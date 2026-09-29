סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:55

פסימיות בשווקים הבוקר לאור מה שנראה כהתמשכות של הסכסוך במזרח התיכון, הממשיכה להעלות את מחירי האנרגיה ולהעיב על נתיבי הסחר הגלובליים. למרות מגעים עקיפים שנערכים בין ארה"ב לאיראן בתיווך קטאר במטרה לקדם הפסקת אש, החששות בקרב המשקיעים גוברים בשל התחדשות המתיחות בין ערב הסעודית לחות'ים, האיום המרחף על חופש השיט במצר הורמוז, והדיווחים על אפשרות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב. אי-הוודאות הגיאו-פוליטית גוברת בשלב זה על הניסיונות הדיפלומטיים, וממשיכה לדחוף את מחירי הנפט למעלה זה היום השני ברציפות תוך הגברת הלחץ האינפלציוני על השווקים הגלובליים.

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אסיה

השווקים באסיה נסחרים כעת במגמה שלילית ברובם, בהובלת מדד הניקיי היפני שיורד בכ-1%. ההאנג סנג בהונג קונג מאבד 0.5%, מדד הקוספי בדרום קוריאה משיל כ-0.7%, ומנגד, בסין, מדד שנגחאי רושם עלייה קלה של 0.1%.

בין המניות הבולטות במסחר, מניית ענקית האופנה, שיין, צוללת בלמעלה מ-12%. הנפילה מגיעה בעקבות דיווח החברה על צניחה חדה של 66.6% ברווח הנקי המותאם שלה לרבעון השני של 2026, שהסתכם ב-228 מיליון דולר. הפגיעה הקשה ברווחיות מתרחשת על אף שהחברה רשמה עלייה של 7.6% בסך ההזמנות בהשוואה לאשתקד, ועלייה קלה של 0.9% בהכנסות נטו שעמדו על 11.1 מיליארד דולר.

הגורם המרכזי לפגיעה העסקית, כפי שהסבירה שיין, הוא זינוק במחירי הנפט ובתעריפי ההובלה בעקבות המתיחות הגיאו-פוליטית במזרח התיכון. החברה החליטה לספוג את העלויות הגבוהות הללו בעצמה במקום לגלגל אותן אל הצרכנים, מה שהוביל לפגיעה הישירה בשורת הרווח שלה.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות ומצביעים על פתיחה אדומה. החוזים על הנאסד"ק נופלים בכ-0.3%, החוזים על ה-S&P 500 מאבדים כ-0.2%, והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית עם ירידות שערים בכל המדדים המרכזיים, בעיצומו של לחץ מתמשך משוק החוב והאנרגיה. מדד הדאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.8%, ומדד הנאסד"ק הוביל את הירידות עם נפילה של 0.9%.

במקביל, חוסר הוודאות והתנודתיות בשווקים דחפו את מדד הפחד (VIX) לזנק בכ-8.3% ולסגור ברמה של 16.1 נקודות.

שוק החוב המשיך לרשום לחצים קיצוניים, כאשר תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים טיפסה לרמה של כ-5.24% (שיא של 19 שנים), והתשואה ל-30 שנה הגיעה לשיא מאז יוני 2004 סביב 5.55%.

בגזרת המניות, ענקית הטכנולוגיה מטא רשמה ירידה חדה בעקבות מימוש רווחים וכניסה לתחום התוכנות הארגוניות וה-AI, שהשפיעה לשלילה גם על מונגו די.בי . מנגד, אנבידיה בלטה לחיוב הודות להרחבת תוכנית רכישת המניות העצמית שלה. כמו כן, בנק וולס פארגו שדרג את המלצתו על רשת Sweetgreen, בעוד פפסיקו ספגה הורדת המלצה מדויטשה בנק.

בשוק הקריפטו, הביטקוין המשיך במגמת הירידה ורשם את רצף ההפסדים הארוך ביותר מזה כמעט ארבעה חודשים (5 ימים רצופים), כשהוא נסחר סביב 83,453 דולר, למרות דיווח על רכישות נוספות מצד חברת סטרטג'י .

ברקע הדברים, הפדרל ריזרב הבהיר דרך חברת מועצת הנגידים, ליסה קוק, כי טכנולוגיית הבינה המלאכותית לא צפויה לבלום את האינפלציה בטווח הקרוב עקב השקעות הענק הנדרשות בתשתיות, ורמזה על אפשרות להעלאות ריבית נוספות בהתאם לנתוני המאקרו. מבחינה טכנית, אנליסטים הצביעו על נתון נדיר ומדאיג: מספר מניות ה-S&P 500 שרשמו שפלים של 52 שבועות עלה על אלו שרשמו שיאים במשך 9 ימים רצופים - תופעה היסטורית שלא נראתה מאז דצמבר 1999, סמוך להתפוצצות בועת הדוט-קום.

