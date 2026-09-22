חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:16

1. שוק המניות

לאחר יומיים של חופשה, הבורסה חוזרת לשבוע מסחר מקוצר עם רוח גבית מהשווקים בעולם - הבוקר עליות באסיה ואתמול בניו יורק נאסד"ק זינק לשיא בהובלת מניות השבבים, שמצידן הגיבו לסוכן הבינה המלאכותית החדש של מטא שעורר גל של התלהבות סביב הביקוש לשבבים הנדרשים להפעלת מערכות AI.

המניות הדואליות שעברו שני ימי מסחר בניו יורק, חוזרות לת"א בפערים משמעותיים הבוקר: בראשן טאואר עם פער ארביטרז' חיובי של -9%, נובה וקמטק יזנקו בכ-4%, נייס ב-5% וטבע ב-1%. האחרונה עלתה אתמול בוול סטריט לשיא של כעשר שנים, בעקבות נתוני צנרת חיוביים שהוצגו בכנס הפסיכיאטריה והמומנטום מהתמחור מחדש של המניה.

מנגד, פאלו אלטו שהצטרפה השבוע למדד היוקרתי S&P 100 תרד במעל 2%. למרות זאת, מורגן סטנלי העלו את מחיר היעד מ-394 ל-410 דולר, הותירו המלצת "תשואת יתר". הם הגדירו אותה כ"בחירה מובילה", בזכות הצפי להגדלת נתח השוק עם העלייה בהוצאות הסייבר.

אלביט בפער שלילי קטן ואיי.סי.אל בפער שלילי של 3%.

תל אביב חתמה את יום המסחר האחרון של השבוע שעבר (חמישי) בעליות. מדד ת"א 35 טיפס בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.2%. ברמה השבועית, הבורסה סיימה את התקופה במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה בכ-1.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-1% ומדד ת"א 125 התחזק בכ-1%.

מדד הטכנולוגיה הוביל את העליות והתחזק בכ-2.5%, עם עליות בולטות בקרב מניות השבבים הדואליות. גם מדד הקלינטק התחזק בכ-2.4%, מנגד, מדד הבנקים היה בעל הביצועים החלשים ביותר, עם ירידה של כ-1.5%.

בלטה בחמישי מניית הבורסה לניירות ערך שזינקה ב-15% וחתמה את היום החזק ביותר שלה מאז שהונפקה ב-2019. זאת, לאחר שפרסמה תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2027-2031, המציבה יעד צמיחה דו ספרתי בהכנסות השנתיות, בהמשך לעקיפת יעד הצמיחה בתוכנית הקודמת שעמד על 10%-12%.

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באסיה הבוקר, מדד קוספי בדרום קוריאה עולה ב־2.2% בהובלת סמסונג אלקטרוניקס ו־SK הייניקס. בהונג קונג מדד הנג סנג עולה ב־0.4% ובו סקטור הטכנולוגיה קיבל דחיפה נוספת לאחר שעליבאבא הודיעה כי היא משיקה את מה שהיא מכנה שבב הבינה המלאכותית החזק ביותר בסין. השבב נועד להתחרות באנבידיה ולתמוך בהתרחבות משמעותית של תשתיות הדאטה סנטרים בשנים הקרובות.

בשנגחאי ובהודו עליות של כ-0.5%. ביפן אין מסחר היום לרגל חג.

החוזים בוול סטריט יציבים לאחר שהמדדים המובילים רשמו אתמול את יום המסחר החזק ביותר שלהם מאז תחילת אוגוסט.

אתמול בוול סטריט נרשמו עליות חדות, לאחר שאיתות של הנשיא טראמפ על כך שהוא עשוי להיות פתוח לדיפלומטיה מול איראן שלח כלפי מטה את מחירי הנפט.

נאסד"ק זינק בכ-2.3% וננעל בשיא, ה-S&P 500 טיפס בכ-1.5% וננעל במרחק נקודות ספורות משיאו, הדאו ג'ונס טיפס בכ-0.7%.

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה וה-AI. אינטל זינקה במעל 10%, מטא בכ-12% ורשמה את היום החזק ביותר שלה מזה יותר משנה, AMD חצתה לראשונה את רף שווי השוק של טריליון דולר. קרן הסל SOXX אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, זינקה במעל 5%.

2. שוק האג"ח

אחרי העלאת ריבית הפד, תשואות האג"ח הממשלתיות ל־10 שנים בארה"ב נושקות ל־5% לאחר שכבר היו גבוהות יותר.

ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, סבור שההעלאה משקפת "תיקון מאוחר של טעות מדיניות", משום שהורדות הריבית בסוף 2025 התבררו כצעד מיותר שהותיר את הריבית הריאלית נמוכה מדי, כשהאינפלציה לא מתכנסת ליעד ה־2%.

