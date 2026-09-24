פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה־42 בחיפה יתקיים כמדי שנה בחול המועד סוכות (26.9-3.10). בין ההקרנות, לפניהן ואחריהן - מהבוקר ועד הדרינק של סוף היום - אלו המקומות שכדאי לאכול ולשתות בהם בחיפה.

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בוקר

קפה ומאפה

בסאנפלאוור של מאי מאור וינון נשרי תמצאו קפה מצוין, מאפים נהדרים, כריכים שיסדרו לכם בוקר מושלם והרבה אהבה וכבוד לתוצרת מקומית. בית הקפה שוכן ב"בית מיליס" בשדרות בת גלים - מבנה יפהפה לשימור, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוויה הקסומה במקום.

אופציה נוספת לקפה ופחמימות משובחות היא סאלי, מאפיה מבשלת בוואדי סאליב. יש פה מנות על לחם (כמו כריכים פתוחים), מנות בצלחת (למשל, גבינת סטרצ'טלה עם מלפפון, קישוא צלוי ודואה), מנות מהמחבת (לביבות זוקיני ובצל עם יוגורט) ומנות צהריים מתחלפות. בדלפק השירות העצמי יש מאפי שמרים ועוגות (חובה: לחמניית הל).

אם לא בא לכם פחמימות, אלא רק קפה איכותי מז'אנר הספיישלטי־קופי - טלק בשוק תלפיות, נעימה בוואדי סאליב ומעגן בתחתית הם הכתובת שלכם.

מנת חובה. לחמניית הל אצל סאלי / צילום: נועם פריסמן

צהריים

בפיתה

לולוליש (Lululeesh) של השף חמודי עוקלה היא מזללה שמחה שמעלה ירקות ובשרים על גריל פחמים ומכניסה אותם לפיתה. יש גם מנות ונתחים מיוחדים לפי משקל, למשל מינוט סטייק, פריים ריב אימתני, סטייק על העצם וצלעות כבש. עוקלה יודע לעבוד עם אש, אבל לא פחות חשוב מזה, יודע לייצר שפע, נדיבות ושמחת אכילה.

תאילנדי

התאילנדית בשוק - מסעדה צבעונית ומלאת אופי בשוק תלפיות - מציעה תפריט מצומצם ולא מתחנף, הודות לשפית התאילנדית וויסיטיני סאנגסוון. סום טאם, פאד סי־יו, קארי ירוק, מרקים, דגים ובננה לוטי. משחות הקארי נטחנות במקום, הרטבים ותערובות התבלינים נעשים במטבח וחלק גדול מחומרי הגלם מגיע מהשוק שמסביב. מול התאילנדית פתחו הבעלים את האיטלקיה בשוק. השף גיא בלאו מגיש בה פסטות טריות, מנות ירקות, דגים, פוקצ'ה ועוד.

קוסטיצה ובירה

מנת הדגל של המוסד החיפאי הוותיק, מעיין הבירה, היא הקוסטיצה - צלע חזיר מעושנת שבאה גם בגרסאות של טלה ועגל - אבל יש כאן לא מעט מנות דגל נוספות, כיאה למוסד שקיים משנת 1962: כבד קצוץ, איקרה, קרפלך, קישקע, לשון כבושה, דג מלוח, פטריצ'אן (נקניקיה) ובירה קרה שנמזגת מהחבית - בית מרזח מזרח אירופאי כהלכתו. שמרית מאיר למברסקי, נכדתו של המייסד נחום מאיר ויזמית שוק האיכרים בעיר "בכיכר", תפעיל בימי הפסטיבל, בכיכר קניון האודיטוריום שבמרכז הכרמל, שוק אוכל, יין ובירה (26.9-11.10; 17:00-22:00).

