סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:40

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בצל סנטימנט שלילי בשוק המניות, המונע מירידות השערים בוול סטריט ובאסיה, התחזקות הדולר ועליית מחירי הנפט. אף על פי שמתקיימים מגעים עקיפים להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן בתיווך קטארי, החששות בקרב המשקיעים גוברים לנוכח התחדשות המתיחות בין ערב הסעודית לחות'ים, האיום המרחף על חופש השיט במצר הורמוז, ודיווחים על אפשרות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

אי-הוודאות הגיאו-פוליטית מאפילה בשלב זה על הניסיונות הדיפלומטיים וממשיכה לדחוף את מחירי הנפט מעלה זה היום השני ברציפות. מגמה זו מעצימה את הלחצים האינפלציוניים על השווקים הגלובליים, מעיבה כאמור על שוקי המניות, ודוחפת את המשקיעים לעבר נכסים בטוחים יותר - מה שבא לידי ביטוי בהמשך התחזקותו של המטבע האמריקאי, שרושם הבוקר עליות גם מול השקל.

● "מיליארד מתים": האזהרה החריגה של ביל גייטס על ה-AI

המניות הדואליות צפויות לשוב לפתיחת המסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי קל של 0.11%, המאותת על פתיחה אדומה. את המומנטום השלילי יובילו מניות מרכזיות שחוזרות עם פער שלילי ויכבידו על המדדים, בראשן נייס (2.7%), אלביט מערכות (1.9%), אורמת טכנולוגיות (1.5%) ואיי.סי.אל (0.6%). מנגד, מגמה זו תמותן חלקית הודות למספר מניות בולטות שחוזרות עם פער חיובי וצפויות לספק התנגדות לירידות - בראשן פאלו אלטו עם פער חיובי חריג של 6.3%, לצד נובה (2%) וטבע (0.9%). עם זאת, התמיכה ממניות אלו לא צפויה לקזז לחלוטין את המשקולת הכוללת של פערי הארביטראז', והבורסה המקומית צפויה לפתוח את יום המסחר בירידות שערים.

אתמול, הבורסה בת"א פתחה את שבוע חול המועד בירידות. בנעילה המוקדמת, מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.9%.

הירידות נרשמות בעיקר במניות הנדל"ן - מדד הבנייה ירד ב-1.8%, מניב ישראל ירד ב-1%, את הירידות הובילה מניית אלקטרה נדלן בה נמשכת החולשה של הזמן האחרון.

מדד ת"א־נפט וגז נחלש בכ-1.2%, כאשר הובילו אותו מניות אנרג'יאן , תמר פטרוליום ודלק קבוצה . גם מדדי הבנקים והביטוח שנסחרו בעליות קודם לכן עברו אף הם לירידות.

נקודות אור אתמול נרשמה במדד הקלינטק שעלה במעל 1%. בלטו בו מניות דוראל אנרגיה , נופר אנרג'י ואקונרג'י .

● הטלטלה בשוק האג"ח מתחילה לזלוג למניות

באסיה, השווקים המרכזיים נסחרים ברובם במגמה שלילית. הירידה הבולטת ביותר נרשמת במדד הניקיי ביפן שמאבד כ-1.3%, ההאנג סנג בהונג קונג מאבד כ-0.6%, מדד הקוספי בדרום קוריאה יורד בכ-0.9% ומנגד, מדד שנגחאי רושם עלייה קלה של 0.1%.

החוזים העתידיים של וול סטריט מצביעים על סנטימנט שלילי המצביעים על פתיחה אדומה, החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.4%, החוזים על ה-S&P 500 מאבדים כ-0.3% והחוזים על הדאו ג'ונס נופלים בכ-0.2%.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית עם ירידות שערים בכל המדדים המרכזיים, בעיצומו של לחץ מתמשך משוק החוב והאנרגיה. מדד הדאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.8%, ומדד הנאסד"ק הוביל את הירידות עם נפילה של 0.9%.

במקביל, חוסר הוודאות והתנודתיות בשווקים דחפו את מדד הפחד (VIX) לזנק בכ-8.3% ולסגור ברמה של 16.1 נקודות.