לדבריו, "השוק, מצידו, אותת לפד במשך חודשים על הכשל בכך שתשואות האג"ח ל־10 שנים טיפסו מעל 5% והמשכנתאות התייקרו, תופעה חריגה שבה מחזור הקלות מוניטריות מביא בפועל לעלייה בריביות הארוכות במקום לירידתן", וכעת הפד שינה כיוון.

עינת מאיר, מנהלת מחלקת מאקרו כלכלה בבנק דיסקונט, מעריכה שהתמתנות החששות מאובדן אמינות של יו"ר הפד והנחרצות שלו לרסן את האינפלציה, יסייעו בייצוב התשואות לאורך זמן. עם זאת, החששות מהגירעון והחוב הממשלתי ימשיכו לטלטל את השווקים מפעם לפעם.

3. שוק המטבע והסחורות

השקל נסחר הבוקר ביציבות - 3 שקלים לדולר אחד, מעט מתחת לשער היציג שנקבע בשבוע שעבר, 3.028 שקלים.

מחירי הנפט עולים הבוקר בכ-1% לאחר שאתמול נסוגו בשיעור חד של בין 3% ל-4%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב רף ה-101 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 92 דולר לחבית.

הביטקוין זינק אתמול ביותר מ־5% וחצה את רף 85 אלף הדולר, כשהוא מגיע לשיא של כ־85.2 אלף דולר - הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 29 בינואר, כלומר כמעט שמונה חודשים. מאז השפל של אמצע אוגוסט התאושש הביטקוין ביותר מ־30%. אלא שגם אחרי הראלי האחרון, המטבע עדיין נמוך ב־3% מתחילת 2026.

בשבוע שעבר פרסם CoinDesk ניתוח המבוסס על עבודתו של דני גלינדו, מנהל השקעות בכיר במורגן סטנלי, שכותרתו "שישה סימנים לכך שחורף הקריפטו מסתיים". לפי הניתוח, מחזורי הקריפטו ההיסטוריים מצביעים על מעבר הדרגתי מתקופות ירידה ל״אביב קריפטו" - תקופה שבה המחירים מתייצבים עוד לפני שההתלהבות הציבורית חוזרת.

הראלי של היום מספק לשוריים סיבה נוספת לאופטימיות. העלייה נתמכת בביקושים לקרנות הסל על הביטקוין, בסימנים להתקדמות רגולטורית בארה"ב ובסגירת פוזיציות שורט. בתוך יממה חוסלו בשוק הקריפטו פוזיציות בהיקף של יותר מ־750 מיליון דולר, מתוכן כ־648 מיליון דולר בפוזיציות שורט - מהלך שיכול להאיץ את העלייה.

4. מאקרו

אחרי שבוע עמוס בהחלטות ריבית, תשומת הלב עוברת לזירה הגיאופוליטית ולבנקים המרכזיים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יארח ביום חמישי בבית הלבן את נשיא סין שי ג'ינפינג, בפגישה שתעסוק בין היתר בסחר, טכנולוגיה ובינה מלאכותית.

במקביל, המשקיעים יעקבו אחר נאומים של נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד ובכירי בנקים מרכזיים נוספים, בחיפוש אחר רמזים לגבי המשך מדיניות הריבית.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ייפגש בהמשך השבוע עם נשיא סין שי ג'ינפינג, והציפייה היא להתקדמות הדרגתית בכמה סוגיות מרכזיות, אך לא לפריצת דרך משמעותית במדיניות.

בכל הקשור לסחר, קיימת תקווה שהפסקת האש הנוכחית בין ארה"ב לסין תוארך באופן רשמי, וששני הצדדים יגיעו להסכמות על ויתורים הדדיים. טראמפ מצדו נמנע עד כה מהטלת מכסים חדשים או מצעדים פרובוקטיביים בתחום הסחר.

במקביל, בנושא הבינה מלאכותית, הציפיות להסכם שיבלום את קצב הפיתוח המהיר של מודלי ה־AI המתקדמים נמוכות. עם זאת, קיימת תקווה להגברת התקשורת בין המדינות בנושא. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר ביום ראשון כי בשיחות המקדימות נדונה אפשרות להקים "מנגנון הודעה בין שתי המדינות" בנושאי בינה מלאכותית.

בכיר בממשל האמריקאי אישר כי סחר ובינה מלאכותית נמצאים על סדר היום של השיחות, אך הבהיר עד כמה התוצאה עדיין אינה ודאית. לדבריו, לא הושגו מראש הסכמות בין הצדדים. "נדע יותר לאחר ששני המנהיגים ייפגשו", אמר.

השבוע הקרוב עשוי להיות משמעותי גם בכל הקשור לעסקאות בין חברות משתי המדינות. בכירים עסקיים צפויים להשתתף במפגשים, ובהם מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס, מנכ"ל טסלה ואיש העסקים אילון מאסק, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ומנכ"ל OpenAI סם אלטמן.

