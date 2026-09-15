חברת היבוא וההפצה דיפלומט חתמה על הסכם להעברת מטה החברה מאיירפורט סיטי לפארק נעימי במחלף מסובים. במסגרת העסקה תשכור החברה כ־5,000 מ"ר של שטחי משרדים, שאליהם צפויים לעבור במהלך 2028 יותר מ־300 עובדי דיפלומט ישראל.

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ההסכם נחתם ל־10 שנים עם אופציה להארכה ב־5 שנים נוספות, וכולל גם מקומות חניה לעובדים ולאורחים. גורמים בענף מעריכים כי דמי השכירות בעסקה יעמדו על כ־80 מיליון שקל לאורך תקופת ההסכם, כלומר כ־8 מיליון שקל בשנה וכ־133 שקל למ"ר.

פארק נעימי / הדמיה: באדיבות פארק נעימי

דיפלומט פועלת באיירפורט סיטי מעל לשני עשורים, שם היא מפעילה מרכז הפצה אחד ענק בגודל של 30,000 מ"ר שכולל שני מרכזים לוגיסטים סמוכים. ב־2020 נבחנה העברת המרכז הלוגיסטי ומשרדי המטה של החברה לאזור התעשייה אנטר פארק, אך המהלך לא יצא לפועל.

נכון למחצית הראשונה של שנת 2026, רשמה דיפלומט רווח נקי מדווח של כ־44 מיליון שקל, לעומת כ־72 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מניית דיפלומט נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ־1.32 מיליארד שקל.

אירוע החתימה של עסקת דיפלומט-פארק נעימי / צילום: באדיבות פארק נעימי

כאמור, המעבר של דיפלומט לפארק נעימי, הממוקם בסמוך למחלף מסובים ולתוואי המתוכנן של קווי המטרו M3 והקו הסגול, צפוי להתבצע ב־2028. הפארק, שבבעלות קבוצת נעימי של מיקי וכרמית נעימי, משתרע על כ־126 דונם וכולל תכנון ל־13 מגדלי עסקים ובהיקף של כ־350 אלף מ"ר של שטחי עבודה.

המתחם ממוקם בסמוך לכבישים 4 ו־461. בין החברות השוכרות או המתכננות לשכור שטחים בפארק נמנות ה.שטרן, ק.ל.ס מימון רכבים מבית מאיר ומגדלי הים התיכון.