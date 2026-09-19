תושבי ברלין יצביעו מחר (א') בבחירות שעשויות להעלות לשלטון בבירת גרמניה קואליציית שמאל. קרב "ראש בראש" מתנהל בימים האחרונים בין מפלגת "די לינקה" מהצד השמאלי של המפה הפוליטי, ל-CDU השמרנית מהמרכז-ימין, על השאלה מי תהיה המפלגה הגדולה ביותר ותקבל את האפשרות להרכיב קואליציה.

"די לינקה" מואשמת בשבועות האחרונים האחרונים בניסיון להסתיר בעיית אנטישמיות חריפה בשורותיה ובהתרכזות בהבטחות לגבי הקלה על מצוקת הדיור, שיפור השירותים החברתיים ועוד. אם תנצח, המועמדת המובילה את המפלגה, אליף ארלאפ, שהוריה היגרו מטורקיה, עשויה לכהן כראשת העיר הבאה של בירת גרמניה, שהיא גם אחת מ-16 מדינות המחוז במדינה.

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"די לינקה" היא מפלגת שמאל שנוצרה מאיחוד בין פורשים מהסוציאל-דמוקרטים וגלגול של מפלגת השלטון הקומוניסטית של מזרח גרמניה, והיא נמצאת בשמאל העמוק. היא מתנגדת לנאט"ו, מעולם לא היתה חברה בקואליציה ברמה הפדרלית, ומציבה גבוה על סדר היום בעיות חברתיות, רווחה, תמיכה בהגירה וגם התנגדות לקידום תעשיות ביטחוניות ונשק. היא היתה חברה זוטרה בקואליציה ששלטה בברלין בין השנים 2016 ל-2021,והיתה זו שיזמה את רפורמת "מחיר גג לשכירות" שנדחתה בסופו של דבר על ידי בית המשפט לחוקה, אך העבירה מסר למשקיעי נדל"ן בינלאומיים כי ברלין אינה ממש מעוניינת בהם.

התמיכה בה זינקה בשנתיים האחרונות, בעיקר על רקע היחלשות של המפלגות המרכזיות שהובילו את ברלין, וזעם ציבורי על יוקר המחייה, הקושי למצוא דירות, עליית מחירי השכירות ועוד. בנוסף, המפלגה קיבלה "זרם חדש" של מצטרפים בעקבות המלחמה בעזה, והפכה לאחת המפלגות הבולטות ביותר בצעדות בעד "פלסטין חופשית" ונגד ישראל בברלין. המפלגה הגדירה רשמית את הנעשה בעזה כ"רצח עם". במיוחד ברובע נויקלן בברלין נתמכת המפלגה על ידי מהגרים ממוצא ערבי.

שורה של תקריות אנטישמיות

על רקע זה, בשבועות האחרונים נחשפו שורה של תקריות אנטישמיות, כולל אירוע של המפלגה שבו נשמעו קריאות "מוות לצה"ל", ו"יאללה אינתיפאדה", חלוקת סטיקרים עם תמונה של דמות חמושה והבטחה להיאבק בישראל וכן התבטאות של נציגת המפלגה לפיה "הכיבוש לא יסתיים עד שתל-אביב תהיה חופשית".

ארלאפ, גרמניה שהוריה היגרו מטורקיה, הבטיחה שוב ושוב להיאבק באנטישמיות, אך לא ביצעה צעדים מוחשיים נגד סניף נויקלן שלה או בכירים אחרים. יו"ר המועצה המרכזית של היהודים בגרמניה, יוזף שוסטר, אמר כי הגינויים שלה הם מן השפה לחוץ בלבד, ואמר כי היא אינה יכולה להבטיח להיאבק באנטישמיות כאשר היא נכשלת לעשות זאת בתוך מפלגתה.

שיעור התקריות האנטישמיות בברלין, העיר שבה השיעור הגדול ביותר של מבקשי מקלט וגם הקהילה היהודית הגדולה ביותר בגרמניה, זינק מאז ה-7 באוקטובר 2023 והמלחמה בעזה. יהודים הותקפו באלימות רק משום שלבשו כיפות או נשאו שרשראות מגני דוד בשנים האחרונות, וגם פעילים למען החטופים הישראלים או ישראל הותקפו באלימות. סוגיית בעיית האנטישמיות של המפלגה הפכה לנושא הנדון בעיקר בתקשורת בשבועות האחרונים, אבל ארגונים יהודים קראו למפלגות האחרות לסרב לשבת בקואליציה עם מפלגה בעלת בעיה של "שנאת יהודים". ארלאפ, מצדה, מנסה לחמוק מהנושא כמה שיותר וסופרת את השעות עד הבחירות.

