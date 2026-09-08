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שוק ההון והשקעות עובדי הראל התבשרו על בונוס של 10,000 שקל - לכל אחד מהם
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עובדי הראל התבשרו על בונוס של 10,000 שקל - לכל אחד מהם

העלות הכוללת של הבונוס לחברה מוערכת בכ-57 מיליון שקל • הבונוס מגיע לאחר רבעון חזק, שבו הראל רשמה זינוק של 30% ברווח • הראל גם הגדילה את חלוקת הדיבידנד ומקדמת רכישה משותפת של כאל עם קבוצת יוניון

חזי שטרנליכט 11:26
יאיר המבורגר, יו''ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: גבע טלמור
יאיר המבורגר, יו''ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: גבע טלמור

עובדי קבוצת הביטוח הראל התבשרו על קבלת בונוס של 10,000 שקל לעובד.

לאחר הופעה של עומר אדם ב"אקספו" בתל אביב, שנערכה כחלק מאירוע שהכינה החברה לקראת ראש השנה תשפ"ז, נתבשרו העובדים על הבונוס השמן. הבונוס יחולק לכלל החברות והפעילות השונות בהראל, ולא רק בחברת הביטוח גרידא. עלותו של המענק לחברה מוערכת ב-57 מיליון שקל.

המשקיעים אגב שולחים את מניית הראל לירידה של פחות מ-1% בבורסה, כחלק מהמגמה הכללית בשוק היום (ג').

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הראל רוצה לרכוש יחד עם קבוצת יוניון של משפחת חורש את חברת כאל, ושתי החברות ממתינות כיום להוראות והנחיות רשות ההגבלים באשר לאופן הרכישה. זאת בשל החזקת יוניון ברשת סופר-פארם והנפקת כרטיסי האשראי של שופרסל בידי כאל, שמחזיקה גם ברשת הפארם המתחרה Be. גם אם העסקה תושלם בהצלחה, ספק אם עובדי כאל יקבלו גם הם בשנה הבאה בונוס נדיב, שכן הראל תהיה בעלת מניות מיעוט בכאל.

רוח הנדיבות של הנהלת חברת הראל מגיעה לאחר רבעון חזק במיוחד. את הרבעון השני סיכמה החברה עם עלייה של 30% ברווח הכולל לרבעון השני שהסתכם במיליארד שקל - הרווח הרבעוני הגבוה מבין חמש חברות הביטוח. החברה רשמה תשואה על ההון בשיעור של 37%, לפי התוצאות שהציגה.

במקביל לפרסום הדוחות, החליט דירקטוריון החברה על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד לחלוקה על בסיס רבעוני, במקום מדיניות של חלוקה חצי-שנתית שהייתה נהוגה עד כה. לאחר פרסום התוצאות לרבעון ב-26 באוגוסט, הודיעה החברה כי תחלק דיבידנד בסך 400 מיליון שקל, כאשר מתחילת השנה ועד היום הכריזה החברה על דיבידנד, יחד עם רכישה עצמית של מניות, בסכום כולל של כ-1.5 מיליארד שקל.

מניית הראל השקעות זינקה מתחילת השנה במעל ל-65% לשווי שוק של 40 מיליארד שקל.