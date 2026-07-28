שוב תקלה באפליקציית ביט: לא ניתן להעביר כספים

תקלה באפליקציית ביט של בנק הפועלים. משתמשים שניסו הבוקר (ג') להפעיל את היישומון נתקלו בהודעת טעות שכותרתה "המידע לא נטען, נסה שוב". כל ניסיון נוסף נתקל עדיין באות ההודעת טעות. היישומון הוא הנפוץ בארץ לצורכי העברת מזומנים ותשלומים בין אנשים, ויש לציין כי בשנה החולפת נרשמו מספר תקלות במערכת.

הוא שולט כיום על רוב רובו של התחום, אך ככל הידוע איבד בהדרגה נתח שוק ליישומון המתחרה של בנק דיסקונט - פייבוקס. האחרון צבר תאוצה משום שלא החל בגביית עמלות, אלא הגביל את גובה ההעברות של הכספים מדי חודש, למעט למי שהנפיק כרטיס אשראי ייעודי (שאינו גובה דמי משתמש).

מבנק הפועלים נמסר: "אנו מזהים כעת תקלה המשפיעה על פעילות אפליקציית ביט. הנושא נמצא בטיפול, והצוותים בביט פועלים לפתרונה בהקדם. אנו מתנצלים על אי הנוחות."

אפקליקציית ביט פועלת תחת חטיבת השווקים הפיננסיים בבנק הפועלים, והוא משרת 3.5 מיליון משתמשים פעילים. ממוצע מחזור ההעברות הכספיות בביט (בין המשתמשים - P2P) הסתכם ב-2.45 מיליארד שקל מדי חודש אשתקד. לא ניתן עם זאת לגזור מה היקף העמלה שגבה הבנק אשתקד מהשימוש בביט.

יישומוני התשלומים עולים לשני הבנקים בעלויות תפעוליות כבדות. הסיבה היא שלצורך התשלום היישומונים ביט ופייבוקס, משתמשים בכרטיס אשראי. ולכן כל העברה עולה לבנק בתשלום לחברות כרטיסי האשראי. הפתרון שמצאו בבנק הפועלים הוא גביית עמלה, הבנק גובה עמלה מלקוחות שמקבלים כספים באמצעות ביט. החל ממאי ייקר הפועלים את העמלה שהיא גובה מהלקוחות שמקבלים כספים באמצעותה. הבנק החל לגבות עמלה לראשונה בגין היישומון בינואר אשתקד.

בביט שלחו באפריל ללקוחות את ההודעה הבאה: "רצינו לעדכן שב-1.5.26 ישתנה גובה העמלה על סכומים שייכנסו ל-bit שלך מעבר ל־25 אלף שקל בשנה קלנדרית, בקבלת כסף מאנשים. עמלת קבלת תשלום תהיה 0.8% (במקום 0.6%). תודה, צוות bit".

העמלה למקבלי כספים באמצעות ביט תעלה מ-0.6% ל-0.8%. יצוין כי העמלה נגבית ממי שמקבל מעל ל-25 אלף שקל בשנה, ולא נגבית מעבר לסכום של 100 אלף שקל (כלומר במקרה המרבי היא מגיעה ל-600 שקל).