קינוחים סיציליאניים, מרגרינה שוויצרית ויין מבורגון: הרצועה הקולינרית בפסטיבל הקולנוע ה־42 בחיפה הרצועה הקולינרית בפסטיבל הסרטים בחיפה מציעה שלושה סרטים שעוסקים בתרבות אוכל ויין: קומדיה רומנטית־סיציליאנית על קינוחים וקונדיטורים; דרמה קומית־שוויצרית על מרגרינה וחברה על סף שינוי; וסרט תיעודי שמלווה דמויות מאחורי עולם היין בבורגונדי, מאזורי היין הנחשבים בצרפת. לכל אחד מהסרטים יש שני מועדי הקרנה: הקרנה רגילה והקרנה מיוחדת שמלווה בטעימות, שיח ופאנל בהנחיית העיתונאית הילה אלפרט. קינוח אלוהי - God Forgives Everyone | איטליה 2026 ארתורו הוא סוכן נדל"ן מבוסס בפלרמו שבסיציליה. הוא חי לבדו, קצת ממורמר, ומטפח תשוקה אחת: קינוחים. החיים שלו הופכים מתוקים יותר כאשר הוא פוגש בפלורה, קונדיטורית יפהפיה. זה זיווג משמיים והאהבה פורחת, אבל בדרך לסיום המאושר יש מכשול רציני אחד: פלורה היא קתולית אדוקה וארתורו לא. המאפים המסורתיים שצובעים את הסרט הופכים אותו למכתב אהבה קולינרי־תרבותי לנופים ולטעמים של סיציליה. לאחר ההקרנה: הילה אלפרט תשוחח עם הקונדיטורית סאני דרעי על מקורות השראה, על זיכרון, על דיאלוג בין תפריטי אוכל לתפריטי קינוחים ועל זה שבין נראות לטעם. הקרנות: 29.9, 11:30 (הקרנה מיוחדת); 2.10, 10:45 (הקרנה רגילה) הלו בטי - Hallo Betty | שווייץ 2025 דרמה קומית שנונה ומעוררת תיאבון שמביאה את סיפורה האמיתי של אמִי קריאולה, שהפכה מפרסומאית צעירה לאייקון קולינרי שמוכר בשוויץ עד היום. ב־1956 יצרה קריאולה את בטי בוסי - דמות בדיונית שנועדה למכור מרגרינה - אבל גילתה שהיא מנסה למכור מתכונים, בלי שהיא עצמה יודעת לבשל. בעזרתה של מהגרת איטלקייה היא לומדת לבשל ומשנה את דרך הבישול של מאות אלפי נשים בשוויץ. אבל כשהגבולות בין היוצרת והיצירה מתחילים להיטשטש, קריאולה מתקשה להתמודד עם הצורך לאזן בין הדמות הציבורית לבין תפקידיה בבית. לאחר ההקרנה: שיח על התפקיד שמילאו נשים מבשלות בחברה הישראלית. הקרנות: 27.9, 12:00 (הקרנה מיוחדת); 1.10, 15:30 (הקרנה רגילה) בורגונדי - Burgundy | צרפת 2026 בורגונדי הוא אחד מאזורי היין המפורסמים בעולם, אבל היין היוקרתי הוא רק חלק מהסיפור. מאחורי כל בקבוק מסתתרת דרך חיים שעוצבה על פני דורות רבים של תרבות, מסורת ומורשת שיש אנשים שמבקשים לשמר ויש שמעדיפים לשנות. סרטם התיעודי של מייקל דווק וגרגורי קרשאו ("ציידי הכמהין", פסטיבל חיפה 2020) פותח צוהר לעולמם של הייננים והעובדים המקומיים ומנסה לפצח את סוד הקסם והתשוקה שמגדירים את חייהם ואת היין שהם מייצרים. לאחר ההקרנה: אנדריי סוידאן, יבואן והבעלים של בר היין החיפאי Wine Bar by Andre Suidan, המסעדן אילן פירון (חמארה תלפיות) ואיש היין יאיר היידו (צ'ירס) ישוחחו על בורגון ועל התמורות באזור. הקרנות: 28.9, 12:30 (הקרנה מיוחדת); 1.10, 12:00 (הקרנה רגילה) קראו עוד

ערב

פיצה

נאופוליטן הנהדרת לוקחת את המאכל האיטלקי ומעניקה לו זהות ישראלית: בצק נהדר וחומרי גלם של יצרנים מהאזור הופכים את הפיצה של נאופוליטן למעדן מקומי עם סיפור. עוד פיצה שמככבת בימים אלה בעיר היא סאנפלאוור (האחות הצעירה של בית הקפה שובה הלב בבת גלים): פיצה ניו־יורקית ים־תיכונית עם בצק מחמצת, טופינג יצירתיים ויד נהדרת שמטפלת בה.

טברנה

15 דקות נסיעה מפרידות בין מרכז הכרמל, מוקד הפסטיבל, ובין שכונת בת גלים המתחדשת - רבע שעה שתיקח אתכם לאחד המקומות המוצלחים והמהנים בעיר - מפגש בת גלים, הטברנה החיפאית־יוונית של השף אורי צור. צלחות קטנות ולחם פועלים לפתיחת שולחן, פסטה פירות ים נהדרת, סטיקי דייט טופי לקינוח ושפע של יין משובח במחירים שפויים.

פרסומאית שהפכה לאייקון קולינרי. הלו בטי

דגים

חמארה תלפיות האיקונית של אילן פירון מתהדרת בשף חדש, עומרי רווה, שחזר לאחרונה מסטאז' במסעדת מישלן בתאילנד. יחד איתו נכנסו כמה מנות חדשות לתפריט, בהן קרפצ'ו פארידה בויניגרט שזיף צהוב ולואיזה, סלסה שזיף אדום, קוויאר מיובש וריג'לה ולינגוויני ביסק שרימפס, טרטר לוקוס וקרם פרש. מול החמארה פועל האח הקטן, חמרמורת, שמציעה דרינקים וקוקטיילים בצד מנות טובות שיודעות לספוג את האלכוהול.

סושי

ארוחת הטעימות (אומקסה) שמגיש קובי שנאן בקימיקו שבסמטת חטיב היא שם דבר, הרבה בזכות דגי הים הטריים והטיפול המסור שהוא מעניק להם. מדי בוקר שנאן בודק מה עלה מן הים ועם השלל הזה הוא עובד. אין דגים מיובאים, אין רולים, אין ספייסי מיונז. יש תפריט משתנה וטיפול מינימליסטי בחומר הגלם המשובח - רק לא להאפיל על טעמיו הטבעיים.

ביסטרו

בביסטרו וניה שבתחתית, מחבר השף מיכאל גרטופסקי (צ'יקטי, ורמוטריה ובר ורמיני בתל אביב) בין הבישול הנקי, המדויק והטוב שלו - חומרי גלם עונתיים מהצפון, ירקות, בשר, דגים ופירות ים - לבין רוח של ביסטרו עירוני משוחרר. מקום מצוין לארוחת ערב טובה ולא מתאמצת, עם בקבוק יין ליד.

בישול מדויק ברוח משוחררת. ביסטרו וניה / צילום: נתנאל כהן

דרינק

זירו זירו - בר יינות טבעיים בשוק תלפיות באוצרות נהדרת של אייל מנסור (הבעלים של מפגש בת גלים); טרואר - חנות ובר יין בתחתית; קנטינה סושיאלה - בר יין קטן ונעים בכרמל; Wine Bar by Andre Suidan - בר היין של אנדריי סוידאן, מאנשי היין הוותיקים והמשפיעים בעיר, במרכז הכרמל.