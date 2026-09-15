קבוצת שלמה, שבבעלותה חברת הליסינג הגדולה בישראל שלמה סיקסט, השיקה היום (ג') את המותג שלמה NEW, שיפעל כ"מגה דילר" רב-מותגי ובו יוצעו למכירה מגוון כלי רכב, רכבי "אפס קילומטר" ואף כלי רכב חדשים תחת קורת גג אחת. זאת לצד נסיעות מבחן, פתרונות מימון וטרייד אין, חבילת טיפולים ושירות דרך המערך של קבוצת שלמה.

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הפעילות תציע כלי רכב של מספר מותגים מקטגוריות שונות ותאפשר ללקוחות להשוות בין חלופות ולתאם נסיעות מבחן באותו מתחם. היא מוקמת בהשקעה ראשונית של כ־15 מיליון שקל. אולמות ראשונים נפתחו בפתח תקווה ובראשון לציון, ובהמשך מתוכננים אולמות בחיפה, בבאר שבע ובירושלים.

אייל גור, מנכ״ל קבוצת שלמה אמר כי שלמה NEW היא צעד אסטרטגי בהרחבת פעילות הקבוצה בשוק הרכב הפרטי. הניסיון והתשתיות שלנו מאפשרים לנו לחבר בין מגוון רכבים, מימון ותחזוקה תחת קורת גג אחת"

יצוין כי החברה האחות, שלמה מוטורס, היא יבואנית רכבי BYD בישראל כך שהאולמות החדשים עשויים לשמש גם למכירת רכבי אפס קילומטר של BYD. בנוסף מעריכים בענף הרכב, כי היקף ההשקעה באולמות, התשתיות שלהם והפרישה הארצית אופייניים בדרך כלל לתשתיות של יבואניות רכב ולא של סחר רכב. לפיכך ייתכן שהם ישמשו בעתיד כבסיס לפעילות ייבוא רכב ישיר או עקיף של הקבוצה, שכבר מחזיקה במספר רישיונות לייבוא עקיף של מותגי רכב ובהם טויוטה.

בשנים האחרונות התרחבה משמעותית הפעילות הצולבת של יבואניות הרכב וחברות ליסינג כאשר כל יבואניות הרכב הגדולות מפעילות גם פעילות מימון ליסינג פרטי וליסינג תפעולי לציים בהיקף מצטבר של עשרות אלפי כלי רכב.