הכרזתה של מטא על "פלטפורמת האנטרפרייז" החדשה שלה שלחה גלי הדף בסקטור התוכנה הארגונית בוול סטריט. במסגרת הנדבך העסקי החדש, מטא תציע לעסקים ולמפתחים גישה מלאה לתשתית הטכנולוגית ולכלי ה-AI שלה, לרבות שירותים כמו סוכן Muse, Meta Business Agent ו-Muse Code. כדי להוביל את המהלך הדרמטי, גייסה החברה את מנכ"ל מונגו די.בי , צ'ירנטן "CJ" דסאי - צעד שריסק את מניית מונגו.

המהלך נתפס על ידי המשקיעים כאיום ישיר על ספקיות התוכנה כשירות המסורתיות, והוביל לירידות רוחביות: קרן הסל למגזר התוכנה (IGV ) השילה 2%, כאשר בין הנפגעות הבולטות נרשמו מאנדיי.קום , פיגמה , סרוויסנאו, סיילספורס , אורקל ומיקרוסופט . מניית מטא עצמה נסוגה אף היא, בעיקר על רקע מימושי רווחים לאחר ההכרזה.

בגזרות נוספות בוול סטריט, אנבידיה בלטה לחיוב מול המגמה השלילית הכללית, הודות להרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה. בזירת ההמלצות, מניית רשת Sweetgreen ריכזה עניין לאחר שוולס פארגו שדרג את המלצתו עליה, בעוד שפפסיקו ספגה הורדת דירוג מצד דויטשה בנק.

ענקית השבבים AMD רוכשת את חברת הסטארט-אפ World Labs, מעבדת בינה מלאכותית מסן פרנסיסקו שהוקמה על ידי חלוצת התחום פרופ' פיי-פיי לי, בעסקת מניות בשווי של 8.2 מיליארד דולר. במסגרת המהלך, שמהווה את הרכישה השנייה בגודלה בתולדות AMD (אחרי רכישת Xilinx ב-2022), תצטרף לי לחברה כמדענית הראשית וכסגנית נשיא. World Labs מתמחה בפיתוח "מודלי עולם" המאפשרים לדמות סביבות תלת-ממדיות עשירות ומודעות-פיזיקה, טכנולוגיה הנחשבת קריטית לאימון רובוטים וסוכני AI בסביבה וירטואלית בטוחה בטרם הפעלתם בעולם האמיתי. הרכישה נועדה לבצר את מעמדה של AMD במירוץ מול אנבידיה בשוק שבבי הבינה המלאכותית, והיא תאפשר לה להתאים את ארכיטקטורת השבבים העתידית שלה לצרכים של מודלי הדור הבא, על רקע מגמה גוברת של חברות הטכנולוגיה הגדולות שמוציאות סכומי עתק על רכישת חברות הזנק וטאלנטים מובילים בתחום.

2. שוקי האג"ח

בדומה למגמה העולמית, שוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל רשם אתמול עליות תשואות (המבטאות ירידה במחירי האיגרות) כמעט לכל אורך העקום. התשואה על אג"ח ממשלתית ל-10 שנים טיפסה בכ-1.2% (כ-5 נקודות בסיס) והגיעה לרמה של 4.126%. גם בטווחים הארוכים יותר נרשמו עליות, כאשר התשואה לאיגרות ל-20 ול-30 שנה עלתה בכ-1.4% לרמות של 4.501% ו-4.674% בהתאמה. בטווחים הבינוניים בלטה עלייה חדה של כ-2.58% בתשואת האג"ח ל-3 שנים שטיפסה ל-3.862%. מנגד, בחלק הקצר של העקום התמונה הייתה מעורבת, עם ירידות קלות בתשואות ל-3 ו-6 חודשים השוהות סביב 3.06%-3.07%.

