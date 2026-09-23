האם אחרי שמניות נובה וקמטק ירדו בשיעורים דו-ספרתיים מהשיאים שאליהם הגיעו השנה, הן מהוות הזדמנות השקעה? בבנק ההשקעות קנטור מעדיפים דווקא להימנע משתי המניות.

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נובה וקמטק הן שתי חברות דואליות בתחום בדיקת השבבים. מניית נובה הגיעה לשיא בחודש יוני האחרון ומאז איבדה כ-39% משוויה, וקמטק שהגיעה לשיא כמה שבועות לפני כן איבדה מאז כ-27%. זאת, כחלק ממגמה כללית יותר בשוק. שתי המניות הן חלק ממדד ת"א 35 כשמשקלה של נובה בו הוא כ-4% ושל קמטק הוא כ-1.5%.

אנליסט השבבים מת'יו פריסקו מקנטור, שמסקר חברות ציוד שבבים קטנות ובינוניות בתחום (SMID), מציין את התיקון שעבר על מניות הסקטור וסבור שנוצרה בו הזדמנות. עם זאת, הוא מדגיש שהעלייה הרוחבית החזקה שהייתה קודם לכן הסתיימה, וממליץ להתמקד במניות ספציפיות. כאמור, נובה וקמטק הן לא בין המומלצות.

לדברי פריסקו, מניות סקטור ציוד השבבים ירדו בשיעור ממוצע של 33% מאז סוף חודש יוני, ירידה גבוהה יותר מירידת מדד השבבים (SOXX) שאיבד 18%, ולאחר ביצועי יתר מרשימים עד אז - 191% במניות הסקטור ו-101% במדד השבבים.

את הירידות הוא מסביר במספר גורמים, ביניהם חששות המשקיעים מכך שהציפיות לשוק ציוד השבבים גבוהות מדי, שווי יחסי של המניות הללו לעומת מניות בתחומי ה-Compute והזיכרונות ומחסור בזרזים שיתמכו בעוד גל של עלייה.

פריסקו מציין שבניית תשתיות ה-AI היא עמידה וממושכת, אך מכיר בכך שקצב השינוי חשוב, ומעריך שיש שוני בין החברות השונות בתחום. הוא ממליץ על מניות שמשלבות להערכתו חשיפה להאצת השקעות בתחום ציוד השבבים ואפסייד לתחזיות, ומציין את מניות MKS , Onto ו- Advanced Energy Industries .

בנוגע לקמטק, פריסקו מעריך שהדוחות הבאים יהיו מעט מעל התחזיות והיא תעלה את התחזיות במתינות, אך לדבריו, קצב הצמיחה בהשוואה לשוק הציוד והחשש מתחרות גורמים לו להיות זהיר. אולם, הוא מציין שהפוזיציות של המשקיעים נוטות להיות שליליות ולכן כנס Semicon West של התעשייה שייערך בחודש הבא עשוי להוביל לשיפור הסנטימנט.

לגבי נובה, כותב האנליסט שהיא צפויה להציג שיפור קל במספרים לאחר הדוחות, אך הוא לא מצפה להפתעה משמעותית. להערכתו, העלייה בנתח השוק ואימוץ של מוצרים חדשים של נובה נשארים זרזים חיוביים למניה, אך קצב הצמיחה הנמוך ביחס לשוק הציוד והמארזים המתקדמים יכול להמשיך להכביד על המניה. באופן כללי, פריסקו מעריך שמלבד כנס Semicon, עשויים עוד כמה זרזים לתמוך במניות הסקטור, ביניהם ימי אנליסטים קרובים והדוחות לרבעון הבא.

נכון להיום, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מחיר היעד הממוצע שהאנליסטים נוקבים לנובה משקף פרמיה של 43.8% ובקמטק הפרמיה מגיעה ל-22.5%.