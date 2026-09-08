הכשרה תאפשר לסוכני הביטוח להציע גם הלוואות לציבור

אם נדמה למישהו שסוכני הביטוח לא מתוגמלים מספיק, כעת צפויה להיפתח להם דלת חדשה. עד היום סוכני הביטוח עסקו בעיקר בשיווק ביטוחים והעברת כספים בין גופי החיסכון לפנסיה וגמל.

במקביל, רשות ניירות ערך מקדמת מהלך (במסגרת מה שזכה לכינוי "ועדת הארביטראז'") שיאפשר לסוכנים לשווק גם קרנות נאמנות (חסכונות לטווח קצר), בתמורה לרישיון נוסף שיצטרכו להוציא. תעשיית קרנות הנאמנות בישראל כבר מנהלת 850 מיליארד שקל, כך שמדובר במנוע צמיחה משמעותי עבור הסוכנים.

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ובינתיים, לגלובס נודע כי חברת הכשרה ביטוח, בניהולו של שמעון מירון, מקימה בימים אלה עבור סוכני הביטוח "ברוקר אשראי" - שבאמצעותו הם יוכלו לתווך ללקוחותיהם הלוואות מהבנקים, חברות האשראי והגופים החוץ בנקאיים. סוכנים יכולים כיום רק לסייע ללקוחות לקחת הלוואות על חשבון הכספים הקיימים בקרן הספציפית שלהם.

בהכשרה ביטוח רוצים שהסוכנים יוכלו לתווך תחומים שהם לא פעילים בהם עד היום כמו משכנתאות, אשראי לכל מטרה (למשל לרכישת רכב, חופשות ודברים נוספים) וכן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, מימון יבואנים, נדל"ן מסחרי ועוד.

בהכשרה מתכננים לתת לסוכנים ליווי באמצעות גורמים בעלי ניסיון בהלוואות והכשרה בנושאי ייעוץ משכנתאות. הסוכנים יוכלו לפעול בשני מודלים: הקמת פעילות עצמאית במשרד הסוכן בליווי של הכשרה, או לקבל הצעות מימון ללקוחות של הסוכן באמצעות ברוקר האשראי של הכשרה.

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה ביטוח, אישר את הפרטים והסביר לגלובס כי "הסוכן הוא היחיד הרואה את התמונה המלאה והעדכנית ביותר עבור לקוחותיו. החיבור לברוקר האשראי של הכשרה מעניק לו את הידע, הקשרים והיכולות כדי לתרגם את ההיכרות הזו להצעת ערך אמיתית. זו הפלטפורמה הראשונה מסוגה בשוק הביטוח בישראל".