מפלגת שמאל אחרת שמנהלת מדיניות אנטי-ישראלית מובהקת היא ה-BSW, שהתפצלה מתוך די לינקה. המועמד המוביל של המפלגה לבש סיכה בצבעי פלסטין ובצורה של ארץ ישראל המנדטורית, במהלך עימות טלוויזיוני, כאות תמיכה בפלסטינים. הוא התחמק משאלות לגבי זכות הקיום של מדינת ישראל. "קשה להאמין שבעיר שבה תוכנן הפתרון הסופי, יהיו מועמדים לשלטון שלמעשה קוראים למחיקת ישראל מהמפה", אמר אתמול עיתונאי גרמני במהלך דיון טלוויזיוני.

תמיכה חסרת תקדים

"די לינקה" נהנים מהעובדה כי המפלגה שהיתה הגדולה ביותר עד כה, השמרנים (CDU), נקלעו למשבר חמור בעקבות היעלמותו של ראש העיר במהלך הפסקת חשמל ארוכה בחורף, וסירובו להסביר מדוע לא תיפקד. ראש העיר, קאי וגנר, פרש מתפקידו והעביר את המקל למועמד שטפן אוורס. הוא, מצדו, הבטיח לתושבי הקהילה הישראלית בשיחת זום עם כמה מאות חברי הקהילה לדאוג להגן עליהם.

לפי הסקרים האחרונים, "די לינקה" זוכים לתמיכה חסרת תקדים של כ-21% מהקולות (עלייה של 9% לעומת הבחירות הקודמות), בעוד ה-CDU עומדים על כ-20%. אחריהם ניצבת "אלטרנטיבה לגרמניה" עם כ-18% מהקולות, ולאחר מכן ה-SPD (סוציאל-דמוקרטים) עם 12%. מפלגת השמאל BSW מתנדנדת סביב אחוז החסימה הגבוה של 5%, עם כ-4% מהקולות. קואליציה עם הסוציאל-דמוקרטים והירוקים נחוצה לכל אחת משתי המפלגות הללו. מעולם לא היתה בברלין קואליציה בהובלת "די לינקה".

כמו במדינות מחוז אחרות, וגם ברמה הלאומית ואפילו האירופית, הבחירות משקפות פרימה של הסדר הפוליטי הישן, ועלייה של כוחות חדשים וקיצוניים יותר. קואליציה בראשות "די לינקה" צפויה להיות עוינת יותר למשקיעים שרכשו דירות בברלין ולהגן באופן משמעותי יותר על כ-85% מתושבי ברלין השוכרים אותן. בנוסף, מפלגות המרכז היו מחויבות לקידום חיים יהודים בברלין, דרך פרויקטים, מימון רב, הצהרות פומביות ועוד. קשה להעריך איך יושפעו החיים היהודים מקואליציית שמאל שתוקם בין די לינקה, הירוקים והסוציאל-דמוקרטים.

לא רק אזרחי גרמניה, אלא כל אזרחי האיחוד האירופי החיים בברלין ורשומים בה יוכלו להצביע. גם גיל ההצבעה ירד ל-16. המשמעות היא שבערך 250 אלף אזרחי האיחוד האירופי החיים בברלין ללא אזרחות גרמנית יוכלו להצביע בבחירות. סך בעלי זכות ההצבעה בברלין עומד על 2,738,200 בני אדם. טפסי הצבעה כבר נשלחו, מי שביקש להצביע דרך הדואר כבר היה אמור לעשות זאת, וביום ראשון - אם לא יצוצו מחדש בעיות של סיבובים קודמים וייגמרו פתקי הצבעה באזורים מסוימים - יתקיימו הבחירות כסדרן. מדגמים ראשונים צפויים אחרי סגירת הקלפיות ב-19:00 (שעון ישראל), אחרי כניסת יום כיפור בישראל.