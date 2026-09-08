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שוק ההון והשקעות אחרי המעבר למסחר בשישי: בבורסה בוחנים הרחבתו גם לשעות הערב
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הבורסה בת"א

אחרי המעבר למסחר בשישי: בבורסה בוחנים הרחבתו גם לשעות הערב

פחות משנה אחרי שהבורסה עברה לפעול ביום שישי, ברשות ני"ע ובבורסה כבר בוחנים את הצעד הבא – הרחבת שעות הפעילות במסגרת מסחר מאוחר • "ירחיב את שעות החפיפה עם השווקים הבינלאומיים וייצור תנאים שיתמכו בהמשך הגידול בהשקעות הזרות"

איתן גרסטנפלד 15:26
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

לקראת שינוי נוסף בפעילות הבורסה המקומית? רשות ניירות ערך והבורסה הודיעו על הקמת צוותי עבודה משותפים לקידום פרויקט לפיתוח שוק ההון הישראלי בשנת 2027 - הרחבת המסחר לשעות הערב. זאת, כחלק ממהלך "לחיזוק מעמדו הבינלאומי של שוק ההון הישראלי ולהמשך חיבורו לשווקים הגלובליים המובילים".

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צוות העבודה, שיורכב ממומחים מטעם רשות ניירות ערך, הבורסה וגורמים רלוונטיים נוספים בשוק ההון, יבחן אפשרות להנהיג בישראל מסחר מאוחר (After Hours) בין השעות 17:30 ל-23:00, שיאפשר למשקיעים לסחור בניירות ערך גם לאחר סיום יום המסחר הרגיל בבורסה.

בשלב הראשון ייבחן מתווה למסחר במניות ואג"ח, כולל מניות דואליות וקרנות סל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים. ניירות אלה עשויים להיות מושפעים מהתפתחויות המתרחשות לאחר סיום המסחר בישראל, ובהן דיווחים מהותיים של חברות, פרסומים מאקרו-כלכליים והמסחר בשווקים המובילים בעולם, ובראשם השוק האמריקאי.

הרחבת שעות המסחר עשויה לאפשר למשקיעים מוסדיים ופרטיים להגיב באופן מהיר יותר להתפתחויות בשווקים הגלובליים, ולהפחית את הצורך להמתין ליום המסחר הבא לצורך ביצוע עסקאות. בנוסף, המהלך עשוי לתרום להגדלת הנזילות בניירות ערך הנסחרים, לחיזוק הקשר בין השוק הישראלי לשווקים הבינלאומיים, ולהמשך התאמתו של שוק ההון הישראלי לסטנדרטים המקובלים בזירות מסחר מובילות בעולם.

התאמת שוק ההון הישראלי לסטנדרטים בינלאומיים

בבורסה וברשות מציינים כי שני המהלכים מצטרפים לשורה של צעדים שקידמו בשנים האחרונות, במטרה להתאים את שוק ההון הישראלי לסטנדרטים הנהוגים בשווקים המובילים בעולם. בין היתר בוצעו התאמת ימי המסחר למקובל בזירות מסחר מרכזיות (ב'-ו'), הרחבת האפשרות לפרסום דיווחים באנגלית וקידום צעדים לחיזוק הנזילות והתחרות בשוק.

"חלק מרכזי מהמהלכים שהבורסה מקדמת נועד להגדיל את היקף ההשקעות הזרות בכלכלה הישראלית ולהעמיק את החיבור של שוק ההון המקומי לשווקים הגלובליים", מסר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה בתל אביב. "הארכת שעות המסחר תרחיב את שעות החפיפה עם השווקים הבינלאומיים ותיצור תנאים שיתמכו בהמשך הגידול בהשקעות הזרות, בהמשך למגמה שנרשמה בעקבות שינוי ימי המסחר".

יו"ר רשות ניירות ערך, ספי זינגר, אמר כי "המהלכים שאנו מקדמים בשנים האחרונות יחד עם הבורסה הם חלק מתהליך רחב של חיבור שוק ההון הישראלי לשווקים המובילים בעולם. הרחבת שעות המסחר באמצעות After Hours נועדה לאפשר למשקיעים בישראל להגיב באופן מהיר ויעיל יותר להתפתחויות בשווקים הגלובליים, ולהעמיק את החיבור בין השוק המקומי לזירות המסחר הבינלאומיות".