שוק איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב הוביל אתמול את לחץ המימושים בוול סטריט, כאשר התשואות טיפסו אתמול לשיאים של כשני עשורים. התשואה על אג"ח ממשלתית ל-10 שנים זינקה בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 5.24%, בעוד התשואה ל-30 שנה חצתה את רף ה-5.55%, והתשואה לטווח הקצר של שנתיים טיפסה ל-4.92%. התנודות החדות נרשמות על רקע עלייה במחירי הנפט, הצפה של הנפקות חוב, והתגברות החששות מאינפלציה "דביקה" שעשויה לאלץ את הפדרל ריזרב להמשיך במתווה העלאות הריבית.

האנליסטים בשוק מעריכים כי המגמה עשויה להימשך, ואף להקרין בעוצמה רבה יותר על שוק המניות. סימה שאה מ-Principal Asset Management הסבירה ל-CNBC כי "אם החוסן הכלכלי והביקוש להשקעות יישארו בעינם, ייתכן שיש עדיין מרחב לתשואות האג"ח להמשיך ולטפס מעלה". אוליבר צ'יימברס מ-Clark Capital Management Group מזהיר מפני השאננות היחסית בוול סטריט במרקטוואץ' וציין כי: "אנחנו מתקרבים לנקודה שבה שוק המניות יהיה חייב להגיב. קפיצה של 50 נקודות בסיס בתשואות אמורה ללחוץ את המניות מטה, אך כרגע נראה שהשווקים אינם משדרים על אותו גל".

מעבר לאג"ח הממשלתיות, הלחץ צפוי להיות מורגש היטב בשוק החוב הקונצרני. האסטרטגים ג'ייסון פרייד ומייקל ריינולדס מ-Glenmede מסבירים למרקטוואץ' כי "בזמן שממשלות וחברות מחפשות מימון, השווקים נאלצים לספוג היקף הנפקות חסר תקדים, מה שמגביר את התחרות על הון זמין ומוביל לדרישת פיצוי גבוהה יותר מצד המשקיעים". ברוח דומה, בבנק ההשקעות שרודרס מחזיקים בעמדה שלילית כלפי החוב הקונצרני האמריקאי, ומציינים כי הסיכון בו מוגבר והתמורה נמוכה: "מרווחי האשראי הנמוכים מציעים כיום פיצוי מוגבל על הסיכון, דווקא כשהחברות מגדילות את צורכי המימון שלהן, בין היתר לצורך השקעות עתק בבינה מלאכותית". לאור זאת, מדגישים בשרודרס כי בתמחור הנוכחי של סביבת 5.2% ומעלה, עדיפה חשיפה לאג"ח ממשלתיות על פני אג"ח קונצרניות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל רשם אתמול היחלשות משמעותית מול המטבע האמריקאי. שער הדולר-שקל הרציף עלה בכ-0.49% (תוספת של כ-1.5 אגורות) ונסחר סביב רמה של 3.0649 שקלים, כאשר במהלך יום המסחר אף חצה את רף ה-3.08 שקלים. היחלשות זו משקפת שפל של כחודשיים עבור המטבע הישראלי, ומצטרפת למגמה שלילית רחבה יותר - הדולר התחזק ביותר מ-2.5% מתחילת החודש ובכ-0.73% מתחילת השבוע הנוכחי. המגמה המקומית מושפעת, בין היתר, מסביבת התשואות הגבוהה בעולם והתחזקות הדולר הגלובלי (מדד ה-DXY טיפס בכ-0.1% לרמה של 101.1 נקודות) ברקע המתיחות במזרח התיכון והמתנת המשקיעים לנתוני מאקרו נוספים מארה"ב.

הבוקר, הדולר ממשיך להתחזק מול השקל ורושם עלייה של 0.23% לשער של 3.07 שקלים, נתון המשלים התייקרות של כ-2.9% מתחילת החודש.

בגזרת האנרגיה, מחירי הנפט רשמו עליות אתמול לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דחה את הצעת השלום המותנית של איראן. ההצעה נועדה לסיים את העיכובים במזרח התיכון ולפתוח מחדש את מצר הורמוז האסטרטגי, לאחר ששר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הציע לחדש את שיחות הגרעין ולפתוח את נתיב השפך בתמורה להפסקת התקיפות והסרת המצור, אך טראמפ אישר לכתבים: "הם הציגו הצעה אבל דחיתי אותה".

