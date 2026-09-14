החברה המשפחתית הקטנה העונה לשם מרכז הפורמייקה אברבוך פתחה את שבוע המסחר בזינוק של כ-50% במניה. החברה דיווחה לפני החג שקיבלה הצעה אינדיקטיבית מקרן קדמה לרכוש אותה בתמורה לכ-27 שקל למניה, המשקפת שווי של כ-190 מיליון שקל לחברה (בנטרול החזקות מסוימות). ההצעה משקפת פרמיה של כ-133% על מחיר השוק טרם הגשתה שעמד על 98 מיליון שקל.

● הבעלים עזבו, המנכ"ל נשאר: השותף הוותיק של אלטשולר ושחם שינסה להחיות את המותג

● ההייטקיסט שנלחם על הקבוצה של המדינה: "מכבי תל אביב על סף תהום, ויש לי יותר כסף מרקנאטי"

חברת אברבוך, שעסקה בעבר בתחום הפורמייקה, עוסקת כיום בעיקר ביבוא ושיווק מוצרי עץ. החברה הוקמה ב-1985 והונפקה לראשונה בבורסה ב-1994.

החברה פועלת בשלושה תחומים: יבוא ושיווק מוצרי עץ; תחום יבוא, שיווק והפצה של פרקטים; ובתחום הנדל"ן, במסגרתו היא מממנת פרויקטים למגורים במסגרת תמ"א 38 (בדוחות 2025 היא ציינה שהייתה מעורבת בפרויקט אחד שבנייתו הסתיימה, ואין לה כוונה להתקשר בפרויקטים נוספים).

מדובר בחברה משפחתית שמוחזקת על-ידי בני משפחת אברבוך, שמחה אברבוך (18.4%), שאול אברבוך (17.1%), שלום אברבוך (11%) וכן על-ידי חברה בשם אברבוך השקעות (16.3%) ואברבוך ובניו (9.6%).

ייתכן שהחזקות גדולות של בעלי עניין מובילות לכך שבימים רגילים אין הרבה מסחר במניה - כך למשל בשלושת ימי המסחר האחרונים בשבוע שעבר (שלישי-חמישי) היו בה 0 עסקאות, ובשנה האחרונה מחזור יומי ממוצע הסתכם בכ-34 אלף שקל. המניה איבדה קרוב ל-60% מאז יוני 2023.

אברבוך רשמה במחצית הראשונה הכנסות של 7 מיליון שקל, ירידה של 8.6% מהתקופה המקבילה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות היה 734 אלף שקל, לעומת הפסד בתקופה המקבילה.

הפוטנציאל החבוי ברמלה והדרך למחיקה מהמסחר

לפי הדיווח, קרן קדמה תרכוש (ישירות או באמצעות חברות בשליטתה) את מלוא המניות הרשומות למסחר למעט המוחרגות ותמחק אותן מהמסחר. ההצעה היא כאמור אינדיקטיבית, וכפופה להשלמת בדיקת נאותות של הקרן, לחתימה על ההסכמים המחייבים ולקבלת אישור בעלי המניות ואישורים רגולטוריים. מתברר כי ההצעה הגיעה לדירקטוריון כבר לפני כחודשיים אך הדיווח עוכב, ולקרן ניתנה תקופת בלעדיות בת 90 יום לבדיקת החברה וניהול משא-ומתן. בדיקת הנאותות מתבצעת בימים אלה.

קרן קדמה, המנוהלת על-ידי אורי עינן, גלעד הלוי וגלעד שביט, היא קרן פרייבט אקוויטי שהוקמה ב-2006, משקיעה בעסקים בגודל בינוני שבהם היא מזהה פוטנציאל לצמיחה ומעורבת בחברות בהן היא משקיעה. לאחרונה, הקרן מכרה את השליטה ברשת אייס אוטו דיפו (מולטי ריטייל), שאותה רכשה לפני כעשור. המכירה בוצעה לפי שווי של 240 מיליון שקל, ולפי הערכות קדמה רשמה רווח של כ-200 מיליון שקל כולל דיבידנדים על השקעתה בחברה.

ככל הנראה, מה שמושך את קדמה באברבוך הוא פעילות העץ שלה בתחום התשתיות והבנייה. החברה סבלה מחולשה מסוימת בשנים האחרונות על רקע המלחמה וקודם לכן בעקבות הקורונה, כך שייתכן שבקדמה מזהים פה פוטנציאל השבחה מעניין. נוסף על כך יש לאברבוך גם נדל"ן ברמלה הנמצא בבעלותה, צמוד לשטח של הקרן, שקדמה תוכל ליהנות ממנו ולמצות את ערכו.

ליאור וידר, מנהל השקעות ואנליסט, מייסד שירות המידע "מכפיל רווח", אמר לגלובס כי "מדובר בעסקה שמציגה תמונת סיכוי-סיכון מובהקת. מן הצד החיובי, הצעה במזומן בפרמיה של כ-133% היא הזדמנות יציאה מצוינת לבעלי מניות המיעוט בחברה קטנה ודלת סחירות, מהלך שמציף סוף סוף את הערך הנדל"ני שרשום בחסר במאזן. קדמה, כקרן השקעות שמכוונת להשבחה אגרסיבית, מזהה כאן סינרגיה נדל"נית ברורה מול הקרקע הצמודה שבבעלותה". עם זאת, וידר מסייג: "חובה לקחת בחשבון שמדובר בהצעה אינדיקטיבית בלבד הכפופה להתאמות הון, והמרחק מבדיקת נאותות ועד לחתימה מחייבת ואישור האסיפה משאיר סיכון ממשי לשינוי תנאים או לביטול העסקה, ולכן המניה מגיבה בעלייה שרחוקה מהמחיר הנקוב בהצעה. מעבר לכך, מי שמוכר כעת במזומן מוותר על פוטנציאל ההשבחה העתידי של הקרקע לטווח הארוך, רווח שקדמה מייעדת במלואו לעצמה".