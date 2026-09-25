ענקית הטכנולוגיה מטא הודיעה על עדכון גורף במודל התמחור של פלטפורמת העסקים בוואטסאפ, המוכרת בשם WhatsApp Business Platform. במסגרת המהלך, החברה תבטל את הפטור מדמי משלוח על הודעות שירות לקוחות שניתן בשנתיים האחרונות, ותחיל מודל תמחור ייעודי מבוסס טוקנים עבור סוכני ה-AI האוטונומיים שלה. מאז נובמבר 2024 איפשרה מטא לעסקים להשיב לפניות משתמשים ללא עלות, כל עוד המענה ניתן בתוך "חלון שירות לקוחות" של 24 שעות מהודעת הלקוח.

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החל מ-1 באוקטובר 2026, פטור זה מתבטל רשמית. כל הודעת שירות, בין אם נכתבה על ידי נציג אנושי או באמצעות בוט בינה מלאכותית של ספק חיצוני, תחויב מחדש בתשלום על כל מסירה. התעריפים ייקבעו בהתאם למדינת היעד ויושוו למחירי הודעות האימות והעדכונים התפעוליים. במקביל, גם הודעות תפעוליות מבוססות תבנית (כגון אישורי הזמנה או עדכוני סטטוס משלוח) שנשלחו עד כה ללא חיוב במענה ללקוח, יחזרו לחייב את חשבון העסק.

המחירון, האולטימטום, ומי בכל זאת לא יחוייב?

כמה זה יעלה? לפי מחירון מטא, תעריף הודעות השירות יוצמד לתעריף הודעות התפעול (Utility) המקומי, ועומד בישראל על כ-0.0053 דולר למסירה - שווה ערך לכ-2 אגורות בלבד לכל הודעת מענה ללקוח.

ההחלטה, שתשפיע על מאות אלפי עסקים ברחבי העולם המשתמשים ב-WhatsApp כערוץ שירות ומכירות מרכזי, כוללת גם אולטימטום מיידי: חברות שלא יזינו אמצעי תשלום תקף במערכת עד 30 בספטמבר, יגלו כי החל מ-1 באוקטובר הודעות השירות שלהן ייחסמו לחלוטין.

יש לציין, בעלי עסקים קטנים יכולים לנשום לרווחה. ביטול הפטור מדמי משלוח להודעות שירות לקוחות בוואטסאפ אינו נוגע לאפליקציה הפרטית הרגילה ואף לא לאפליקציית WhatsApp Business, כך שמי שמשיב ללקוחות באופן ידני וישיר מהסמארטפון ימשיך לעשות זאת בחינם לחלוטין. הגזירה החדשה מכוונת אך ורק לחברות, ארגונים ומפתחים הפועלים דרך ממשק ה-API הארגוני ומחברים את הוואטסאפ למערכות CRM, מוקדי שירות מרובי נציגים, בוטים חיצוניים או סוכני ה-AI של מטא.

הרובד השני של המהלך נוגע להשקת סוכני ה-AI העצמאיים של החברה, Meta Business Agent. בניגוד למודל המסורתי של עלות פר-הודעה, מטא מחילה מודל חיוב המוכר מעולמות ה-LLM (מודלי שפה). לדבריה, יהיה תעריך עולמי אחיד של 2 דולר לכל מיליון טוקנים. התשלום מכסה הן את עיבוד הבינה המלאכותית והן את עצם מסירת ההודעה. לפי הערכות החברה, הודעה טיפוסית צורכת 20,000-25,000 טוקנים, כך שמענה בסיסי צפוי לעלות לעסק כ-4-5 סנט. שאלות מורכבות שידרשו עיבוד נרחב יעלו בהתאם.