במקביל, דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" העלה כי טראמפ אמר למקורביו שהוא מצפה לחידוש התקיפות האמריקאיות על איראן לאחר בחירות אמצע הכהונה בנובמבר. התפתחויות אלו מובילות את השווקים לתמחר סיכון מוחשי להסלמה מחודשת, ופעילי שוק האנרגיה מזהירים מפני סכנה ברורה ומיידית לחזרה לעימותים ישירים לאחר הבחירות. קורנליה מאייר, מנכ"לית Meyer Resources, התייחסה לכך בראיון ל-CNBC והסבירה: "אני חושבת שכולם מקווים שזה לא יהיה המקרה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים על חביות שאולות. מדינות רבות חיות על המלאים שלהן".

במהלך יום המסחר, חוזי הנפט גולמי מסוג ברנט רשמו בשיאם עלייה של 2.3% ל-106.73 דולר לחבית (לאחר שטיפסו קודם לכן עד ל-108.83 דולר), ונפט מסוג WTI האמריקאי רשם עלייה של 2% ל-94.25 דולר לחבית. לבסוף, עם סגירת יום המסחר, מחירי הנעילה קבעו כי הנפט האמריקאי טיפס ב-0.60% לרמה של 92.96 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט התחזק ב-1.39% ונסגר על 105.77 דולר לחבית.

הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לטפס זה היום השני ברציפות עקב החשש המתרחב מהתמשכות הסכסוך במזרח התיכון. נפט מסוג ברנט עולה ב-1.51% לרמה של 106.87 דולר לחבית, ונפט מסוג WTI מטפס ב-1.41% ל-93.91 דולר לחבית. מחמוד משעל, אנליסט שווקים ב-VT Markets דובאי, התייחס ב-CNBC למצב וציין כי "התקדמות בשיחות התיווך תהיה מוקד מרכזי עבור השווקים, וכל פריצת דרך משמעותית עשויה לדחוף את מחירי הנפט מטה; עם זאת, החששות בנוגע לתשתיות האנרגיה ולזרימת הנפט באזור ממשיכים להעיב, בייחוד ברקע התחדשות המתיחות בין ערב הסעודית לחות'ים".

חוזי הזהב רשמו אתמול את הנפילה החד-יומית הגדולה ביותר מזה למעלה משלושה חודשים, צללו ב-3.7% ונסגרו על 4,150 דולר לאונקיה - השפל הנמוך ביותר מאז ה-4 באוגוסט. נפילה זו הונעה מעליית תשואות האג"ח ומהתחזקות מדד הדולר.

בזירת הקריפטו, הביטקוין רשם אתמול ירידות בפעם החמישית ברציפות ומכוון לעבר רצף ההפסדים הארוך ביותר בתוך כמעט ארבעה חודשים. המטבע נסחר בירידה של כ-1.5% סביב 83,453 דולר על רקע עליית תשואות האג"ח הממשלתיות שהופכות נכסי סיכון חסרי תשואה לפחות אטרקטיביים, וזאת למרות שחברת סטרטג'י דיווחה על רכישת 1,665 מטבעות ביטקוין נוספים במחיר ממוצע של 85,681 דולר במהלך השבוע שהסתיים ב-27 בספטמבר.

4. מאקרו

דלק יקר, אינפלציה דביקה, מבוי סתום מול איראן וריביות עולות - נראה ששום דבר מכל אלה לא מצליח לבלום את הכלכלה האמריקאית, שאף האיצה את קצבה בתחילת הסתיו. העדות המרכזית לכך מגיעה מצמד סקרים של S&P Global, המצביעים על כך שהמגזר העסקי התרחב בספטמבר בקצב המהיר ביותר מזה למעלה מארבע שנים. "העסקים בפירוש פורחים עכשיו, הן במגזר הייצור והן במגזר השירותים", ציין כריס וויליאמסון, הכלכלן העסקי הראשי ב-S&P Global Market Intelligence למרקטוואץ'.