נפט

מחירי הנפט רשמו עליות אתמול לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דחה את הצעת השלום המותנית של איראן. ההצעה נועדה לסיים את העיכובים במזרח התיכון ולפתוח מחדש את מצר הורמוז האסטרטגי, לאחר ששר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הציע לחדש את שיחות הגרעין ולפתוח את נתיב השפך בתמורה להפסקת התקיפות והסרת המצור, אך טראמפ אישר לכתבים: "הם הציגו הצעה אבל דחיתי אותה".

במקביל, דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" העלה כי טראמפ אמר למקורביו שהוא מצפה לחידוש התקיפות האמריקאיות על איראן לאחר בחירות אמצע הכהונה בנובמבר. התפתחויות אלו מובילות את השווקים לתמחר סיכון מוחשי להסלמה מחודשת, ופעילי שוק האנרגיה מזהירים מפני סכנה ברורה ומיידית לחזרה לעימותים ישירים לאחר הבחירות. קורנליה מאייר, מנכ"לית Meyer Resources, התייחסה לכך בראיון ל-CNBC והסבירה: "אני חושבת שכולם מקווים שזה לא יהיה המקרה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים על חביות שאולות. מדינות רבות חיות על המלאים שלהן".

במהלך יום המסחר, חוזי הנפט גולמי מסוג ברנט רשמו בשיאם עלייה של 2.3% ל-106.73 דולר לחבית (לאחר שטיפסו קודם לכן עד ל-108.83 דולר), ונפט מסוג WTI האמריקאי רשם עלייה של 2% ל-94.25 דולר לחבית. לבסוף, עם סגירת יום המסחר, מחירי הנעילה קבעו כי הנפט האמריקאי טיפס ב-0.60% לרמה של 92.96 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט התחזק ב-1.39% ונסגר על 105.77 דולר לחבית.

הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לטפס זה היום השני ברציפות עקב החשש המתרחב מהתמשכות הסכסוך במזרח התיכון. נפט מסוג ברנט עולה ב-1.51% לרמה של 106.87 דולר לחבית, ונפט מסוג WTI מטפס ב-1.41% ל-93.91 דולר לחבית. מחמוד משעל, אנליסט שווקים ב-VT Markets דובאי, התייחס ב-CNBC למצב וציין כי "התקדמות בשיחות התיווך תהיה מוקד מרכזי עבור השווקים, וכל פריצת דרך משמעותית עשויה לדחוף את מחירי הנפט מטה; עם זאת, החששות בנוגע לתשתיות האנרגיה ולזרימת הנפט באזור ממשיכים להעיב, בייחוד ברקע התחדשות המתיחות בין ערב הסעודית לחות'ים".

תל אביב

המניות הדואליות צפויות לשוב לפתיחת המסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי קל של 0.11%, המאותת על פתיחה אדומה. את המומנטום השלילי יובילו מניות מרכזיות שחוזרות עם פער שלילי ויכבידו על המדדים, בראשן נייס (2.7%), אלביט מערכות (1.9%), אורמת טכנולוגיות (1.5%) ואיי.סי.אל (0.6%). מנגד, מגמה זו תמותן חלקית הודות למספר מניות בולטות שחוזרות עם פער חיובי וצפויות לספק התנגדות לירידות - בראשן פאלו אלטו עם פער חיובי חריג של 6.3%, לצד נובה (2%) וטבע (0.9%). עם זאת, התמיכה ממניות אלו לא צפויה לקזז לחלוטין את המשקולת הכוללת של פערי הארביטראז', והבורסה המקומית צפויה לפתוח את יום המסחר בירידות שערים.

עוד משהו שכדאי לדעת

חברת המחקר Baird חיובית מתמיד על יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י , ומעריכה כי הזינוק בביקוש לסוכני AI יצניח את מניות החברה לשיאים שטרם נראו. ברקע הדברים, בית ההשקעות הותיר על כנו את דירוג ה-"Outperform" והקפיץ את יעד המחיר למניה מ-1,280 דולר ל-1,520 דולר - מחיר המגלם פוטנציאל עלייה של 40% לעומת סגירת המסחר ביום שישי. האנליסט טריסטן גרה ציין בסקירתו כי האופטימיות נשענת על הביקושים החזקים ל-Agentic AI, האטה בצמיחת היצע ה-DRAM הצפויה לשנת 2027, ופרופיל רווחיות גבוה יותר עבור זיכרון רוחב פס גבוה בשנה הבאה. העדכון מגיע לקראת דו"ח הרבעון הרביעי של מיקרון שצפוי להתפרסם ביום רביעי, כאשר האנליסטים צופים תוצאות חזקות במיוחד הכוללות צמיחה שנתית של 939% ברווחים, על גל של מחסור בשבבי זיכרון שהטיס את המניה ב-279% במהלך שנת 2026.

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