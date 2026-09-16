השם שסומן כמועמד מוביל למנהל המו"פ הבא של מיקרוסופט ישראל

אוהד יאסין, מי שמנהל כיום כסגן נשיא במיקרוסופט העולמית את כל תחום הענן הריבוני מחוץ לארה"ב - שירותי ענן ובינה מלאכותית בבעלות מדינות - הוא אחד המועמדים הבולטים להחליף את מנכ"לית מיקרוסופט מו"פ מיכל ברוורמן־בלומנשטיק, כך נודע לגלובס.

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המנכ"לית הודיעה בחודש שעבר כי תעזוב את תפקידה בסוף דצמבר לאחר שש וחצי שנים של ניהול מרכז הפיתוח בישראל ו־13 שנה בחברה סך הכול. בעוד ברוורמן הובילה במקביל לתפקידה בישראל גם את פיתוח מוצרי הסייבר בענקית התוכנה, יאסין מגיע מתחום שכן ־ ענן ריבוני, ענף טכנולוגיה צעיר יחסית, המתאר תשתית ענן ו־AI ייעודית שנועדה לאפשר למדינות וחברות שליטה מלאה על נתונים, תשתיות ותהליכי עיבוד, בהתאם לחוקים ולרגולציה המקומיים.

בתחילת השנה זכה יאסין בקידום משמעותי כשנבחר לתפקיד סגן נשיא במיקרוסופט העולמית ומונה לנהל מערך של מאות עובדים בישראל וברחבי העולם, תוך הובלה של הפעילות, שנחשבת לאסטרטגית למיקרוסופט, מול ממשלות וארגונים ריבוניים.

האתגרים של יאסין

עצם מינויו של יאסין לתפקיד הבולט בחברה העולמית כבר בחודש ינואר הוא יוצא דופן מאחר שהוא שם את יאסין בעמדה, שבה הוא עובד גם מול מדינות שאינן אוהדות את ישראל או שחלקן אף לא מנהלות קשרים עם ישראל.

יאסין החל כמפתח אלגוריתמים בחברות הישראליות סיווה וסכמה, נקלט ב־ SAP הגרמנית והפך שם לדירקטור בתחום הנדסה ותפעול של תשתיות ענן. למיקרוסופט הגיע כראש תחום החדשנות והאינקובציה ושימש במשך יותר משבע שנים כראש צוות הפיתוח של מוצרי הענן אז'ור על שרתים מקומיים (Azure Edge). בתפקיד כראש תחום הענן הריבוני במיקרוסופט הוא משמש כבר מאז סוף השנה שעברה.

יאסין יצטרך לנווט את הספינה הישראלית בים סוער של סנטימנט ביקורתי כלפי ישראל מכיוון צמרת מיקרוסופט בכל הקשור להסכמים המסחריים שלה עם מערכת הביטחון הישראלית. המתיחות הגיעה לשיא לפני כשנה לאחר שיובל אברהם, שעלה לכותרות בעקבות הסרט "נז"א", חשף את פעילות הלחימה בטרור שמבצעת יחידה 8200 על שרתי הענן של מיקרוסופט. כתוצאה, מיקרוסופט סיימה את חוזה הענן עם יחידה 8200.

יש לציין שהפעילות המסחרית של החברה בישראל נעשית תחת "מיקרוסופט ישראל" שפועלת לצד מו"פ. ממיקרוסופט לא התקבלה תגובה לידיעה.