צחי אבו רוכש מחצית מגרעין השליטה בוויי בוקס ב-76 מיליון שקל

חברת גפן מגורים והתחדשות, שבשליטת היו"ר צחי אבו ובניהולו של נתי גלבוע, מרחיבה את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית: החברה חתמה על הסכם לרכישת כמחצית מגרעין השליטה בחברת וויי-בוקס נדל"ן הציבורית תמורת כ-76 מיליון שקל. מדובר בעסקה האסטרטגית הראשונה של גפן להרחבת פעילותה מאז חתמה מוקדם יותר השנה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם לאומי פרטנרס.

● "נכס להשאיר לילדים": להשקיע בנדל"ן מניב במקום בדירה. ממה צריך להיזהר?

● החלטה אחת תשפיע על אלפי מיזמי פינוי-בינוי: פטור מהיטל השבחה על שטחי מסחר

במסגרת העסקה תרכוש גפן כ-93 מיליון מניות וויי-בוקס, המהוות 49% ממניות גרעין השליטה בחברה. גרעין השליטה מחזיק כיום ב-53.59% ממניות וויי-בוקס, כך שהחזקתה של גפן בעסקה תעמוד על כ-25.4% ממניות החברה. התמורה משקפת מחיר של 81.2 אגורות למניה. במקביל, הוסכם כי גפן תמנה מחצית מחברי הדירקטוריון של וויי בוקס, כך שהעסקה תוביל לשליטה משותפת בחברה.

למהלך יצטרף תמיר כהן, שכיהן עד לפני כשנה כמנכ"ל שיכון ובינוי. כהן צפוי לרכוש 5.4% מתוך חלקה של גפן בעסקה, וכן להשתלב בהנהלת וויי-בוקס.

העסקה צפויה להגדיל משמעותית את צבר הפרויקטים של גפן, עם כניסה ליותר מ-40 פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור באזור תל אביב וגוש דן. וויי-בוקס, שהוקמה ב-2014, מחזיקה בצבר של 44 פרויקטים הכוללים כ-5,429 יחידות דיור, מתוכן 2,544 יחידות דיור בחלק החברה.

אבו: "צעד משמעותי"

עיקר פעילותה של וויי בוקס מתמקד בהתחדשות עירונית, עם פרויקטים הכוללים כ-4,790 יחידות דיור, מתוכן 1,905 יחידות דיור בחלק החברה. לצד זאת, החברה מחזיקה בפעילות של נדל"ן מניב בהיקף של כ-50 אלף מ"ר, בתחומי המשרדים והמלונאות, וכן בפעילות בתחום המגורים הכוללת 639 יחידות דיור.

היקף נכסיה של וויי בוקס הסתכם בסוף 2025 בכ-1.6 מיליארד שקל, בעוד שהונה העצמי עמד במחצית הראשונה של השנה על כ-424 מיליון שקל.

צחי אבו, יו"ר גפן מגורים והתחדשות, אמר כי העסקה מהווה "צעד משמעותי במימוש האסטרטגיה של גפן להרחבת צבר הפרויקטים והפעילות בתחום ההתחדשות העירונית". לדבריו, ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים מייצרת הזדמנויות להרחבת הפורטפוליו, והכניסה לשליטה משותפת בחברה ציבורית בהיקף נכסים של 1.6 מיליארד שקל היא ביטוי לאסטרטגיה זו.

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על התחרות, ללא תנאים מגבילים או בכפוף לתנאים המוסכמים על הצדדים, בתוך 90 יום ממועד החתימה. לאחר התקיימות התנאי המתלה, העסקה צפויה להיות מושלמת בתוך שלושה ימי עסקים.