו הערב (ב’) על תקלה בשירות, שהקשתה על ביצוע פעולות באפליקציה. לפי דיווחי משתמשים, בעת ניסיון להשתמש בשירות הופיעה הודעת שגיאה, וחלק מהפעולות לא התבצעו כסדרן. ביט היא אפליקציית התשלומים של בנק הפועלים ואחת מאפליקציות העברת הכספים המרכזיות בישראל. בשלב זה לא ברור מה גרם לתקלה.

יש לציין כי בשנה החולפת נרשמו מספר תקלות במערכת, כשהאחרונה התרחשה בסוף יולי, אז משתמשים שניסו להיכנס אליה נתקלו בהודעה שלפיה "המידע לא נטען", עד שהשירות חזר לפעילות.

ביט שולט כיום על רובו של התחום, אך ככל הידוע הוא איבד בהדרגה נתח שוק ליישומון המתחרה של בנק דיסקונט - פייבוקס. האחרון צבר תאוצה משום שלא החל בגביית עמלות, אלא הגביל את גובה ההעברות של הכספים מדי חודש, למעט למי שהנפיק כרטיס אשראי ייעודי (שאינו גובה דמי משתמש).

אפקליציית ביט פועלת תחת חטיבת השווקים הפיננסיים בבנק הפועלים ומשרתת 3.5 מיליון משתמשים פעילים. ממוצע מחזור ההעברות הכספיות בביט (בין המשתמשים - P2P) הסתכם ב-2.45 מיליארד שקל מדי חודש אשתקד. עם זאת, לא ניתן לגזור מה היקף העמלה שגבה הבנק אשתקד מהשימוש בביט.

מבנק הפועלים נמסר: "אנו מזהים כעת תקלה המשפיעה על פעילות אפליקציית bit. הנושא נמצא בטיפול, והצוותים ב-bit פועלים לפתרונה בהקדם. אנו מתנצלים על אי הנוחות".