המגמה החיובית הזו מגיעה כהפתעה מוחלטת לשווקים. רק לפני חודשים ספורים, מרבית הכלכלנים ציפו שהצמיחה תאט לקראת סוף השנה. ההנחה הרווחת הייתה שאינפלציה עיקשת תשחק את עליות השכר ותכביד על הוצאות משקי הבית (במיוחד לאחר שהמשפחות מיצו את החזרי המס הגדולים שלהן). בנוסף, מחירי האנרגיה הגבוהים וקשיי האספקה היו אמורים לרסן את המגזר העסקי. בפועל, הוצאות הצרכנים, מנוע הצמיחה המרכזי של ארה"ב, רק האיצו. המכירות הקמעונאיות זינקו באוגוסט, ונתוני בנק אוף אמריקה מצביעים על עלייה יציבה של 4.5% בקצב השנתי של הוצאות בכרטיסי אשראי, מה שמאפשר לעסקים להגביר את ייצור הסחורות והשירותים בהתאם לביקוש.

מה שקושר את כל החוטים הללו יחד ומזין את התרחבות הייצור הוא תנופת הבינה המלאכותית. חברות שופכות מאות מיליארדי דולרים על הקמת מרכזי נתונים ורכישת רכיבים הדרושים להפעלת הטכנולוגיה התובענית. הבום הזה מייצר ביקוש אדיר לפלדה, עץ, פלסטיק, רכיבים חשמליים ושבבי מחשב, במקביל לזינוק בביקוש למהנדסים, מפתחי תוכנה ופועלי בניין. כתוצאה מכך, הפדרל ריזרב של אטלנטה מעריך כעת כי כלכלת ארה"ב נמצאת בדרך לצמיחה שנתית מסחררת של 5.1% ברבעון השלישי (מיולי עד ספטמבר). גם התחזית השמרנית יותר של כלכלני איגוד הבנקים האמריקאי, העומדת על 2.7%, נחשבת לגבוהה משמעותית מהנורמה מאז תחילת המאה.

למרות החוסן הכלכלי, נפער כעת פער מעמדי משמעותי בציבור האמריקאי. בעידן של אינפלציה גבוהה, צרכנים רבים נאלצים לחפש תחליפים זולים יותר ולהמתין למבצעים. אולם, השכבות המבוססות, שראו את תיקי ההשקעות שלהן מזנקים, מהוות כעת נתח גדול יותר מסך ההוצאות. אד יארדני, האסטרטג הוותיק מ-Yardeni Research, טוען למרקטוואץ' כי דור ה"בייבי בומרס" לא רק מוציא יותר בעצמו, אלא גם מעביר כספים רבים לילדיו כדי שיגדילו את הוצאותיהם. מנגד, כ-50 מיליון משקי בית שאינם מושקעים בבורסה נאבקים ביומיום. "אלו שמשתתפים בשוק המניות חשים את אפקט העושר", מסבירה מונה מהאג'ן, ראש אסטרטגיית ההשקעות ב-Edward Jones. "אלו שלא, מרגישים את צביטת האינפלציה יותר מכל דבר אחר".

הפריחה העסקית אינה חפה מלחצים. חברות בארה"ב מתמודדות עם התייקרות חומרי גלם וקשיי אספקה הנובעים ממכסים ומצוואר הבקבוק הלוגיסטי במצר הורמוז. החשש הכבד הוא שהעסקים יגלגלו את העלויות הנוספות הללו אל הצרכנים, ובכך יחמירו את האינפלציה. המצב הוחמר בשל הזינוק במחירי הבנזין והדיזל לאחר שהעימות מול איראן התלקח מחדש באוגוסט. כריס וויליאמסון מזהיר כי עלויות האנרגיה הגבוהות יוסיפו "לחץ כלפי מעלה על מחירי המכירה והאינפלציה בחודשים הקרובים".

אם האינפלציה תרים שוב את ראשה או פשוט תסרב לרדת, הפדרל ריזרב כמעט בוודאות ייאלץ להעלות שוב את הריבית, לאחר שרק בשבוע שעבר העלה ריבית קצרת-טווח לראשונה מזה שלוש שנים. כלכלנים מזהירים כי עלויות אשראי גבוהות יותר עלולות להכות קשות בשוק הדיור שממילא נמצא בשפל, לבלום את השוק השוורי במניות, ולקחת ביס משמעותי מהצמיחה האמריקאית.

