ענקית התוכנה, אורקל , נמצאת בעיצומו של מהלך קיצוצים משמעותי במסגרתו שלחה השבוע מייל לאלפי עובדים והודיעה להם בשעה שש בבוקר שהם מפוטרים מרגע זה וכי המייל שלהם נחסם.

● טוב למניות התוכנה והסייבר, רע לשבבים: המרוויחות והמפסידות מהאטה במרוץ ה-AI

● איפה הכסף: המתכת היקרה שזינקה - ומשמשת אינדיקטור למצב הכלכלה העולמית

יום לאחר מכן שידרה החברה אבל מסר מרגיע ומפתיע: אל תצפו מעצמכם פשוט לעשות יותר עם פחות אנשים.

סמנכ״לית הכספים החדשה של החברה, הילרי מקסון, אמרה לעובדים כי היא אינה אוהבת את הביטוי "לעשות יותר עם פחות". לדבריה, המטרה צריכה להיות לזהות תהליכים ועבודה שאינם מייצרים ערך, לפשט אותם ולהפנות את המשאבים למקומות שבהם הם מייצרים את התוצאה הגדולה ביותר עבור הלקוחות״.

הדברים נאמרו ברקע גל פיטורים נוסף בחברה. אורקל כבר צמצמה בשנת הכספים שהסתיימה במאי את מצבת כוח האדם שלה בכ-21 אלף עובדים, כ-13% מכוח האדם. לפי דיווחים, בסבב הנוכחי מדובר באלפי עובדים נוספים, אף שהחברה לא פרסמה מספר רשמי.

אלא שבמקביל לקיצוץ בכוח האדם, אורקל עושה בדיוק את ההפך בתחום אחר: היא פותחת את הברז בכל הקשור ל-AI. ברבעון הראשון של שנת הכספים הנוכחית הוציאה החברה 28.5 מיליארד דולר על השקעות הוניות, יותר מפי שלושה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לשנת הכספים 2027 היא צופה השקעות של 90-95 מיליארד דולר.

הסיבה היא הביקוש הגובר לתשתיות מחשוב מצד חברות AI. כך נוצרת באורקל מציאות חדשה: פחות עובדים בצד אחד של המאזן, אבל השקעות חסרות תקדים בצד השני.

בכנס החברה, הנהלת אורקל הדגישה את הזדמנויות הצמיחה שמייצר הביקוש ל-AI, כאשר המסר לעובדים היה לבחון מחדש את העבודה שלהם ולשאול האם היא באמת משפרת את התוצאה עבור הלקוח.