ההערכה היא שהמפגש עשוי להניב פחות חדשות בכל הנוגע למדיניות עצמה. "הדרך הקצרה שלי לתאר את הדינמיקה הנוכחית היא קיפאון מנוהל", אמר קרייג סינגלטון, עמית בכיר ב־Foundation for Defense of Democracies ודיפלומט אמריקאי לשעבר.

לדברי סינגלטון, טראמפ שואף להציג ביקור שיהיה מקביל לביקור המתוקשר שלו בבייג'ינג מוקדם יותר השנה, ולכן "הסגנון כמעט בוודאות יהיה מרשים יותר מהתוכן".

בישראל יתפרסמו השבוע כמה נתוני מאקרו, ביניהם סחר חוץ בסחורות לפי ארצות לחודש אוגוסט, נתוני סקר כוח אדם לאוגוסט ומדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה לפי נתוני מע"מ ליולי.

נתוני מאקרו מרכזיים שיפורסמו בעולם כוללים, בין היתר, את מדד מנהלי הרכש וכן נתונים משוקי התעסוקה והנדל"ן בארה"ב, וכן מדדי מנהלי הרכש בבריטניה ויפן ושיעור האבטלה באוסטרליה. בשוויץ תתפרסם החלטת ריבית הבנק המרכזי.

5. תחזית

הפדרל ריזרב העלה בשבוע שעבר את הריבית לראשונה מאז 2023, והמשקיעים נכנסים לאוקטובר עם סיבה חדשה לדאגה. ובכל זאת, אנחנו בפתחו של רבעון שהיה היסטורית התקופה החזקה ביותר של השנה בשוק המניות.

לפי האתר מוטלי פול, מאז 1985 עלה מדד S&P 500 בין סוף ספטמבר לסוף דצמבר ב־34 מתוך 41 שנים, עם תשואה ממוצעת של כ־4.4% ברבעון הרביעי. אף רבעון אחר אינו מתקרב לביצועים האלה.

אפשר גם ללכת רחוק יותר. מאז 1950, הרבעון הרביעי היה החזק ביותר עבור S&P 500: המדד סיים אותו בעלייה ב־61 מתוך 76 שנים, 80% מהמקרים, עם תשואה ממוצעת של כ־4.2%. לשם השוואה, הרבעון הראשון והשני הניבו בממוצע כ־2% כל אחד, ואילו הרבעון השלישי הניב פחות מ־1%.

גם נקודת הפתיחה של השנה הנוכחית אינה סותרת את הדפוס ההיסטורי. מאז 1950, מדד S&P 500 נכנס לרבעון הרביעי לאחר עלייה של 10% או יותר מתחילת השנה ב־31 מקרים, וב־26 מהם הוא סיים את הרבעון בעלייה. במילים אחרות, מומנטום חיובי לא היה היסטורית סיבה למכור מניות.

מאז 1985 סיים S&P 500 את הרבעון הרביעי בירידה רק שבע פעמים. ארבע מהירידות - ב־1994, 2000, 2007 ו־2012 - היו חד־ספרתיות, מהסוג שמשקיעים לטווח ארוך נוטים כמעט שלא לזכור.

שלוש מהירידות היו סיפור אחר לגמרי. הרבעון הרביעי של 1987, שבמהלכו התרחש אותו אוקטובר שבו קרס השוק, מחק כ־23% מהמדד. הרבעון הרביעי של 2008, בעיצומו של המשבר הפיננסי, הסתיים בירידה של כ־23%, וברבעון הרביעי של 2018 נפל המדד בכ־14%.

לשלושת המקרים הגדולים יש מכנה משותף: בכל אחד מהם נשבר משהו משמעותי, קריסה חד־יומית, משבר אשראי או הידוק מוניטרי של הפדרל ריזרב לקראת סוף השנה.

ראוי לציין כי S&P 500 נכנס לרבעון הרביעי של 1987 לאחר עלייה של יותר מ־30% מתחילת השנה. גם מומנטום חזק לא עזר כשהמשבר הגיע.

המקרה של 2018 הוא זה שכדאי לזכור השנה, משום שהנסיבות נראות דומות. זו היתה בפעם האחרונה שבה הרבעון הרביעי השתבש באופן משמעותי. גם אז הפד העלה את הריבית לקראת סוף השנה, כולל העלאה בדצמבר, בעיצומה של הירידה בשווקים. הרבעון ההוא היה קשה במיוחד עבור חברות הטכנולוגיה: מדד נאסד"ק נפל בכ־17% בשלושת החודשים.

כמובן, לירידות של 2018 היו סיבות נוספות. אבל מדיניות מוניטרית מצמצמת עמדה במרכזן, ואותו משתנה ממשיך לרחף מעל הרבעון שמתחיל ב־1 באוקטובר. אם הפד אכן יעלה את הריבית פעם נוספת עד סוף השנה, הרבעון הרביעי עלול להתמודד עם לחץ דומה.

צריך לזכור: ההיסטוריה מספקת הסתברויות, אבל היא אינה מבטיחה דבר.