במילים אחרות, הכלכלה האמריקאית אולי עומדת איתנה כעת, אך היא יכלה להיראות אף טוב יותר אלמלא הכאוס הגיאופוליטי והאינפלציוני שאפף אותה השנה. כפי שמסכם זאת גרגורי דאקו, הכלכלן הראשי ב-EY Parthenon: "אי אפשר להתעלם מכך שהצמיחה הייתה יכולה להיות חזקה יותר - פוטנציאלית מעל קידומת של 3%, והאינפלציה הייתה נמוכה יותר וקרובה יותר ליעד ה-2% של הפד, בהיעדר הזעזועים הללו".

5. תחזית

באופן מסורתי, התקופה שבין חודש נובמבר לאפריל נחשבת לעונה החזקה והפורייה ביותר בשוק המניות, כזו שנוטה להניב את התשואות הגבוהות ביותר למשקיעים. אולם, אסטרטג השווקים הוותיק, ג'ים פולסן, מזהיר כי השנה המסורת הזו עלולה להישבר, וכי הידוק התנאים הפיננסיים צפוי לחבל בראלי העונתי.

במאמר שפרסם, הציג פולסן מודל ייחודי שפיתח למדידת התנאים הפיננסיים בארה"ב. המודל משקלל שמונה רכיבים מרכזיים: חמישה משתני מדיניות כלכלית (תשואות האג"ח הממשלתיות ל-2 ול-10 שנים, פער התשואות ביניהן, הגירעון או העודף התקציבי הפדרלי ב-12 החודשים האחרונים, והצמיחה השנתית בהיצע הכסף הריאלי) ושלושה כוחות כלכליים דומיננטיים (מחירי הנפט, השכר הריאלי ומדד המחירים לצרכן). שילוב הרכיבים הללו מאפשר לפולסן לזהות האם התנאים הפיננסיים הכוללים נוטים להרחבה או להתכווצות.

הנתונים העולים מהמודל מצביעים על מהפך חד. בעוד שבין ספטמבר 2024 לפברואר השנה התנאים היו מרחיבים באופן קיצוני, מאז חודש מאי המגמה התהפכה לחלוטין. לא פחות משבעה מתוך שמונת רכיבי המודל שינו כיוון, והפכו את התנאים לכיווציים.

מכיוון שלכוחות כלכליים אלו ישנה השפעה מושהית על הפעילות הכלכלית ושוק המניות, פולסן מעריך כי שני הרבעונים הקרובים לא יהיו חיוביים כפי שהמשקיעים אולי מצפים. למעשה, הקריאה הנוכחית של המודל מציבה את השווקים ברבעון העליון והמחמיר ביותר של מדד ההתכווצות מאז שנת 1970.

ההיסטוריה מראה כי תחת תנאים כיווציים ברמה זו, התשואה השנתית הממוצעת של מדד ה-S&P 500 בין נובמבר לאפריל עמדה על 4.79% בלבד. זאת, בניגוד חריף לתשואה ממוצעת של 18.4% שנרשמת בתקופות בהן התנאים הפיננסיים נמצאים ברבעון המרחיב ביותר.

פולסן מזכיר למשקיעים שהסתמכות עיוורת על סטטיסטיקה עונתית אינה חסינת תקלות. בפועל, ב-25% מהמקרים התקופה שבין נובמבר לאפריל הניבה תשואה שלילית, כפי שחווינו לאחרונה בשנים 2019 ו-2024.

השורה התחתונה של פולסן מהדהדת כאזהרה. בעוד שאסטרטגים ומשקיעים רבים נושמים לרווחה עם סיומה של עונת הקיץ החלשה ומתכוננים לראלי החורף, הוא סבור כי זוהי טעות להגדיל כעת את החשיפה למניות ולמנף השקעות, שכן תנאי המאקרו הנוכחיים מצביעים על כיוון הפוך.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.